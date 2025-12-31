Colombia

“El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes”, alerta secretario de Víctimas de Cúcuta

El secretario de Víctimas de Cúcuta advirtió que el aumento sostenido del desplazamiento desde el Catatumbo en 2025 ha desbordado la capacidad financiera del municipio y obligó a solicitar apoyo urgente al Gobierno nacional ante la magnitud del fenómeno humanitario

Guardar
- crédito @NRC_LAC / X
- crédito @NRC_LAC / X

El desplazamiento forzado desde la región del Catatumbo hacia Cúcuta mantiene en alerta a las autoridades locales por el volumen de personas que han llegado durante 2025, un comportamiento que, según la administración municipal, no tiene registros comparables en años anteriores.

La advertencia fue realizada por Leandro Ugarte, secretario de Víctimas de la capital de Norte de Santander, en declaraciones entregadas a un espacio radial nacional.

El funcionario explicó que el flujo de familias desplazadas se ha mantenido constante desde mediados de enero, con picos significativos hacia el cierre del año.

- crédito Ejército Nacional
- crédito Ejército Nacional

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención, señaló que la dinámica del desplazamiento no ha sido episódica, sino sostenida, lo que ha generado una presión acumulada sobre los recursos disponibles del municipio para la atención humanitaria inmediata.

Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, afirmó Ugarte citado por Blu Radio, al detallar las cifras más recientes de personas que han arribado a la ciudad como consecuencia de la violencia en zonas rurales del Catatumbo.

Las autoridades locales explicaron que estos datos corresponden a registros oficiales levantados por la administración municipal.

De acuerdo con el secretario de Víctimas, el crecimiento sostenido en la llegada de población desplazada ha desbordado la planeación presupuestal del municipio, que fue diseñada con base en escenarios de menor impacto. La situación, explicó, ha obligado a la Alcaldía a gestionar apoyo adicional ante entidades del orden nacional para poder garantizar la atención básica de quienes llegan en condición de vulnerabilidad.

Foto: Colprensa
Foto: Colprensa

Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, manifestó el funcionario en ese medio de comunicación, al referirse a las limitaciones financieras que enfrenta la ciudad para sostener la respuesta humanitaria.

Las autoridades locales indicaron que Cúcuta no cuenta actualmente con albergues temporales habilitados para recibir a esta población. Según la información entregada, las familias desplazadas han optado por soluciones de autoalbergue, recurriendo a redes de apoyo familiares o comunitarias, mientras reciben la atención inicial por parte del municipio.

Ugarte precisó que, ante esta situación, la administración ha priorizado la entrega de kits de alimentación y aseo como primera respuesta, en coordinación con las entidades competentes. Estas ayudas buscan cubrir necesidades básicas mientras se activan otros mecanismos de apoyo institucional. Sin embargo, el funcionario reiteró que la capacidad de respuesta local es limitada frente a la magnitud del fenómeno.

|Defensoría del Pueblo.
|Defensoría del Pueblo.

El secretario también explicó que la mayoría de las personas que llegan a Cúcuta lo hacen como cabeza de núcleo familiar, lo que incrementa la demanda de atención integral, no solo en alimentación, sino también en salud, educación y acompañamiento psicosocial. Esta característica del desplazamiento ha sido tenida en cuenta en los reportes enviados a las autoridades nacionales.

Durante su intervención, Ugarte insistió en que la dimensión del desplazamiento registrado en 2025 no tiene precedentes documentados en el país, al menos desde la perspectiva de la administración municipal. En ese contexto, solicitó que el fenómeno sea abordado como una emergencia de alcance nacional, con medidas extraordinarias que permitan aliviar la carga financiera y operativa que enfrentan los entes territoriales receptores.

Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, expresó el secretario de Víctimas de Cúcuta, al reiterar el llamado al Gobierno central.

Temas Relacionados

DesplazadosDesplazamiento ForzadoCatatumboNorte de SantanderCúcutaEnfrentamiento armadoELNDisidencias de las FarcColombia-noticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados hoy 30 de diciembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día y Noche resultados

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este miércoles 31 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Cali este miércoles

Pico y Placa: qué vehículos

Colsubsidio deja la dispensación en Nueva EPS y genera inquietud entre más de 500.000 usuarios en Antioquia

Usuarios de la Nueva EPS en Antioquia expresan inquietud por el cambio de gestor farmacéutico tras la salida de Colsubsidio, decisión que impactará a más de 500.000 afiliados desde el 1 de enero de 2026, según informó la entidad

Colsubsidio deja la dispensación en

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 31 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Medellín:

Katherine Miranda estalló contra Petro tras aumento del salario que estuvo con otros incrementos: “¡Gracias Petro!”

La representante señaló que la clase media del país sería la principal afectada ante el incremento de las tarifas de los peajes en Colombia

Katherine Miranda estalló contra Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos habló de la

Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”

Racing de Santander se frota las manos por Gustavo Puerta: esta sería la millonada que pide para venderlo