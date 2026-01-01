Alerta por posibles interrupciones en servicios de salud y entrega de medicamentos a partir de enero lanzó la Defensoría

La Defensoría enfatiza que EPS, IPS, ESE y gestores farmacéuticos deben garantizar redes de atención suficientes y continuidad de tratamientos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles interrupciones en la prestación de servicios de salud y la entrega de medicamentos a partir del 1 de enero de 2026, afectando a usuarios en distintos territorios del país.

La advertencia se da luego de que varias instituciones hospitalarias y gestores farmacéuticos difundieran comunicados en los que reportan dificultades administrativas y financieras que podrían afectar la continuidad de la atención médica.

En un comunicado oficial, la Defensoría señaló que es responsabilidad de todas las entidades del sistema garantizar redes de atención suficientes para todas las personas, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad. Esto incluye a EPS, IPS, ESE, gestores y operadores farmacéuticos, entre otros prestadores de servicios.

Entre los hechos recientes que motivaron la alerta se encuentran los comunicados emitidos por el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso. En ellos se anunció la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026, citando como causas comunes la mora, fallas en plataformas de radicación e incumplimiento de pagos por parte de la Nueva EPS.

De igual forma, el gestor farmacéutico Colsubsidio informó que cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para afiliados a Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional, y que la entrega se realizará únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025. La comunicación, según la Defensoría, no especifica rutas de transición, puntos alternos de dispensación ni mecanismos para garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes.

Solicitudes a autoridades y EPS

Para mitigar los posibles impactos, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otros entes competentes informar las rutas oficiales de contacto por territorio para la atención y gestión de casos de EPS intervenidas.

Asimismo, se pidió remitir documentación sobre los mecanismos de articulación y respuesta definidos para coordinar con la Defensoría, así como información sobre acciones, planes y medidas adoptadas tras el informe defensorial “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, con el objetivo de garantizar acceso completo, continuo y oportuno a medicamentos y servicios de salud.

La Defensoría también solicitó detalles del plan de choque de la superintendencia, incluyendo programación, planes de visita y resultados relacionados con el acceso y disponibilidad de medicamentos. Además, se pidió un informe individual por EPS sobre pagos efectuados por reembolsos de gasto de bolsillo, discriminando solicitudes presentadas, pagadas, no pagadas y devueltas o rechazadas.

Planes de contingencia y continuidad de servicios

El comunicado enfatiza que es responsabilidad de las EPS intervenidas y de los gestores farmacéuticos implementar e informar de manera inmediata los planes de contingencia para evitar la interrupción abrupta de los servicios y la entrega de medicamentos, evitando así impactos directos sobre la salud de los usuarios.

La Defensoría del Pueblo recordó la importancia de mantener canales efectivos de comunicación y coordinación institucional, incluyendo los Puestos de Mando Unificado en Salud (PMU) y las reuniones de seguimiento territorial, con participación de actores institucionales y comunitarios, para asegurar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud en todo el país.

En su mensaje final, la entidad reafirmó que la continuidad de los servicios y la garantía del acceso a medicamentos son fundamentales para atender oportunamente las necesidades de los usuarios y fortalecer los canales de trabajo conjunto entre el Estado y los prestadores de salud.