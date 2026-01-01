Colombia

Ministro de Hacienda de Petro anunció que ya está vigente el nuevo salario mínimo en Colombia: “Feliz Año Vital”

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino aseguró que el incremento impulsará el consumo y la producción nacional, para fortalecer la economía popular en todo el país

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo;
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo; Germán Ávila, ministro de Hacienda, los dos ministros que impulsaron el decreto del salario mínimo vital para el 2026 - crédito Ministerio del Trabajo

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino celebró en sus redes sociales la llegada del 2026 y ratificó que desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia el nuevo salario mínimo vital de 2 millones de pesos, medida decretada por el presidente Gustavo Petro junto a las cabezas de las carteras de Trabajo y Hacienda.

Antonio Sanguino explicó que este incremento dinamiza el consumo de bienes básicos en al menos 2.400.000 familias que perciben el salario mínimo, lo que representa un aumento de 323.134 pesos mensuales por hogar.

El cambio se llama SALARIO VITAL! A partir de hoy, 1 de enero del 2026, el incremento al salario mínimo vital de 2 millones de pesos dinamiza la demanda de bienes básicos de consumo de estas familias (sic)”, dijo.

El ministro destacó que esta mayor capacidad de compra beneficiará a diversos sectores productivos: “Los campesinos de todo el país, los productores de calzado de Bucaramanga, los fabricantes de textiles de Medellín o de ropa en las ciudades, los productores de útiles escolares, así como los pequeños y medianos empresarios, cuentan ahora con una demanda agregada de 800.000 millones de pesos cada mes para aumentar su producción”, señaló Sanguino.

Noticia en desarrollo...

