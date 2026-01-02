Colombia

Homicidios por intolerancia marcaron el Año Nuevo en Huila: seis muertes en distintos municipios del departamento

Entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, autoridades confirmaron seis homicidios en el Huila, ocurridos en diferentes municipios. Los casos estuvieron asociados a riñas, consumo de alcohol e intolerancia durante celebraciones de fin de año

La celebración de Año Nuevo en el departamento del Huila estuvo marcada por seis homicidios registrados entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, hechos que ocurrieron en distintos municipios y que, de acuerdo con las autoridades, estuvieron vinculados a episodios de intolerancia y consumo de bebidas alcohólicas, según información divulgada por la Policía del Huila y reportada por medios regionales.

Los casos se presentaron en Pitalito, Guadalupe, Colombia, El Agrado, Algeciras y La Plata, municipios donde unidades policiales atendieron emergencias relacionadas con riñas, discusiones y enfrentamientos durante las celebraciones de fin de año.

Las autoridades confirmaron que dos personas fueron capturadas por su presunta participación en algunos de los homicidios ocurridos durante este periodo.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía, horas antes de finalizar el año 2025 se presentaron dos de los hechos violentos. Uno de ellos ocurrió en el municipio de Guadalupe, donde una riña asociada al consumo de bebidas embriagantes derivó en la muerte de una persona. En este caso, las autoridades señalaron que la reacción policial permitió la captura de un presunto implicado en el hecho.

El segundo homicidio previo al cierre del año se registró en Pitalito, en circunstancias que continúan bajo investigación por parte de la Policía Judicial. Según informaron las autoridades, las diligencias buscan establecer los móviles del crimen y determinar la responsabilidad de los posibles autores, sin que hasta el momento se hayan entregado mayores detalles sobre el desarrollo del caso.

Durante la madrugada del 1 de enero de 2026, se reportó otro homicidio en el municipio de La Plata, sumándose a los casos registrados durante las celebraciones. A estos hechos se añadieron los homicidios ocurridos en El Agrado, Algeciras y el municipio de Colombia, completando un total de seis personas asesinadas en el departamento durante el periodo de fin de año.

El teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía en el Huila, entregó un balance preliminar de los hechos registrados. “Horas antes de terminar el año anterior tuvimos dos homicidios: uno en Guadalupe, donde en una riña asociada al consumo de bebidas embriagantes fallece una persona, y gracias a la reacción oportuna de nuestros policías se logró la captura de un implicado. De igual manera, se presentó un homicidio en Pitalito y, ya en la madrugada del primero de enero, tuvimos un homicidio en La Plata. También se registraron homicidios en El Agrado, Algeciras y Colombia”, indicó el oficial.

Las autoridades señalaron que la ingesta de alcohol estuvo presente en varios de los casos reportados, situación que fue reiterada por la Policía al entregar el balance de seguridad del cambio de año. En ese contexto, se informó que los hechos violentos se produjeron en medio de celebraciones familiares, reuniones sociales y encuentros comunitarios, donde se registraron discusiones que escalaron a agresiones fatales.

En contraste con lo ocurrido en otros municipios del departamento, la Policía reportó que en Neiva y su área metropolitana no se registraron homicidios durante la celebración de Año Nuevo, a pesar de que las autoridades atendieron más de 120 riñas relacionadas con hechos de intolerancia. De acuerdo con el balance entregado, estas intervenciones permitieron evitar desenlaces fatales en la capital huilense.

Las autoridades indicaron que los operativos de control, patrullajes y atención de emergencias se mantuvieron activos durante toda la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, con el fin de atender situaciones derivadas del consumo de alcohol, alteraciones del orden público y conflictos entre ciudadanos.

