Así fue el enfrentamiento entre Margarita Rosa de Francisco y Andrés Forero por culpa del vestuario de Gustavo Petro: “Los celos no son sexis”

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático; Margarita Rosa de Francisco - crédito @AForeroM/X/margaritarosa.defrancisco/Instagram

El 24 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro compartió una foto en su cuenta oficial en X, donde aparece con una chaqueta que, según indicó, le regalaron habitantes de calle.

La publicación del mandatario colombiano generó numerosas reacciones, entre ellas, la de Margarita Rosa de Francisco, que en su perfil escribió: “¿Por qué me parece sexy esta foto?”

Por este motivo, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le respondió a la escritora, presentadora y actriz vallecaucana.

En su cuenta de X, el también cabeza de lista al Senado por la misma colectividad escribió: “Amiga, date cuenta”.

Andrés Forero respondió a la publicación de Margarita Rosa de Francisco - crédito @AForeroM/X

Ante la respuesta de Forero, De Francisco no se quedó callada, lo que desató un pequeño enfrentamiento en la red social X.

En su respuesta, Margarita Rosa de Francisco aseguró que “los celos no son sexis”.

Respuesta de Margarita Rosa de Francisco a Andrés Forero - crédito Margaritarosadf/X

Al respecto, el representante Andrés Forero señaló que “el fanatismo ve celos en todas partes”, puntualizando: “y no es sexy”.

Respuesta de Andrés Forero a Margarita Rosa de Francisco - crédito @AForeroM/X