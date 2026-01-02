Álvaro Uribe volvió a prender las alarmas por el aumento del salario mínimo decretado por Petro: “Parálisis total”

El expresidente advirtió que el aumento perjudica al trabajo informal, pues no contribuye a sacarlos de esa situación - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, volvió a cuestionar con dureza el reciente aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026, que establece un incremento del 23%, una cifra que supera incluso la propuesta presentada por las centrales obreras.

Las declaraciones de Uribe, difundidas a través de un video en su cuenta de X, se inscriben en un clima de tensión política tras la decisión unilateral del Gobierno de fijar el alza ante la imposibilidad de lograr un acuerdo entre empresarios y trabajadores.

En su intervención, Uribe diferenció entre “daños inciertos” y “daños ciertos” relacionados con la medida. Si bien reconoció que el impacto real sobre el desempleo aún no puede determinarse, argumentó que varios factores están distorsionando las cifras oficiales.

Según el exmandatario, el consumo ha sostenido el empleo, especialmente en el ámbito informal, y la emigración de muchos colombianos ha contribuido a mostrar una tasa de desempleo baja. Además, acusó al Ejecutivo de mantener una nómina de empleados públicos “en exceso”, lo que, a su juicio, podría volverse insostenible para las arcas estatales en algún momento.

Según Uribe, la nómina de empleados públicos en exceso podría volverse insostenible y afectar las finanzas estatales en el futuro - crédito Reuters

Uribe alertó que numerosos sectores empresariales ya han anunciado que deberán reducir sus plantillas o que directamente no podrán crear nuevos puestos de trabajo. “Esto del empleo todavía es incierto, está por verse”, advirtió, remarcando la incertidumbre que persiste en el mercado laboral tras el decreto presidencial.

Donde sí ve un perjuicio inmediato y tangible es en la situación de los trabajadores informales. “Todas las medidas de este Gobierno, todo lo que ha hecho este Gobierno, le quita a los informales la posibilidad de mejorar su situación laboral y de convertirse en trabajadores formales con buenas condiciones”, afirmó Uribe, subrayando que el entorno regulatorio pone trabas a la formalización y al progreso de este amplio sector de la fuerza laboral colombiana.

Otro de los focos de preocupación mencionados por el líder político es la caída sostenida de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. “La inversión que ha venido de capa caída, la inversión del sector privado, nacional y extranjera, se está yendo a una parálisis total”, recalcó, añadiendo que los únicos proyectos que se mantienen son aquellos heredados de gobiernos anteriores, especialmente en obras públicas, que requieren inyecciones de capital para no detenerse.

Uribe advirtió que, sin un flujo constante de inversión, los trabajadores enfrentarán consecuencias graves en el mediano plazo. “Puede que no sea ahora antes de elecciones, pero en el mediano plazo”, señaló, sugiriendo que el efecto negativo podría acentuarse tras los próximos comicios.

El expresidente vinculó esta situación con el riesgo de que Colombia adopte un modelo político y económico que calificó de “castrochavista”, el cual, según sus palabras, “ilusiona a los trabajadores y finalmente los afecta, llevándolos a la extrema pobreza”.

El aumento del salario mínimo podría impactar negativamente la inversión privada nacional y extranjera, advierte Uribe, con riesgos para la actividad económica - crédito iStock

Las declaraciones de Uribe se suman a las críticas de otros sectores de la oposición, así como el sector empresarial, que durante las últimas semanas vienen advirtiendo sobre el potencial impacto inflacionario y el riesgo de despidos masivos a raíz del aumento decretado por el Gobierno.

En lo relacionado con las implicaciones del aumento del salario mínimo para el gasto público, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el aumento del 23% para el próximo año incrementaría el déficit fiscal en al menos $5.3 billones en 2026, cifra que representa el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB). El organismo señaló que, a partir de 2027, el impacto ascendería como mínimo a $8 billones, equivalentes al 0,4% del PIB, lo que pondría en riesgo los esfuerzos por recuperar la disciplina fiscal y deterioraría la sostenibilidad de la deuda pública.