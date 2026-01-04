Colombia

Miguel Polo Polo revivió discurso de Gustavo retando a Trump y pidió a Estados Unidos repetir acciones militares esta vez en Colombia: “Ahí lo tienes”

El representante a la Cámara aseguró que el gobierno Norteamericano tiene la capacidad para capturar al jefe de Estado colombiano, pese a críticas por posible invasión extranjera en América Latina

El representante a la Cámara
El representante a la Cámara Miguel Polo Polo solicita a Donald Trump repetir la operación militar en Colombia para capturar a Gustavo Petro - crédito @MiguelPoloP/X

En medio del revuelo internacional que ha generado la operación militar adelantada por los Estados Unidos en territorio venezolano y que terminó con la detención del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Colombia siguen caldeados los ánimos ante una posible repetición de las acciones, esta vez en territorio nacional.

De hecho, en la mañana del domingo 4 de enero, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo usó su cuenta de X para pedir al presidente Donald Trump que, al igual que lo hizo en Venezuela, repita la ofensiva militar en Colombia con el propósito de capturar al presidente Gustavo Petro.

En su mensaje, el representante recordó unas declaraciones de septiembre de 2025 del jefe de Estado colombiano en el que ‘retó’ a Trump a llegar al país, advirtiendo que no permitiría una invasión norteamericana en Colombia.

“Cambie, a mí no me amenace. Aquí lo espero, si quiere. No acepto invasiones, misiles y asesinatos; acepto inteligencia, vengan aquí a hablar con inteligencia, y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales”, señaló el presidente Petro en su momento.

Miguel Polo Polo usó palabras
Miguel Polo Polo usó palabras de Gustavo Petro para pedir a Estados Unidos que lo capturen - crédito X

Justamente ese mensaje fue el que usó Polo Polo para pedir al presidente de Estados Unidos que también actúe en Colombia para apresar al jefe de Estado, al que acusó en publicaciones pasadas de cooperar con el narcotráfico y los grupos armados ilegales de Colombia.

"Porque el mismito lo pidió, ahí lo tienes TRUPM. A cada marrano le llega su hora…“, escribió el representante a la Cámara.

Además, Polo Polo comparó las palabras del entonces dictador de Venezuela en el que retó a Trump para llegar a ese país y capturarlo, un comentario que le ha dado la vuelta al mundo luego de las operaciones militares perpetradas en Caracas el 3 de enero de 2026.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo solicita a Donald Trump repetir la operación militar en Colombia para capturar a Gustavo Petro - crédito X

Escuchemos esta perlita de un amigo también de Maduro que es socialista. Bueno, ahí le dejo esas declaraciones, señor presidente Donald Trump. Usted sabrá qué hacer. Usted sabe lidiar perfectamente con esa ferramenta comunista“, concluyó el congresista colombiano.

Apenas un día atrás, cuando el mundo conoció la noticia de la captura de Nicolás Maduro, el representante a la Cámara también se dirigió a Gustavo Petro, asegurando que su detención destaparía un “ventilador” sobre las presuntas alianzas del presidente Colombiano y otros mandatarios latinoamericanos con redes ilícitas.

¿Cómo te quedó el ojo, Gustavo Petro? ¿Cómo te quedó? Acaba de caer Nicolás Maduro, tu compinche, tu cómplice y capturado por el gobierno de los Estados Unidos, por Trump, como lo que es, como un narcodictador, como un tirano, porque todas las tiranías tienen que caer. En este momento se encuentra en los Estados Unidos él y su esposa, porque van a responder ante la justicia gringa. Y también van a prender el ventilador, porque van a contarle al mundo la verdad que se oculta detrás de la porquería del socialismo del siglo veintiuno, del cual tú y tus cómplices hacen parte", señaló Polo Polo.

Polo Polo asegura que la captura de Maduro destapará presuntas alianzas ilícitas entre mandatarios latinoamericanos y redes criminales - crédito X

Incluso, el representante a la Cámara revivió el polémico “chu chu chu” de Petro, asegurando que el presidente de Estados Unidos haría lo mismo pero con los gobiernos de Colombia, México y Brasil.

Tú, Gustavo Petro, Sheinbaum, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, van a caer. Chu, chu, chu, chu, chu. Tú querías el chu, chu, chu para la salud, pero el chu, chu, chu llegó para ustedes, narcodictadores. Hoy Latinoamérica y el mundo celebran. Empezamos el año con toda y en el 2026 la derecha vuelve al poder en Colombia y vamos a lograr las mayorías en el Congreso de la República”, señaló el congresista en su cuenta de X.

