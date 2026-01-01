Médicos en el Catatumbo piden que los trasladen y los exoneren del servicio rural por delicada situación de orden público

Ataque con dron cargado de explosivos contra puesto de salud en El Tarra, Norte de Santander - crédito Ministerio de Defensa

El personal médico asignado al corregimiento Filo el Gringo, en el municipio de El Tarra, solicitó su traslado inmediato ante la escalada de violencia en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander.

Según conoció W Radio, la solicitud surgió después de un ataque armado que incluyó el uso de drones y explosivos contra el puesto de salud local, hecho que dejó suspendida la atención general y solo permite la prestación de servicios de urgencias.

De acuerdo con Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud, explicó que el incidente afectó parte de la infraestructura del centro médico y que la situación de orden público impide el restablecimiento normal de la atención.

“En el sector de Filo el Gringo, hubo un ataque hacia el puesto de salud con drones, además de varios disparos que afectaron en parte la infraestructura. No con graves daños, pero sí con una afectación a la atención de salud para la población”, detalló Bitar en declaraciones recogidas por el medio.

Por su parte, la atención médica se encuentra suspendida, mientras las autoridades logran evacuar a parte del personal sanitario.

“Se logró hacer una evacuación el día de ayer con algunos menores y la enfermera no ha podido regresar. Solamente actividades de urgencia se podrían atender, pero no se está prestando un servicio a la comunidad como debería ser”, afirmó Bitar.

El director del Instituto Departamental de Salud advirtió que "hay algunos médicos y profesionales del área de la salud que están haciendo su año rural obligatorio y ya están solicitando el retiro de la zona y la exoneración del servicio social obligatorio por situaciones de orden público“.

Esta situación amenaza con profundizar la crisis de atención médica para los habitantes de la zona, ante el temor del personal de quedar atrapado en nuevos enfrentamientos entre grupos armados.

La ESE Norte, a su vez, ha intentado reforzar la atención en regiones cercanas, asignando médicos adicionales en El Tarra, aunque la movilidad limitada por la presencia de grupos armados y la falta de transporte adecuado han dificultado la continuidad de los servicios de salud.

“Esto genera una mala prestación del servicio y una afectación a la población en general”, puntualizó Bitar, según lo recogido por W Radio.

La situación en el Catatumbo permanece tensa. Las fuerzas militares han anunciado acciones para recuperar el control de la región.

Confirmar un PMU por crisis humanitaria en Norte de Santander

El Gobierno colombiano dispuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú tras el aumento de la violencia en el Catatumbo, región del departamento de Norte de Santander.

Según informó el mismo ministro de Defensa Pedro Sánchez en sus redes sociales, la medida responde a los constantes enfrentamientos que se registran desde hace días en Filo el Gringo, corregimiento del municipio de El Tarra, donde, de acuerdo con las autoridades, disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan el control de economías ilegales.

El ministro Sánchez calificó estos hechos como una confrontación directa entre grupos armados ilegales. Afirmó: “Activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”.

El funcionario anunció la colaboración entre el Ministerio de Defensa, la Gobernación, alcaldías locales y el Ministerio Público para responder a la crisis.

La cúpula militar arribó a Cúcuta y dispuso medidas iniciales para contrarrestar la violencia en la zona. Entre las acciones implementadas se incluye el refuerzo del pie de fuerza de la Policía Nacional en los centros urbanos, mientras el Ejército Nacional se desplegó en áreas rurales como parte de la operación Esparta de la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano.

El ministro Sánchez informó que “desplegamos unidades especializadas de investigación e inteligencia, ingresamos camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad y activamos apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado”.