Canciller colombiana se refirió a la situación de Venezuela y la captura del Nicolás Maduro

Las declaraciones de la canciller colombiana Rosa Villavicencio tras los sucesos ocurridos en Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro han marcado la respuesta oficial de Colombia ante la crisis regional.

En conversación con W Radio, Villavicencio enfatizó la coordinación para enfrentar lo que describió como “hechos que tienen que ver con el fortalecimiento de la fuerza asistencial ante posible entrada de refugiados a Colombia y de retorno de nuestros mismos connacionales”.

La canciller subrayó la labor de las embajadas “la embajada de Colombia y los consulados en Venezuela”, explicando que los equipos permanecen atentos: “Están para brindar la asistencia, están abiertos allí atentos a lo que puede mandar la comunidad”, detalló al medio.

Previendo un escenario de migraciones masivas, la ministra de Relaciones Exteriores enfatizó la urgencia del trabajo en red: “Hemos ya oficiado al Consejo de Seguridad para que pueda reunirse de manera urgente para analizar la situación y, pues, nuestra postura siempre ha sido la de invitar al diálogo y a resolver estas controversias a través de este diálogo diplomático”, manifestó.

Villavicencio explicó que el enfoque inmediato del Gobierno nacional se centra en los nacionales que pudieran ser afectados: “En este momento no tenemos mayores informaciones que las mismas que ustedes puedan tener de los hechos y lo que hacemos es prepararnos para poder atender a los connacionales en caso de que haya un éxodo hacia Colombia”, dijo la canciller a los periodistas.

Según detalló Villavicencio, el gobierno activó el plan de contingencia desde la madrugada: “Estamos trabajando todas las instituciones desde esta madrugada reuniéndonos para el plan de contingencia, que ya lo teníamos preparado”, indicó.

Para reforzar la presencia estatal en la frontera, la canciller anunció: “Es posible que esta misma tarde salga un vuelo hacia Cúcuta para estar allí más presentes y más cerca de la frontera”, según sus declaraciones recogidas por medios oficiales.

En un escenario de alta tensión regional, el Gobierno de Colombia ha dejado en claro su rechazo a las recientes “acciones armadas” que han puesto en riesgo la integridad de Venezuela, según expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado oficial.

A través de este mensaje, el gobierno colombiano subrayó: “Colombia reafirma su compromiso permanente con la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias”.

Al destacar la experiencia histórica de la región, el comunicado enfatizó: “La experiencia histórica de la región, proclamada como Zona de Paz, demuestra que ninguna controversia puede resolverse legítimamente mediante acciones unilaterales”.

El Gobierno de Colombia, bajo instrucciones del presidente Gustavo Petro, ha tomado medidas inmediatas en el plano diplomático: “El Gobierno de Colombia ha activado de manera inmediata los canales diplomáticos correspondientes y ha hecho un llamado al multilateralismo para que la situación sea examinada en los espacios competentes de las Naciones Unidas, en atención a la gravedad de los hechos y a los riesgos que representan para la población civil y la paz regional”, indicó la cancillería.

En el ámbito interno, Colombia adoptó medidas preventivas por los posibles efectos de la crisis: “De manera preventiva y responsable, el Gobierno de Colombia ha dispuesto el despliegue de la fuerza pública en la frontera, el fortalecimiento de la capacidad asistencial ante un eventual incremento de flujos migratorios y la activación de la Embajada y los consulados de Colombia en Venezuela para brindar asistencia y protección a los connacionales que se encuentren en ese país”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente Gustavo Petro hizo hincapié en la vía del diálogo y solicitó la intervención de las Naciones Unidas: “El presidente Gustavo Petro reitera su invitación al pueblo venezolano a resolver la actual coyuntura mediante el diálogo, y ha insistido en la necesidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conozca la situación, en el marco de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales”, comunicó la Cancillería.

La declaración también incluyó una propuesta activa para la distensión: “Colombia ofrece sus oficios mediadores para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Hacemos también un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano ante la injerencia de gobiernos extranjeros”, afirmó el Ministerio.

La posición final de Colombia quedó expresada con contundencia: “La República de Colombia reitera su convicción de que solo a través del respeto al derecho internacional, la cooperación multilateral y la protección de la vida y la dignidad humanas será posible evitar una escalada de consecuencias imprevisibles para Venezuela, Colombia y toda la región de América Latina y el Caribe”.