Gustavo Bolívar envió mensaje a colombianos que piden captura de Gustavo Petro en redes: tras caída de Maduro: “Fue elegido democráticamente”

Para Gustavo Bolívar, Gustavo Petro no debería ser el objeto directo de una acción militar estadounidense

El exsenador Gustavo Bolívar se pronunció en redes sociales tras la captura de Nicolás Maduro para argumentar a los oponentes de Gustavo Petro que aseguran que el presidente colombiano debería ser capturado por Estados Unidos.

En su mensaje desestimó las comparaciones entre la situación de Venezuela y la de Colombia. De hecho, según el exsenador, quienes auguran una salida similar para el presidente Gustavo Petro “se quedarán esperando” y argumentó su postura en cinco puntos.

En primer lugar, Bolívar comentó que Petro fue elegido mediante un proceso democrático, sin fraude y durante un gobierno de derecha, con la Registraduría Nacional bajo control de opositores, según sus palabras.

Añadió que, a diferencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente colombiano ya confirmó que entregará el cargo el 7 de agosto de 2026, cumpliendo el periodo constitucional de cuatro años.

“Distinto a Uribe, que violó la constitución para reelegirse y que se quería quedar un tercer periodo, Petro dijo que entregaría el cargo el 7/Ag de 2026, cumpliendo su periodo constitucional de 4 años”, escribió.

Gustavo Bolívar defendió a Petro de opositores que piden acciones de Estados Unidos en su contra

El mensaje también destacó que el Ejecutivo garantiza la realización de elecciones, con presupuesto asignado a la Registraduría y exhortó a su partido a adelantar consultas internas. Según Bolívar, la oposición realiza campaña sin restricciones y la prensa actúa con libertad, hechos que se distanciarían de la crisis en Venezuela.

En la publicación, Bolívar recalcó la existencia de democracia en el país, con separación de poderes, cortes independientes y un Congreso autónomo. Aseguró que los partidos opositores operan con normalidad, reciben recursos asignados y se respeta la libertad de expresión, el ejercicio empresarial, la propiedad privada y la libertad de culto.

Además, enfatizó que no existen medios de comunicación cerrados ni perseguidos por posiciones contrarias al gobierno.

“En Colombia hay democracia. Hay separación de poderes, Cortes independientes, un Congreso independiente. Los partidos opositores funcionan y se les han girado sus partidas anualmente. Hay libertad de expresión, libertad de empresa, derecho y respeto por la propiedad privada, hay libertad de culto y no se cierran ni se persiguen medios de comunicación opositores”, escribió textualmente.

La declaración de Gustavo Petro insistió en no tener vínculos con actividades ilícitas, remarcó antiguos esfuerzos de investigación y rechazó la legitimitad de las recientes sanciones provenientes del extranjero

Otro de los puntos abordados fue la ausencia de presos políticos en Colombia, reforzando la idea de que el país mantiene un régimen democrático. Bolívar concluyó que vulnerar la soberanía de un gobierno legítimo por motivos políticos socava el orden internacional.

Donald Trump le envió dura advertencia a Gustavo Petro: “Tiene que cuidar su trasero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje directo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de la rueda de prensa donde expuso detalles del operativo militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump afirmó de manera enfática que “tiene que cuidar su trasero”, al ser consultado por un periodista sobre el mandatario colombiano. El mandatario estadounidense sostuvo que en Colombia existen “fábricas de cocaína” y reiteró las acusaciones sobre el envío de droga a territorio estadounidense desde el país sudamericano.

La declaración de Trump se produjo tras los ataques coordinados en la madrugada del 3 de enero en Caracas, donde fuerzas de élite estadounidenses capturaron al líder venezolano.

Trump insistió en sus señalamientos: “Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero (mejor traducido como culo)”. La frase generó reacciones inmediatas en círculos políticos y sociales en Colombia.

El mandatario norteamericano, desde su residencia, atacó al jefe de Estado colombiano y lo asoció con la exportación de estupefacientes a su país

Durante la madrugada del ataque en Venezuela, Petro alertó sobre el impacto regional de la operación y solicitó la intervención urgente de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente indicó que participó en el Consejo de Seguridad desde las primeras horas del día y ordenó la activación de la Fuerza Pública en la frontera, así como la asistencia estatal ante una posible ola de refugiados venezolanos.

El mandatario colombiano informó que la embajada de Colombia en Venezuela continúa prestando atención a los ciudadanos afectados y que se solicitó la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación en la región.