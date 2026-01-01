Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Colombia este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

La nueva producción de Ryan Castro se vende como pan caliente. Ya lleva 285.099 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 1.

2. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound va en descenso: ya llega al segundo lugar. Sus 260.767 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

3. quédate

Beéle

El tema de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 238.647 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

«El Beneficio De La Duda» de Grupo Firme sigue abriéndose camino en las listas. Con 210.142 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición cuarta.

5. Cariñito (w Los Hispanos)

Rodolfo Aicardi

«Cariñito (w Los Hispanos)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto lugar, con 208.175 reproducciones.

6. El Hijo Ausente

Pastor Lopez

«El Hijo Ausente» se ubica en el sexto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 202.673, lo que marca un hito en la carrera musical de Pastor Lopez.

7. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

«Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» de Kybba pierde fuerza. Hoy solo cosecha 193.288 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la séptima posición, lo que apunta a que va de salida.

8. Mi Fortuna (w SOG)

Ryan Castro

Tras haberse reproducido 191.730 veces, «Mi Fortuna (w SOG)» de Ryan Castro se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. Loquito por Ti (w El Combo Caribe)

Armando Hernandez

«Loquito por Ti (w El Combo Caribe)» de Armando Hernandez sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 188.393 reproducciones.

10. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

Un número tan favorable como 176.801 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Blessd va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más oidas en Colombia durante el 2024

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.