Las orientaciones expuestas por la cartera, que lidera Guillermo Alfonso Jaramillo, pretenden fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar una atención oportuna, eficaz y de calidad

Ministerio de Salud emitió recomendaciones para reducir la sobredemanda de los servicios generada en el Gobierno Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió en un comunicado las orientaciones preventivas para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema, especialmente en los departamentos de frontera. Las medidas buscan asegurar la continuidad de la atención, proteger al personal sanitario y garantizar el derecho fundamental a la salud, con un enfoque humanitario y no discriminatorio.

“Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en la República de Venezuela el 3 de enero de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social comparte una serie de recomendaciones dirigidas a los actores del sistema de salud para anticipar y gestionar de manera ordenada un eventual aumento en la demanda de servicios, particularmente en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada, Guainía y Cesar”, puntualizó el comunicado.

Ministerio de Salud emitió un comunicado con sugerencias - crédito Ministerio de Salud

Las orientaciones expuestas por la cartera liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo se basan en el derecho fundamental a la salud y en los principios de migración segura y ordenada. Así mismo, tienen el objetivo de mitigar riesgos como interrupciones en la prestación de servicios, fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar una atención oportuna, eficaz y de calidad para todas las personas, sin discriminación.

Entre las recomendaciones inmediatas a los actores del sistema, el Ministerio de Salud señaló que debe de implementarse una alerta amarilla en los hospitales del país con el fin de reducir la sobredemanda de los servicios.

“Alerta Amarilla Hospitalaria: Mantener la medida sanitaria dispuesta en el numeral 2.9 del artículo 2 de la Resolución 691 de 2025, orientando las acciones a mitigar riesgos asociados a una posible sobredemanda de servicios de salud”.

Las orientaciones expuestas por la cartera, que lidera Guillermo Alfonso Jaramillo, pretenden fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar una atención oportuna, eficaz y de calidad - crédito Ministerio de Salud

A la par, sugirió que el personal de la salud debe de hacer un reporte de capacidades y afectaciones diariamente. “Los prestadores de servicios de salud deberán realizar, con carácter obligatorio, reportes diarios de capacidades y afectaciones a las 7:00 a.m., durante el tiempo que establezca el Ministerio”. La verificación estará a cargo de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) de cada jurisdicción.

La cartera insistió en que se activen los protocolos definidos para situaciones que pongan en riesgo la prestación de los servicios. Además, ordenó disponer recursos, áreas y personal de refuerzo según la situación.

El Ministerio de Salud señaló que debe de implementarse una alerta amarilla en los hospitales del país con el fin de reducir la sobredemanda de los servicios - crédito cortesía

Incluso, recomendó realizar seguimiento permanente a través del Centro Hospitalario de Emergencias (CHE). De igual manera, coordinar acciones de expansión, reprogramar procedimientos de baja complejidad y otorgar altas médicas cuando sea clínicamente posible para priorizar la atención. Activar equipos de respuesta interna, mecanismos de referencia y contrarreferencia, y gestionar insumos indispensables.

Otra propuesta es articular con el CHE, planes de ayuda mutua y CRUE. El ministerio señaló que en caso de requerirse corredores humanitarios, informar a los CRUE y a los organismos humanitarios.

En la misiva también se sugiere implementar una identificación visible de la Misión Médica, verificar que equipos, vehículos y personal de salud estén plenamente identificados conforme a la Resolución 4481 de 2012 (petos, chalecos, banderas y distintivos visibles).

El Ministerio de Salud señaló que con una coordinación interinstitucional se fortalecerá la articulación sectorial e intersectorial a través de los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), la Defensoría del Pueblo, el CICR, autoridades locales y organismos internacionales para evaluar riesgos y coordinar la respuesta.

La Gestión de corredores humanitarios se puso sobre la mesa en el caso de ser estrictamente necesaria. Dada la eventualidad, solicitar el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para establecer canales de comunicación que recuerden el carácter neutral del personal de salud y el respeto por su labor.

Y agregó: “Comunicación clara al personal sanitario Emitir directrices internas sobre rutas seguras, puntos de atención habilitados, canales de denuncia y acompañamiento psicosocial en caso de afectación. Fundamento legal y humanitarioLas recomendaciones se sustentan en la Resolución 4481 de 2012, el Derecho Internacional Humanitario y los principios de derechos humanos, que establecen la protección especial de la Misión Médica y el derecho de toda persona a recibiratención en salud sin discriminación”.

