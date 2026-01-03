Armando Benedetti llamó “lavaperros pago” a periodista de Barranquilla que lo criticó: “Qué lástima”

Armando Benedetti llamó pseudoperiodista al comunicador que lo criticó - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo una crítica en su cuenta de X dirigida a un periodista, cuyo nombre no mencionó, por haber publicado un video en el que hace señalamientos en su contra. El jefe de la cartera no explicó el contenido de la grabación, pero aseguró que, lejos de afectarlo, lo divirtió.

“En Barranquilla hay un pseudoperiodista con nombre francés y puso un video que lo único que me ha dado es risa y fuerzas porque me demuestra que están muy asustados”, señaló el ministro en la red social.

Ante las críticas que esgrimió el periodista, lo insultó, calificándolo de “lavaperros”: “Ah, también que lástima que la carrera de uno tenga que ser de lavaperros pago”, aseveró, asegurando que el video está mal elaborado y advirtió que el “amo” del comunicador puede no haber estado de acuerdo con su divulgación en redes.

El ministro Armando Benedetti criticó a un periodista que hizo comentarios en su contra - crédito @AABenedetti/X

El periodista al cual se refiere Benedetti sería, al parecer, Jean-Pierre Serna, que a través de un largo video de opinión, afirmó que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior han dirigido ataques a la administración de la ciudad, especialmente al grupo político de los Char, presuntamente motivados por la incomodidad que representaría para el “petrismo” el progreso de la capital del Atlántico.

“Petro destila odio, pero Barranquilla vuela. Esta es la razón del ataque contra los Char. Barranquilla no necesita que la recuperen porque no está perdida. Está creciendo, avanzando y mostrando resultados concretos. Mientras desde Bogotá se lanzan insultos y resentimiento, el verdadero problema para Petro y Benedetti no es electoral”, explicó.

El periodista advirtió que las posibilidades reales para el petrismo dependen de la superación de “tres murallas”: una memoria colectiva que recuerda el deterioro administrativo y financiero asociado al populismo de izquierda; una cultura ciudadana que prioriza la ejecución más que los discursos ideológicos; y una realidad tangible de obras, servicios y estabilidad.

El periodista aseguró que Barranquilla no le debe nada al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Esteban Vega/AP

Teniendo en cuenta esto, el periodista aseguró que el Gobierno no ha aportado nada a la capital del Atlántico. Para Serna, ni Petro ni Benedetti han entregado obra alguna a Barranquilla, una ciudad donde, afirma, “no le debemos al presidente ni a Benedetti un solo bordillo, una vía, un parque, ni una sola obra de la que la gente pueda señalar con orgullo”, señaló.

Contrario a ello, indicó que el presidente y el ministro estarían tratando de deslegitimar el modelo de gestión de Barranquilla a través de discursos cargados de “insultos”, “resentimiento” y “ponzoña”. Esto, presuntamente, con el propósito de disputarle el relato de éxito y estabilidad al liderazgo de los Char.

Ahora bien, según indicó Serna, este escenario indicaría un posible fracaso para el oficialismo: “La conclusión es simple y contundente: en 2027 el petrismo la tendrá bastante compleja”.

Benedetti asegura que Barranquilla es petrista

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la población con más recursos económicos de Barranquilla no es afín al Gobierno - crédito @MinInterior/X

La postura del periodista difiere de la del ministro del Interior, que en varias oportunidades ha asegurado que Barranquilla, su ciudad natal, es afín al Gobierno de Gustavo Petro. “Barranquilla es completamente petrista y si usted cada vez que va bajando el estrato es completamente petrista”, explicó el jefe de la cartera a la revista Semana.

Sin embargo, afirmó que sí es evidente una brecha entre la población con menos recursos económicos y aquella que goza de ciertos privilegios y lujos. Afirmó que las personas más adineradas son las que suelen rechazarlo por representar a la administración de izquierda.

“Si yo voy caminando por ahí y hay una obra, resulta que los obreros empiezan a gritar: ‘¡Benedetti!’, ‘¡Armando!’, ‘¡Firme!’, ‘¡Petro!’. Pero si voy por esa misma calle y entro al Country Club, que no entro, o al otro club, el Cajamaral, usted viera la cara de palo que me ponen”, precisó.