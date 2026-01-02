Gerente de Transmilenio se refirió al aumento en el pasaje: “Es para garantizar la operación del sistema”

Un incremento en el costo del pasaje ha sido planteado con el fin de garantizar la operación y sostenibilidad del sistema, lo que ha suscitado discusiones entre usuarios, autoridades locales y el Gobierno nacional - crédito Colprensa

La posibilidad de un aumento de hasta $350 en la tarifa de Transmilenio para el año 2026 en Bogotá ha generado un intenso debate entre las autoridades de la ciudad, el Gobierno nacional y los usuarios del sistema.

El reajuste propuesto ha sido motivo de discrepancias públicas entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, quienes discrepan sobre los montos y el destino de los recursos nacionales para la cofinanciación de la flota eléctrica.

El gerente encargado de Transmilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, expuso en entrevista con Caracol Radio que la discusión sobre el incremento partió de una comunicación en la que el presidente indicó que el Gobierno nacional tendría $1.5 billones de pesos destinados a la compra de buses eléctricos.

Sin embargo, el alcalde Galán respondió que esa cifra no corresponde con la realidad y detalló que el convenio firmado es por $934.000 millones, con recursos que solo ingresarán al sistema a partir de 2027, no en 2026. Gutiérrez precisó: “El presidente de la República manifiesta en su comunicado que el convenio es por $1.5 billones, lo cual pues no es cierto. Eso es tan solo por $934.000”. Subrayó que “de esa plata nada entra en el año 2026”.

Según el funcionario, la decisión de proponer un alza en el costo del pasaje responde a la necesidad de garantizar la operación y la sostenibilidad del sistema. “Transmilenio permite que los bogotanos puedan conectarse día a día; por eso, asegurar su funcionamiento es una prioridad tanto para el sistema como para la ciudad”, afirmó Gutiérrez en diálogo con Caracol Radio.

Una propuesta de incremento en el valor de los pasajes fue presentada a causa del alza en el salario mínimo y busca mantener la viabilidad del servicio para los millones de pasajeros diarios en la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

La viabilidad del sistema depende de la cobertura de los costos operacionales, que varían según variables macroeconómicas, principalmente el ajuste del salario mínimo.

El gerente explicó que el proceso formal para la expedición del decreto tarifario inició el 31 de diciembre, cuando se publicó para observaciones de la ciudadanía por cinco días hábiles.

Se estima que el procedimiento culmine alrededor del 15 de enero, tras lo cual la nueva tarifa entrará en vigor para todos los usuarios. Gutiérrez aclaró que el incremento será de 10.9%, porcentaje que resulta inferior al 23% en que aumentó el salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para el año próximo.

En la entrevista con la W Radio, Gutiérrez detalló: “Inicialmente, habíamos hecho unas proyecciones que el salario mínimo se iba a aumentar en el once por ciento. Eso implicaba que la tarifa solo subiera el siete coma ocho por ciento para un total de doscientos cincuenta pesos adicionales a los que hay hoy. Sin embargo, con el decreto expedido por el gobierno nacional, mediante el cual el salario mínimo no subió el once, sino el veintitrés, es decir, doce puntos porcentuales adicional, nos llevó a hacer nuevos modelajes que arrojan que la tarifa debía ajustarse en cien pesos adicionales a esos doscientos cincuenta para un total de trescientos cincuenta”.

El impacto del salario mínimo sobre la estructura de costos del sistema fue otro punto central. Cuando se le consultó cuántos empleados de los treinta y cinco mil vinculados a Transmilenio ganan el salario mínimo, Gutiérrez evitó dar una cifra concreta y enfatizó:

“No es en función de cuántas personas ganan el salario mínimo, sino que el salario mínimo es una variable macroeconómica que impacta directamente los costos operacionales del sistema y las fórmulas de remuneración para todos los agentes del sistema”.

En cuanto a los efectos para los usuarios, el gerente señaló que, con la tarifa ajustada, los bogotanos podrán realizar más trayectos mensuales con el auxilio de transporte respecto al esquema vigente.

“Hoy, con la tarifa actual al 2025, los usuarios podían viajar en 62 oportunidades. Con la nueva tarifa van a poder viajar en 69 oportunidades”, precisó a W Radio.

Además, insistió en que se mantendrán los subsidios y ayudas del Gobierno distrital a la población vulnerable, destacando que “continuaremos dando los pasajes gratis a adultos mayores, personas con discapacidad y personas con Sisben A y B, que son los más vulnerables de la ciudad”.

Recalcó también el compromiso de no aumentar el precio del programa TransmiPaz, “un instrumento que los bogotanos pueden tomar para seguirse moviendo de manera mensual en el sistema y así conectar con sus oportunidades”.

La propuesta de aumento en el pasaje previsto para 2026 abre un debate crucial sobre el equilibrio entre la viabilidad operativa del sistema y la protección de sus usuarios más vulnerables en la capital colombiana - crédito Julián Batallas

La evasión y la seguridad dentro de las estaciones forman parte de las mayores preocupaciones de la administración. Gutiérrez expuso que el fenómeno de los colados se aborda desde tres frentes: “La primera es la infraestructura del sistema, de cierta manera, confinar, entre comillas, el sistema para evitar que se acceda sin el pago al pasaje, puertas laterales, barreras perimetrales, etcétera. El segundo, yo le combino la fuerza operativa, la fiscalización y todo este personal con autoridad que disuade a los usuarios que quieran acceder al sistema sin el pago a la tarifa. Para eso tenemos un contrato de vigilancia robusto, un convenio con la Policía Nacional. Pero el tercero, para mí el más importante, es la cultura ciudadana. Porque si no trabajamos desde la base social, de ninguna manera vamos a poder cambiar la idiosincrasia de los ciudadanos o las personas que pretenden acceder al sistema sin el pago de la tarifa. Para eso suscribimos un convenio muy importante con la Secretaría de Cultura y día a día trabajamos para tratar de cambiar estos comportamientos sociales”.

Durante la conversación, se mencionó que “gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a controlar el fenómeno de la evasión en el sistema”. Sobre la relación entre el aumento tarifario y los colados, Gutiérrez manifestó: “Si no hubiese colados, no es necesario o no sería necesario ajustar la tarifa en esta proporción... el ajuste de la tarifa obedece a un incremento de los costos operacionales del sistema por diferentes variables. Hoy, y específicamente la que nos lleva a esta mesa, es el salario mínimo. Pero se da este, de nuevo, un llamado a la corresponsabilidad. Si no hubiese tanto evasor del tiquete para acceder al sistema, seguramente modelaríamos diferente el aumento de la tarifa”.

El gerente también abordó el problema de la venta ilegal de pasajes dentro de las estaciones.

La reconfiguración de los costos de Transmilenio plantea interrogantes sobre cómo asegurar la continuidad de un servicio esencial mientras se mantienen los subsidios y se enfrenta la volatilidad macroeconómica - crédito Colprensa

Se refirió a un caso reciente: “Hasta hace muy poco se conoció un video donde una mujer aparece en los torniquetes de una estación de Transmilenio vendiendo pasajes para que la gente no haga fila o de pronto para aquellas personas que por alguna razón no tienen saldo en su tarjeta o no tienen su tarjeta”.

Sobre esta modalidad, aseguró que “trabajamos no solo sobre la evasión, sino con este fenómeno que se denomina la elusión del pasaje, del pago de la tarifa para acceder al sistema. Es un delito y trabajamos no solo con la Policía Nacional sino con la Secretaría de Seguridad para desarticular estas bandas que permiten la ejecución del mismo”.