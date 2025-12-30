Colombia

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Estos son los vehículos que no podrán transitar en Villavicencio hoy 30 de diciembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué vehículos no circulan este martes.

Recuerda que esta prohibición vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 9, 0,.

Taxis: 6,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Alcaldía de Villavicencio actualizó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este 2025.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

La aplicación de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Sanciones

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaVillavicenciocolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Aguinaldo Boyacense 2025: la edición “Bodas de Titanio” impulsó la economía de Tunja y superó los 220.000 millones en impacto

La seguridad y la articulación institucional permitieron un desarrollo exitoso de todas las actividades, proyectando a Tunja como referente en organización de eventos masivos

Aguinaldo Boyacense 2025: la edición

Volcán Puracé cumple un mes en alerta naranja mientras el SGC evalúa cuándo podría retornar a un nivel de estabilidad

El volcán Puracé completa un mes en alerta naranja, según el SGC, que mantiene el monitoreo por sismicidad, gases y ceniza, mientras advierte que la reducción temporal de actividad no significa un retorno inmediato a la alerta amarilla

Volcán Puracé cumple un mes

Sinuano Noche: resultado de los números triunfadores del 29 de diciembre

Esta lotería nocturna ha cambiado la vida y la suerte de sus ganadores

Sinuano Noche: resultado de los

Resultados Super Astro Sol y Luna: números ganadores de hoy lunes 29 de diciembre de 2025

Esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos de hoy

Resultados Super Astro Sol y

Lavado de carros en zonas protegidas del río Cali deja más de 80 órdenes de comparendos y alerta ambiental

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, advirtió sobre el lavado de vehículos en áreas protegidas del río Cali, una práctica detectada en puntos críticos del occidente de la ciudad

Lavado de carros en zonas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Qué color usar para recibir

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Deportes

La Dimayor impuso duras sanciones

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata