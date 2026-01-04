Colombia

Armada de Colombia rescata a 20 personas tras el hundimiento de un velero en Cartagena

La operación de auxilio fue desplegada en la madrugada ante una emergencia registrada en las aguas de Bocachica, donde un grupo de náufragos fue hallado luego chocar con una embarcación de carga

Guardar
El naufragio del velero, que
El naufragio del velero, que había partido desde Panamá, se produjo tras una presunta colisión con una embarcación de carga en aguas de Cartagena - crédito Armada

A bordo de balsas de rescate, un grupo de 20 personas fue auxiliado tras el hundimiento de un velero en la zona de Bocachica, en la región insular de Cartagena, luego de una presunta colisión con una embarcación de carga tipo metrera.

De acuerdo con información de la Armada de Colombia, la emergencia se reportó en la madrugada del sábado 3 de enero, aproximadamente a las 4:40 a. m., cuando uno de los tripulantes del velero contactó a la línea de emergencia 146 de Guardacostas para informar sobre el incidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades navales detallaron que el velero accidentado tenía como ruta el trayecto desde Panamá hasta el Club Náutico de Cartagena. Al recibir el llamado de auxilio, la Armada activó los protocolos de búsqueda y rescate, desplegando dos Unidades de Reacción Rápida (URR) de Guardacostas hacia el área del siniestro.

Al llegar al lugar, las unidades encontraron a 20 personas a la deriva en balsas de rescate. Los afectados informaron que su embarcación se hundió tras el impacto. Relataron que la motonave con la que presumiblemente colisionaron continuó su trayecto sin detenerse ni percatarse del accidente.

La tripulación rescatada incluyó ciudadanos de Alemania, Bélgica, Colombia, Francia, Italia, Inglaterra, Suiza y Turquía - crédito Armada

El personal rescatado fue trasladado de inmediato hasta la Estación de Guardacostas de Cartagena, donde recibió atención de primeros auxilios y se verificó que no presentaban daños de consideración en su salud.

Entre las personas salvadas se identificaron seis de Alemania, uno de Bélgica, tres de Colombia, cuatro de Francia, uno de Italia, dos de Inglaterra, dos de Suiza y uno de Turquía.

Así como explicó el capitán de Fragata Felipe Portilla, comandante de la estación guardacostas de Cartagena: “recibimos un llamado de auxilio en nuestra línea de emergencia 146, informando que una embarcación tipo velero que se encontraba navegando desde Panamá hacia la ciudad de Cartagena, estaba zozobrando a la altura de Boca Chica. Inmediatamente, se destacaron dos unidades de reacción rápida de la estación de guardacosta de Cartagena, lograr encontrar al personal que se encontraba en una balsa salvavidas en pocos minutos".

Las veinte personas fueron encontradas
Las veinte personas fueron encontradas a la deriva en balsas de rescate y trasladadas para recibir primeros auxilios en Cartagena - crédito Armada de Colombia

Uno de los turistas rescatados señaló: “Nos chocó un pequeño carguero, nos hizo un hueco grande, no tenían luces, y el barco se hundió en cuestión de minutos. Pero todos nos salvamos y gracias a, a la Guardia de Costa que nos rescató rápido”.

Otra de ellas indicó: “Primer de todo, quiero agradecer la Guardacosta de Cartagena por actuar tan rápido. Uno de los veleros fue golpeado por una lancha rápida que después huyó de la escena y causó un hueco grande en la embarcación y en quince minutos se llenó el barco de agua. Por suerte, el capitán accionó bien puso todos los pasajeros y tripulación en la balsa salvavidas y la Guardacosta en quince minutos llegaron allá muy rápido”.

La Armada reiteró su compromiso con la protección de la vida humana, la seguridad y el control marítimo en el Caribe colombiano.

Además, instó a todos los usuarios del mar a informar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias 146 de Guardacostas, o mediante el canal 16 de VHF marino, para garantizar una respuesta oportuna ante nuevos incidentes.

Según la Armada, la motonave
Según la Armada, la motonave implicada en la colisión continuó su ruta sin detenerse ni percatarse del incidente en Bocachica - crédito Armada

Un hombre y una adolescente fueron rescatados del mar en playa de Puerto Colombia, Atlántico

Bajo estricta supervisión médica se encuentran actualmente dos personas rescatadas en el hospital municipal de Puerto Colombia, luego de haber sido arrastradas por el oleaje en la zona de Miramar.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Saúl Leiva, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana municipal, a Blu Radio, la situación se originó cuando un hombre y una adolescente ingresaron al mar desoyendo las advertencias sobre el peligro que representaba la marea en ese momento.

El incidente, que ocurrió cerca del mediodía del viernes 2 de enero, activó la intervención de la unidad de salvamento y rescate del municipio, cuyos integrantes lograron extraer a ambos afectados cuando su integridad física estaba en riesgo.

“Se logra a través de la unidad del grupo de salvamento y rescate del municipio socorrer a dos personas que en su momento revestían el riesgo su integridad, una de ellas de sexo femenino y menor de edad, que fueron trasladas hasta las instalaciones del hospital municipal”, explicó Saúl Leiva a Blu Radio.

Temas Relacionados

Rescate turistasArmado de ColombiaNaufragio del veleroRescate 20 personasSector BocachicaCartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Polo Polo revivió discurso de Gustavo retando a Trump y pidió a Estados Unidos repetir acciones militares esta vez en Colombia: “Ahí lo tienes”

El representante a la Cámara aseguró que el gobierno Norteamericano tiene la capacidad para capturar al jefe de Estado colombiano, pese a críticas por posible invasión extranjera en América Latina

Miguel Polo Polo revivió discurso

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen

El equipo bávaro reanudará la competencia en la Bundesliga enfrentando al Wolfsburg el domingo 11 de enero en condición de local

Jugador del Bayern Múnich llegó

El vicecanciller Mauricio Jaramillo habló sobre el control fronterizo con Venezuela: “Colombia no tiene ningún interés en cerrar la frontera”

Jaramillo aclaró que es indispensable que se mantengan abiertos los pasos en la zona debido a la migración y el comercio que sostiene a toda el área fronteriza

El vicecanciller Mauricio Jaramillo habló

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Marcela Posada reconoció que siempre buscó el apoyo de sus parejas, pero tenía que su hija crecer y avanzar en sus estudios universitarios en producción de videos para darle el impulso necesario

Actriz de ‘Betty la fea’

Katherine Miranda contestó a mensaje de Susana Muhamad pidiendo una manifestación luego de la captura de Maduro: “La dictadura que tu gobierno defiende”

El diálogo se produjo tras la solicitud de movilizaciones masivas por parte de la exfuncionaria, quien cuestionó la falta de manifestaciones a lo que la representante a la Cámara le contestó

Katherine Miranda contestó a mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El efecto dominó de la

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘Betty la fea’

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Pipe Calderón se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y habría lanzado pulla a Petro: “Digan ustedes quién sigue”

Daiky Gamboa, amigo de Karol G, reivindicó la alegría venezolana: “Imagínese que le quiten todo lo que usted tiene”

Paola Turbay contó en qué se gastó el premio que le dieron como reina: así comenzó la carrera de la ex Señorita Colombia

En video: Estas son las fallas por las que Blessd canceló su concierto en Cartagena

Deportes

Jugador del Bayern Múnich llegó

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen

Gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis ante el Real Madrid: dejó tirado a Thibaut Courtois

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Esta es la situación médica-familiar de Daniel Cataño que permitiría su llegada a un equipo grande de Medellín