Investigan la muerte de un hombre que sostuvo una riña con otro por defender a una mujer, se acostó a dormir y murió

El municipio de Málaga, en Santander, enfrenta consternación tras la muerte de Henry Alexander Sánchez Rodríguez en extrañas circunstancias - crédito Colprensa

En Málaga (Santander), la comunidad se encuentra en estado de consternación tras la muerte de Henry Alexander Sánchez Rodríguez, en medio de un presunto hecho de violencia de género.

El deceso ocurrió durante la madrugada del jueves 1 de enero en circunstancias que son objeto de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con los testimonios citados por medios como Vanguardia, el fallecido se encontraba en su vivienda, situada cerca del colegio Custodio García Rovira, donde también residía una pareja de inquilinos, cuando uno de ellos, presuntamente bajo efectos del alcohol, habría agredido a su pareja.

Henry Alexander Sánchez Rodríguez habría intervenido para defender a una mujer víctima de agresión, resultando atacado a golpes según allegados - crédito Visuales IA

Ante esa situación, Sánchez Rodríguez intervino con la intención de defender a la mujer, momento en el cual habría sido atacado a golpes.

Al respecto, la Policía de Santander informó que la causa de la muerte aún no está determinada de manera oficial.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, explicó en detalle que “al interior de una vivienda se presentó una discusión y un forcejeo entre estas dos personas. Una de ellas resultó golpeada, continuó con su vida normal, se acostó a dormir y, aproximadamente cuatro horas después, falleció. Desde Medicina Legal y la Fiscalía se avanza en el esclarecimiento de la causa exacta de esta muerte”.

La comunidad permanece a la espera de los resultados de la necropsia y del avance en las investigaciones oficiales.

Por su parte, se conoció que las exequias de Sánchez Rodríguez se realizaron el sábado 3 de enero a las 3:00 p. m., acompañadas por familiares y amigos que exigen justicia y el esclarecimiento del caso.

“Paz en su Tomba amigo Henry y mucha fortaleza para su familia” ; “De parte de los familiares muchas gracias por su mensaje de condolencias” ; “Fortaleza para la familia y que Dios lo reciba en su santa gloria paz en su tumba amigo y vecino de la infancia” ; “En paz descanse amigo Alexander mucha fortaleza para toda la familia (sic)” , fueron algunos comentarios de allegados al respecto.

La víctima se habría acostado a dormir después de sostener una riña con un inquilino - crédito Ilustrativa Infobae

Hallan el cadáver de un hombre en su vivienda en Bucaramanga

El hallazgo del cadáver de un hombre en el asentamiento humano Villas de Girardot, ubicado en el occidente de Bucaramanga, generó alarma entre los habitantes del sector en horas de la mañana de este sábado 3 de enero.

El caso fue reportado a las autoridades hacia las 7:50 a. m., luego de que un ciudadano alertara a la Policía por la presencia de un olor fuerte que preocupó a los vecinos de la casa número 250.

Una vez recibida la llamada, uniformados acudieron al lugar para verificar la situación. Al ingresar a la vivienda, los policías hallaron a un hombre tendido en el interior del inmueble, sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Mario Rodríguez Sánchez y no presentaba signos de violencia - crédito Colprensa

La víctima fue identificada como Mario Rodríguez Sánchez, que, según declaraciones de los residentes recogidas por las autoridades, vivía solo en la propiedad.

El reporte oficial señala que la causa del fallecimiento aún se encuentra bajo investigación. Según información preliminar proporcionada por la Policía, en el cuerpo no se observaron signos de violencia visibles al momento de la inspección inicial.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones de la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlfcf), donde se procederá a realizar la necropsia correspondiente.

El procedimiento forense será fundamental para determinar si el deceso de Rodríguez Sánchez se produjo por causas naturales o si existió alguna otra condición que contribuyera a su muerte.

Las autoridades locales mantendrán el caso bajo análisis hasta obtener los resultados del examen médico-legal, mientras la comunidad permanece atenta a que se esclarezcan los hechos y se confirme la naturaleza del fallecimiento.