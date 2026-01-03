El Pacto Histórico se pronunció sobre acciones de Estados Unidos en Venezuela y pidió priorizar “la negociación”

El Pacto Histórico respaldó al presidente Petro en las medidas que tomó para garantizar la seguridad en la frontera colombo-venezolana - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Pacto Histórico se pronunció a través de un comunicado sobre la situación de Venezuela, donde Estados Unidos llevó a cabo ataques armados y donde fue capturado el dictador Nicolás Maduro, buscado por las autoridades norteamericanas por delitos relacionados con el narcotráfico.

La colectividad dio a conocer su respaldo a las acciones que tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante estos hechos, encaminadas a garantizar la seguridad en la frontera colombo-venezolana. El jefe de Estado indicó que tomó medidas para proteger a la ciudadanía en la zona, brindando atención humanitaria y apoyo a la población migrante.

Aunado a ello, el partido se sumó al llamado que hizo el mandatario para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna de forma inmediata. Esto, con el objetivo de “frenar la escalada militar” y preservar la estabilidad regional.

El Pacto Histórico aseguró que la población venezolana ha vivido todo tipo de violencias perpetradas por extranjeros - crédito Luisa González/Reuters

“Expresamos nuestra solidaridad plena con el pueblo venezolano (…). Estas medidas, disfrazadas de defensa democrática, obedecen a intereses geopolíticos y económicos contrarios a la voluntad soberana de los pueblos”, aseveró.

De igual manera, aseguró que los ataques del Gobierno de Donald Trump en suelo venezolano y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la primera dama, así como las acciones que adelante la administración norteamericana en el país, representan, a su juicio, una violación del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Según el comunicado, estas actuaciones no contribuyen a la solución del conflicto, más bien, intensifican el sufrimiento de la población civil y agravan la inestabilidad en la región.

La organización política rechazó cualquier acción extranjera que se lleve a cabo en Venezuela y afirmó que históricamente la ciudadanía de ese país ha sido víctima de “agresiones externas, sanciones unilaterales ilegales y hostigamiento sistemático”.

Nicolás Maduro fue capturado por uniformados de Estados Unidos - crédito X

Por otro lado, indicó que, desde su perspectiva, América Latina y el Caribe debe ser un territorio dedicado a la paz, en el que no se registren enfrentamientos armados, presuntas intervenciones o disputas entre potencias mundiales. Advirtió que la injerencia extranjera puede tener resultados negativos para la ciudadanía.

“La historia nos enseña que la injerencia extranjera solo deja muerte, destrucción, desplazamiento forzado e irreparables fracturas sociales profundas”, señaló.

Así las cosas, el Pacto Histórico instó a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales, a los gobiernos y a las fuerzas políticas a impedir cualquier escalada bélica y priorizar “la negociación y la solución pacífica de controversias”. Además, instó a la población a participar en movilizaciones pacíficas para expresarse ante los hechos.

El Pacto Histórico pidió que se opte por la negociación para solucionar la situación en Venezuela - crédito Carlos Seijas/EFE

“La paz es un principio irrenunciable, la soberanía de los pueblos es sagrada, y ninguna nación tiene derecho a imponer por la fuerza su voluntad sobre otra. El futuro de Venezuela lo decide únicamente su pueblo, sin bloqueos, sin amenazas y sin bombas”, añadió.

En redes sociales, varios políticos colombianos se pronunciaron sobre la situación que se vive en Venezuela; algunos adoptaron la posición del Pacto Histórico y rechazaron las acciones de Estados Unidos, mientras que otros celebraron lo ocurrido, sobre todo, la captura del dictador Nicolás Maduro.

Así lo expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que aseguró que la población de la ciudad está del lado de la población venezolana y no de la dictadura. Recordó que en la ciudad hay u gran número de migrantes que escaparon de su país y buscaron refugio en Colombia.

“Hoy la población migrante venezolana representa más del 10% de la población de Medellín. Son más de 250 mil venezolanos que han llegado acá huyendo de la Dictadora. Siempre tienen el anhelo de verla caer, de ver caer al Dictador Maduro y a todos sus cómplices, y poder volver a reencontrarse con sus familias en una Venezuela libre. Que así sea”, indicó.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez sobre Venezuela - crédito captura de pantalla