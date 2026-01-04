Colombia

El ministro Daniel Rojas contestó a Katherine Miranda por celebrar la captura de Nicolás Maduro: “Solo una mente macabra ”

La reacción del ministro surgió después de que la congresista manifestara satisfacción ante los hechos ocurridos en Venezuela, lo que originó un cruce de mensajes sobre lo ocurrido en el vecino país

Las declaraciones del jefe de la cartera de Educación profundizaron el debate sobre el sentido de celebrar el cambio de régimen en Venezuela, poniendo en discusión las implicaciones éticas y humanas tras la intervención militar - crédito Heiner Gaitán/Facebook y Colprensa

La caída de Nicolás Maduro en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero de 2025 generó un intenso debate en toda América. Los acontecimientos provocaron una oleada de respuestas dentro del país.

En ese contexto, la representante a la Cámara Katherine Miranda realizó una publicación en la que expresó su satisfacción por la caída de Nicolás Maduro. Su mensaje generó la reacción del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien en su cuenta de X cuestionó la postura de Miranda al afirmar: “Solo una mente macabra celebra la violencia y la inestabilidad”.

Katherine Miranda expresó su entusiasmo ante la caída de Nicolás Maduro y la posibilidad de un cambio en Venezuela. Destacó la expectativa de celebraciones populares y el retorno de la democracia. Además, resaltó la relevancia del posible ingreso de María Corina Machado a Caracas tras los acontecimientos.

“No me puedo imaginar la fiesta que hoy harán en Venezuela los ciudadanos en las calles, el dictador ha caído, vuelve la democracia !! No puedo imaginar el ingreso triunfal de María Corina a Caracas!!!”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Katherine Miranda celebró la captura de Nicolás Maduro en su cuenta de X - crédito @KatheMirandaP

El ministro de Educación, Daniel Rojas, respondió de forma crítica al mensaje de Katherine Miranda. El funcionario público cuestionó que la legisladora del Partido Alianza Verde utilizara la palabra “fiesta” en su mensaje de lo ocurrido en Venezuela.

“Solo una mente macabra puede llamarle fiesta a un bombardeo donde hay muertos y sangre derramada. Hoy hay madres llorando a sus hijos. Solo una mente malvada y pérfida puede llamarle democracia a una invasión que rompe todos los protocolos definidos por el derecho internacional”, aseveró el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro en su respuesta a la congresista.

Rojas concluyó su respuesta a la representante Miranda con una serie de preguntas dirigidas a quienes, como Miranda, celebraron el operativo en le que se capturaron de Maduro. El ministro cuestionó los valores y la coherencia de estas personas, aludiendo a sus declaraciones anteriores sobre la defensa de la vida.

Daniel Rojas contestó a un mensaje de la congresista Katherine Miranda - crédito @DanielRMed

“¿Qué les corre por las venas a las Katherines? ¿Siempre fueron así o las corrompió el poder? ¿Qué tienen en el corazón estas personas que con zanahoria en mano gritaban: ‘la vida es sagrada’?”, concluyó el funcionario público perteneciente a la actual administración pública del país.

Por su parte, Katherine Miranda ha realizado varias publicaciones sobre la situación en Venezuela.

En una de las más recientes, criticó a quienes en Colombia lamentaron la captura de Nicolás Maduro, sugiriendo que solo quienes han vivido la dictadura pueden comprender la magnitud de los hechos. Además, instó a enfocar el debate en las voces de los ciudadanos venezolanos y no en la defensa de Maduro.

“Y los colombianos, que no sufrieron la dictadura, lloran la captura de Maduro. Si van a hablar, que sea para darle voz a los ciudadanos venezolanos, no para defender el dictador. Gracias!!”, comentó la congresista perteneciente al Partido Alianza Verde en una de sus publicaciones sobre el tema.

Katherine Miranda hizo varias publicaciones sobre la controversia reciente - crédito @KatheMirandaP

El anuncio de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores fue confirmada por parte de la fiscal general de Estados Unidos Pamela Bondi, que confirmó además la imputación de cargos al dictador “acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”.

La Casa Blanca comunicó que la operación militar contempló ataques aéreos dirigidos a objetivos específicos en Caracas. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó esta información tanto en sus redes sociales como en una declaración pública, donde indicó que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores fueron detenidos y trasladados fuera de Venezuela de manera inmediata.

