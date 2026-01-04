Armada de Colombia rescata a 20 personas tras el hundimiento de un velero en Cartagena

El naufragio del velero, que había partido desde Panamá, se produjo tras una presunta colisión con una embarcación de carga en aguas de Cartagena - crédito Armada

A bordo de balsas de rescate, un grupo de 20 personas fue auxiliado tras el hundimiento de un velero en la zona de Bocachica, en la región insular de Cartagena, luego de una presunta colisión con una embarcación de carga tipo metrera.

De acuerdo con información de la Armada de Colombia, la emergencia se reportó en la madrugada del sábado 3 de enero, aproximadamente a las 4:40 a. m., cuando uno de los tripulantes del velero contactó a la línea de emergencia 146 de Guardacostas para informar sobre el incidente.

Las autoridades navales detallaron que el velero accidentado tenía como ruta el trayecto desde Panamá hasta el Club Náutico de Cartagena. Al recibir el llamado de auxilio, la Armada activó los protocolos de búsqueda y rescate, desplegando dos Unidades de Reacción Rápida (URR) de Guardacostas hacia el área del siniestro.

Al llegar al lugar, las unidades encontraron a 20 personas a la deriva en balsas de rescate. Los afectados informaron que su embarcación se hundió tras el impacto. Relataron que la motonave con la que presumiblemente colisionaron continuó su trayecto sin detenerse ni percatarse del accidente.

La tripulación rescatada incluyó ciudadanos de Alemania, Bélgica, Colombia, Francia, Italia, Inglaterra, Suiza y Turquía - crédito Armada

El personal rescatado fue trasladado de inmediato hasta la Estación de Guardacostas de Cartagena, donde recibió atención de primeros auxilios y se verificó que no presentaban daños de consideración en su salud.

Entre las personas salvadas se identificaron seis de Alemania, uno de Bélgica, tres de Colombia, cuatro de Francia, uno de Italia, dos de Inglaterra, dos de Suiza y uno de Turquía.

Así como explicó el capitán de Fragata Felipe Portilla, comandante de la estación guardacostas de Cartagena: “recibimos un llamado de auxilio en nuestra línea de emergencia 146, informando que una embarcación tipo velero que se encontraba navegando desde Panamá hacia la ciudad de Cartagena, estaba zozobrando a la altura de Boca Chica. Inmediatamente, se destacaron dos unidades de reacción rápida de la estación de guardacosta de Cartagena, lograr encontrar al personal que se encontraba en una balsa salvavidas en pocos minutos".

Las veinte personas fueron encontradas a la deriva en balsas de rescate y trasladadas para recibir primeros auxilios en Cartagena - crédito Armada de Colombia

Uno de los turistas rescatados señaló: “Nos chocó un pequeño carguero, nos hizo un hueco grande, no tenían luces, y el barco se hundió en cuestión de minutos. Pero todos nos salvamos y gracias a, a la Guardia de Costa que nos rescató rápido”.

Otra de ellas indicó: “Primer de todo, quiero agradecer la Guardacosta de Cartagena por actuar tan rápido. Uno de los veleros fue golpeado por una lancha rápida que después huyó de la escena y causó un hueco grande en la embarcación y en quince minutos se llenó el barco de agua. Por suerte, el capitán accionó bien puso todos los pasajeros y tripulación en la balsa salvavidas y la Guardacosta en quince minutos llegaron allá muy rápido”.

La Armada reiteró su compromiso con la protección de la vida humana, la seguridad y el control marítimo en el Caribe colombiano.

Además, instó a todos los usuarios del mar a informar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias 146 de Guardacostas, o mediante el canal 16 de VHF marino, para garantizar una respuesta oportuna ante nuevos incidentes.

Según la Armada, la motonave implicada en la colisión continuó su ruta sin detenerse ni percatarse del incidente en Bocachica - crédito Armada

