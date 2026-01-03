Colombia

Investigan la muerte de un hombre que sostuvo una riña con otro por defender a una mujer, se acostó a dormir y murió

Familiares y allegados expresaron su preocupación luego del fallecimiento reportado tras un altercado de presunto violencia de género, situación que es objeto de verificación y análisis de las autoridades

Guardar
El municipio de Málaga, en
El municipio de Málaga, en Santander, enfrenta consternación tras la muerte de Henry Alexander Sánchez Rodríguez en extrañas circunstancias - crédito Colprensa

En Málaga (Santander), la comunidad se encuentra en estado de consternación tras la muerte de Henry Alexander Sánchez Rodríguez, en medio de un presunto hecho de violencia de género.

El deceso ocurrió durante la madrugada del jueves 1 de enero en circunstancias que son objeto de investigación por parte de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los testimonios citados por medios como Vanguardia, el fallecido se encontraba en su vivienda, situada cerca del colegio Custodio García Rovira, donde también residía una pareja de inquilinos, cuando uno de ellos, presuntamente bajo efectos del alcohol, habría agredido a su pareja.

Henry Alexander Sánchez Rodríguez habría
Henry Alexander Sánchez Rodríguez habría intervenido para defender a una mujer víctima de agresión, resultando atacado a golpes según allegados - crédito Visuales IA

Ante esa situación, Sánchez Rodríguez intervino con la intención de defender a la mujer, momento en el cual habría sido atacado a golpes.

Al respecto, la Policía de Santander informó que la causa de la muerte aún no está determinada de manera oficial.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, explicó en detalle que “al interior de una vivienda se presentó una discusión y un forcejeo entre estas dos personas. Una de ellas resultó golpeada, continuó con su vida normal, se acostó a dormir y, aproximadamente cuatro horas después, falleció. Desde Medicina Legal y la Fiscalía se avanza en el esclarecimiento de la causa exacta de esta muerte”.

La comunidad permanece a la espera de los resultados de la necropsia y del avance en las investigaciones oficiales.

Por su parte, se conoció que las exequias de Sánchez Rodríguez se realizaron el sábado 3 de enero a las 3:00 p. m., acompañadas por familiares y amigos que exigen justicia y el esclarecimiento del caso.

“Paz en su Tomba amigo Henry y mucha fortaleza para su familia” ; “De parte de los familiares muchas gracias por su mensaje de condolencias” ; “Fortaleza para la familia y que Dios lo reciba en su santa gloria paz en su tumba amigo y vecino de la infancia” ; “En paz descanse amigo Alexander mucha fortaleza para toda la familia (sic)” , fueron algunos comentarios de allegados al respecto.

La víctima se habría acostado
La víctima se habría acostado a dormir después de sostener una riña con un inquilino - crédito Ilustrativa Infobae

Hallan el cadáver de un hombre en su vivienda en Bucaramanga

El hallazgo del cadáver de un hombre en el asentamiento humano Villas de Girardot, ubicado en el occidente de Bucaramanga, generó alarma entre los habitantes del sector en horas de la mañana de este sábado 3 de enero.

El caso fue reportado a las autoridades hacia las 7:50 a. m., luego de que un ciudadano alertara a la Policía por la presencia de un olor fuerte que preocupó a los vecinos de la casa número 250.

Una vez recibida la llamada, uniformados acudieron al lugar para verificar la situación. Al ingresar a la vivienda, los policías hallaron a un hombre tendido en el interior del inmueble, sin signos vitales.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Mario Rodríguez Sánchez y no presentaba signos de violencia - crédito Colprensa

La víctima fue identificada como Mario Rodríguez Sánchez, que, según declaraciones de los residentes recogidas por las autoridades, vivía solo en la propiedad.

El reporte oficial señala que la causa del fallecimiento aún se encuentra bajo investigación. Según información preliminar proporcionada por la Policía, en el cuerpo no se observaron signos de violencia visibles al momento de la inspección inicial.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones de la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlfcf), donde se procederá a realizar la necropsia correspondiente.

El procedimiento forense será fundamental para determinar si el deceso de Rodríguez Sánchez se produjo por causas naturales o si existió alguna otra condición que contribuyera a su muerte.

Las autoridades locales mantendrán el caso bajo análisis hasta obtener los resultados del examen médico-legal, mientras la comunidad permanece atenta a que se esclarezcan los hechos y se confirme la naturaleza del fallecimiento.

Temas Relacionados

MuerteHenry Alexander Sánchez RodríguezMálagaSantanderViolenciaViolencia de géneroColombia-Noticias

Más Noticias

Fuerte llamado de Dilian Francisca Toro tras la captura de Nicolás Maduro: “Debe primar la responsabilidad y la humanidad”

La gobernadora del Valle del Cauca se refirió al escenario que enfrenta el país vecino y reiteró el compromiso del departamento con la atención humanitaria a la población migrante venezolana

Fuerte llamado de Dilian Francisca

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

Los cardenales, pensando en la Copa Libertadores, se quedarían con un futbolista experimentado y que no tuvo muchos minutos con los embajadores en el segundo semestre de 2025

Santa Fe le quitaría un

Iván Cepeda se refirió a las acciones de Estados Unidos en Venezuela y lanzó advertencia: “Cualquier presidente puede ser atacado”

El precandidato y senador aseguró que los ataques del Gobierno de Donald Trump serían una “agresión” y que tendrían repercusiones a nivel continental

Iván Cepeda se refirió a

Diplomacia, atención humanitaria y seguridad: las prioridades del Gobierno Petro tras captura de Nicolás Maduro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó un balance sobre la reunión que sostuvieron con sus colegas con el presidente de la República

Diplomacia, atención humanitaria y seguridad:

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

INFINITE fue el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abiendo oportunidades a más grupos de K-pop

Los artistas que dominan el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Los artistas que dominan el

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

Deportes

Santa Fe le quitaría un

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Una figura Vinotinto reforzará al América de Cali: fichaje de peso para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

Figura del fútbol colombiano fue vendido a Sudáfrica, los detalles de la transferencia

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero