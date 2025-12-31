Liquidación anticipada de concesión deja vía Cartagena–Barranquilla bajo reversión y sin cobros para categorías 1 y 2

- Autopistas Caribe

Desde el 2 de enero de 2026, el contrato de concesión que estaba a cargo de la administración de la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla entrará en una fase de reversión, tras una liquidación anticipada de mutuo acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Autopistas del Caribe.

El proceso contempla un periodo de 200 días para la entrega de la operación, el mantenimiento y los peajes que hacen parte de este corredor estratégico del Caribe colombiano.

La información fue entregada por el presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, quien explicó que la expectativa institucional es que, hacia el mes de junio de 2026, la totalidad de las funciones asociadas a la vía queden bajo la administración del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Torres aseguró que el proyecto es fundamental para mejorar la conectividad en esta zona del país - crédito @ANI_Colombia / X

Durante este periodo de transición, se definió que los vehículos de categoría 1 y 2 no estarán sujetos a cobros en los peajes ubicados dentro de la jurisdicción del proyecto.

Según lo indicado por el directivo, la decisión se adoptó tras un acuerdo entre las partes para dar por terminado el contrato antes de cumplir su plazo inicial.

En sus declaraciones públicas y citadas por Blu Radio, Torres Yarzagaray señaló: “Por mutuo acuerdo, la concesión Autopistas del Caribe y la ANI llegamos a establecer una terminación anticipada. A partir del 02 de enero del 2026 iniciamos el proceso de reversión, el cual esperamos que esté listo con todos los trámites a junio de ese año, para que, posteriormente, esto quede en manos del Invías”.

El funcionario también precisó que la exención de cobros responde a una disposición formal del sector transporte. “Asimismo, hemos garantizado el no cobro a las categorías uno y dos bajo resolución del Ministerio de Transporte dando garantías a los procesos serios y transparentes”, añadió, al referirse a la medida que regirá mientras se concreta el traspaso del corredor vial.

La liquidación anticipada del contrato también tiene efectos sobre el contexto social que se venía presentando en varios puntos del trazado.

Durante 2025, se registraron protestas en peajes ubicados en Turbaco, Sabanagrande y Galapa, donde ciudadanos agrupados en el denominado Comité No Más Peaje realizaron manifestaciones que, en algunos casos, derivaron en alteraciones del orden público. Con la decisión anunciada, cesan las condiciones contractuales que mantenían activo el esquema de cobro en estas estaciones.

Desde la perspectiva de la concesión, Autopistas del Caribe sostuvo durante el desarrollo del proyecto que enfrentó un Evento Eximente de Responsabilidad, argumentando que las protestas sociales incidieron en la imposibilidad de alcanzar el cierre financiero, requisito que, según el concesionario, no logró concretarse. Este aspecto fue parte del contexto que rodeó las conversaciones para la terminación anticipada del contrato.

La empresa concesionaria informó que, durante el tiempo en que tuvo a su cargo la vía, ejecutó inversiones por $4.430 millones, recursos que, según su reporte, fueron destinados a labores de mantenimiento y atención a los usuarios.

Entre las actividades señaladas se encuentra el sellado de 282.000 metros de fisuras en la carpeta asfáltica, así como la generación de más de 2.000 empleos asociados a la operación del corredor.

De igual forma, Autopistas del Caribe indicó que prestó cerca de 7.000 servicios a los usuarios de la vía, dentro de los cuales se incluyeron atenciones como grúa vehicular, ambulancia y asistencia en carretera, en el marco de las obligaciones contractuales relacionadas con la seguridad vial y la atención de emergencias.

En su balance, la concesión también mencionó acciones de impacto regional en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Entre estas iniciativas se destacaron apoyos a asociaciones locales de productores, como los hacedores de pastel y chicharrón del municipio de Baranoa, mediante estrategias publicitarias y procesos de capacitación.

Asimismo, se reportó respaldo a la escuela deportiva del corregimiento de Sincerín y la entrega de material fresado para el mejoramiento de vías internas.

De acuerdo con la información suministrada, estos materiales fueron utilizados en municipios como Malambo, Baranoa y Palmar de Varela, en el departamento del Atlántico, y en Clemencia, Arjona y Turbaco, en el departamento de Bolívar.

Todas estas acciones fueron incluidas por el concesionario dentro del balance de su gestión antes de la finalización anticipada del contrato.

La ANI indicó que, durante el periodo de reversión, se mantendrá el seguimiento técnico y administrativo para garantizar que la entrega del corredor al Invías se realice conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo la transferencia de infraestructura, equipos y demás elementos asociados a la operación vial.