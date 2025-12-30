María José Pizarro recordó antigua publicación de María Fernanda Cabal que decía “subir 10 puntos al salario mínimo no generaría inflación”: “De acuerdo con usted”

La decisión presidencial que eleva el salario mínimo a más de 23 por ciento para 2026 suscitó reacciones en el Congreso, donde Pizarro destacó un pronunciamiento anterior de la parlamentaria opositora Cabal sobre incrementos salariales - crédito Colprensa

El ajuste del salario mínimo en Colombia, que para 2026 subirá más de un 23 % tras la decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro, generó amplios debates entre especialistas.

El valor quedó establecido por decreto presidencial en $1.746.882, cifra que aumenta a $2.000.000 al incluir el auxilio de transporte.

El anuncio también motivó numerosas críticas por parte de congresistas de la oposición. En ese contexto, la senadora María José Pizarro trajo a colación un mensaje anterior de María Fernanda Cabal, donde la legisladora afirmaba que “subir 10 puntos al salario mínimo no generaría inflación”.

En dicha publicación realizada el 4 de febrero de 2014 que Pizarro recordó tras la coyuntura del actual aumento del salario mínimo, Cabal afirmó que “subir 10 puntos al salario mínimo no generaría inflación. Además, habría una reducción de impuestos a empleadores”.

Cabal es una de las más duras opositoras del Gobierno de Gustavo Petro y fue una de las voces que salieron a cuestionar el incremento antes mencionado.

María José Pizarro reaccionó a la publicación de hace más de una década de María Fernanda Cabal, manifestando su coincidencia con la postura expresada entonces por la legisladora opositora.

María José Pizarro recordó una vieja publicación de María Fernanda Cabal - crédito @PizarroMariaJo

Al citar el mensaje, Pizarro escribió: “De acuerdo con usted, senadora @MariaFdaCabal”.

En relación con el reciente incremento del salario mínimo en Colombia, María Fernanda Cabal ha difundido diversas opiniones a través de sus redes sociales.

En una de sus publicaciones, la senadora comparó la situación actual del país con la vivida en Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez y cuestionó la política económica del presidente Gustavo Petro.

Cabal sostuvo que los aumentos salariales bajo un enfoque populista pueden desencadenar efectos negativos en indicadores como la inflación y el empleo.

“Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza. Un economista que no entendió cómo se maneja la economía”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República en un mensaje en su cuenta de la red social X.

María Fernanda Cabal cuestionó el aumento del salario mínimo del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal

Por su parte, María José Pizarro, a través de un video difundido en redes sociales, respondió a las críticas sobre el aumento del salario mínimo. La senadora rechazó los argumentos que advierten sobre posibles efectos negativos en el empleo, asegurando que esas afirmaciones no corresponden a la realidad.

“Dirán, como lo han hecho los últimos tres años, que se avecina la destrucción del empleo en Colombia. Y le repetimos con todas las letras: mentira”, afirmó la senadora.

Pizarro resaltó, en su declaración, que los resultados económicos reflejan una evolución favorable y anticipó que esta dinámica continuará. La senadora señaló que el desempleo continuará disminuyendo, el consumo de la población incrementará y las condiciones de vida mejorarán, reafirmando su confianza en el impacto positivo del aumento salarial.

“Seguirá bajando el desempleo, seguirá aumentando el consumo de la gente y seguirá aumentando su bienestar. Porque si la gente está bien, Colombia avanza”, comentó la legisladora perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo tendrá un alza de 23,7 %, lo que situará el ingreso mensual total en $2.000.000 para el año siguiente, al sumar el auxilio de transporte. Según explicó, esta medida se fundamenta en el principio del salario mínimo vital establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la finalidad de que los trabajadores puedan solventar necesidades esenciales como alimentación, vivienda y salud.

María José Pizarro sobre el incremento del salario mínimo en Colombia - crédito redes sociales/X

La distribución de la nueva cifra corresponde a un salario mínimo de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095. Con este ajuste, el Gobierno busca fortalecer el poder de compra y mejorar las condiciones de los hogares que dependen de este ingreso.

La administración de Petro decidió establecer un aumento por encima de la inflación y de los parámetros de productividad señalados por expertos. Esta determinación plantea posibles impactos relevantes en la economía nacional y en el empleo, debido a los mayores costos que enfrentarán las empresas.