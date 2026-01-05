Advertencia de Donald Trump generó reacciones de los políticos colombianos: “Petro tiene que irse el 7 de agosto”

Un sector del Congreso y aspirantes presidenciales manifestaron opiniones en redes, analizando el impacto de las afirmaciones del presidente estadounidense respecto al gobierno - crédito Reuters/Colprensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación regional con mensajes dirigidos al presidente Gustavo Petro y la posibilidad de una acción militar en Colombia después de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Sus palabras generaron diversas respuestas en Colombia.

En ese contexto, políticos de distintos sectores políticos, tanto aquellos identificados con la oposición como figuras vinculadas al oficialismo, se han pronunciado sobre el tema en redes sociales. Sus mensajes reflejan posturas variadas frente a las declaraciones de Donald Trump y el posible impacto de sus palabras en la agenda nacional.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las reacciones vino por parte de Abelardo De La Espriella, abogado y precandidato presidencial, quien expresó en su cuenta de X una postura crítica hacia el presidente Gustavo Petro.

De La Espriella insistió en la necesidad de que Petro finalice su mandato en la fecha establecida por la Constitución y advirtió sobre la posibilidad de recurrir a la Fuerza Pública si esto no ocurre. Además, sugirió que como eventual presidente facilitaría la extradición de Petro a Estados Unidos.

Abelardo De La Espriella habló de las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA

“Petro tiene que irse el 7 de agosto como manda la constitución. Si no lo hace, somos los colombianos quienes tenemos que sacarlo de la mano con la Fuerza Pública, porque a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza. Más bien, que el gobierno de los Estados Unidos vaya organizando el indictment, que yo, como presidente, estaré gustoso de extraditar a Petro para que pague por todos sus crímenes”, escribió el aspirante a ocupar la Casa de Nariño en su cuenta de X.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, respondió de forma contundente al mensaje de Abelardo De La Espriella. A través de su cuenta de X, cuestionó su posición diciendo lo siguiente: “El defensor de la narcomafia de Maduro y los lavadores de su corrupción, como Alex Saab, va a durar lo que un merengue en la puerta de una escuela. A la primera confesión de Maduro sobre Saab terminará acompañándolos a ambos de overol anaranjado. ¡Colombia se respeta! Payaso".

Claudia López contestó al mensaje de Abelardo De La Espriella - crédito @ClaudiaLopez

En otro mensaje publicado en sus redes sociales, Claudia López también se refirió a las declaraciones de Donald Trump. Defendió la soberanía de Colombia y subrayó que la elección de sus gobernantes corresponde únicamente a los ciudadanos del país.

“Quién gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos. El presidente @petrogustavo ganó unas elecciones libres y tiene un mandato constitucional. Este año decidiremos en las urnas qué rumbo y a cargo de qué liderazgo avanza Colombia. Sostener dictablandas y atacar democracias es una acción política absurda e inaceptable de Estados Unidos para Colombia, Venezuela y Latinoamérica”, escribió la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial.

Claudia López dio su opinión de un posible operativo de Estados Unidos en Colombia - crédito @ClaudiaLopez

Por su parte, la senadora opositora y precandidata presidencial, Paloma Valencia abordó el tema diferenciando la situación de Colombia de la de Venezuela. En su mensaje, afirmó que el contexto institucional colombiano es distinto y rechazó cualquier comparación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Valencia aseguró que la oposición buscará derrotar al actual gobierno y a sus aliados por la vía electoral, sin injerencia externa.

“La nuestra es una realidad jurídica y política distinta a la de Venezuela. Maduro es un tirano que usurpó la presidencia de quien fue elegido democráticamente. Venceremos a @petrogustavo y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin intervención de nadie”, opinó Valencia en su mensaje de X.

Paloma Valencia dijo que la realidad de Colombia es distinta a la del vecino país de Venezuela - crédito @PalomaValenciaL

En cuanto a congresistas cercanos al Gobierno nacional, el representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero en un mensaje de X comentó lo siguiente: “Todas las fuerzas democráticas debemos unirnos en contra de las amenazas de Trump. En Colombia deben quedar aisladas las voces que claman un golpe extranjero de USA. Son esas voces apátridas, que guardan en su ADN la herencia de quienes vendieron Panamá”.

David Racero también reaccionó a las palabras del mandatario de Estados Unidos - crédito @DavidRacero

Y agrega: “Desprecian la democracia. No piensan en la dignidad y soberanía de su pueblo, si no la forma de cómo aumentar sus negocios con los negocios gringos que se hagan en Colombia”.