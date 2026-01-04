Colombia

Gobernador de Antioquia contestó al secretario general de la ONU por captura de Nicolás Maduro: “Ninguna carta o enmienda de la ONU protegió a los Venezolanos”

La reacción del mandatario paisa ante los pronunciamientos de António Guterres resalta su inconformidad con lo que considera una falta de acción de organizaciones internacionales frente a la situación venezolana

La crítica del mandatario surgió tras el comunicado de António Guterres sobre la intervención estadounidense y pone en cuestión el papel de la ONU en la protección de la población venezolana - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó estar “profundamente alarmado” tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos contra Venezuela durante la madrugada de este sábado. Además, señaló que la acción podría generar consecuencias inquietantes en toda la región.

Frente a dichas declaraciones, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón reaccionó a las declaraciones en su cuenta de X y afirmó: “Ninguna carta o enmienda de la ONU protegió a los Venezolanos”.

Mediante un comunicado oficial, Guterres subrayó que la detención de Nicolás Maduro realizada por Estados Unidos genera interrogantes relevantes respecto al cumplimiento de las normas internacionales.

Mediante un comunicado oficial, Guterres subrayó que la detención de Nicolás Maduro realizada por Estados Unidos genera interrogantes relevantes respecto al cumplimiento de las normas internacionales - crédito Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

“El desarrollo de estos hechos constituye un precedente peligroso”, sostuvo el secretario general de la ONU, remarcando que toda medida debe ajustarse al derecho internacional, sin importar el contexto interno que atraviese Venezuela.

Ante esas afirmaciones de Guterres, Andrés Julián Rendón manifestó su desacuerdo a través de su cuenta de X, donde sostuvo que el accionar de la ONU no impidió los abusos en Venezuela y escribió: “Ninguna carta o enmienda de la ONU protegió a los Venezolanos de la dictadura”.

Andrés Julián Rendón contestó a las declaraciones del secretario general de la ONU - crédito @AndresJRendonC

De igual manera, el mandatario departamental cuestionó a la comunidad internacional ante la situación en Venezuela durante las últimas décadas, de acuerdo con su opinión.

En su declaración, responsabilizó a los organismos internacionales por según él no haber tomado “acciones relevantes” el deterioro de las instituciones, el aumento de la pobreza, la represión contra la oposición y el éxodo de millones de venezolanos, sin que estos hechos impulsaran una respuesta efectiva, de acuerdo con sus palabras.

Según Rendón, fue el Gobierno de Estados Unidos el que finalmente decidió intervenir para enfrentar lo que definió como una “narcodictadura”.

“La comunidad de los chalecos” vio, durante más de un cuarto de siglo, cómo destruían la democracia, las instituciones y la economía de Venezuela sin hacer cosa alguna relevante. La pobreza, las torturas a la oposición y los siete millones de expatriados no los conminaron a la acción. Fue el Gobierno de EE. UU. quien se echó al hombro la aniquilación de la narcodictadura”, escribió el gobernador Rendón en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Andrés Julián Rendón finalizó su pronunciamiento instando a la comunidad internacional a reconocer las consecuencias negativas de su inacción frente a crisis graves como la venezolana. El gobernador sugirió que, ante la incapacidad de actuar eficazmente para preservar la paz global, estos organismos multilaterales deberían replantear su existencia. Además, empleó una metáfora para ilustrar la falta de control frente a los regímenes autoritarios.

“La comunidad de los chalecos” debe aprender cuán costosa es su inacción para la paz mundial o, simplemente, desaparecer. No fueron capaces de ‘encerrar al leviatán’”, comentó el gobernador paisa en su mensaje.

En relación con la captura de Nicolás Maduro, Andrés Julián Rendón manifestó su esperanza de que este acontecimiento represente el inicio de una transición democrática y pacífica en Venezuela. El gobernador expresó su deseo de que el sufrimiento de los millones de venezolanos exiliados llegue a su fin, permitiendo la reunificación de las familias y el restablecimiento de la estabilidad en el país vecino.

Andrés Julián Rendón celebró la captura de Nicolás Maduro - crédito @AndresJRendonC

“Antioquia anhela una transición democrática, libre y en paz para el Bravo Pueblo de Venezuela. Que el dolor de 7 millones de venezolanos que dejaron su país comience a tener sosiego. Deseamos que las familias vuelvan a encontrarse y que nuestro país hermano alcance estabilidad política y económica para el bienestar de sus habitantes”, comentó el mandatario en su publicación.

Por su parte, Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, informó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran detenidos y enfrentaran cargos formales.

Entre las acusaciones presentadas contra el exmandatario figuran “conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”.

