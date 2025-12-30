Colombia

María José Pizarro recordó antigua publicación de María Fernanda Cabal que decía “subir 10 puntos al salario mínimo no generaría inflación”: “De acuerdo con usted”

El incremento del salario mínimo decretado por el presidente Petro reavivó discusiones, luego de que la congresista Pizarro recordara declaraciones pasadas de Cabal sobre el impacto inflacionario

Guardar
La decisión presidencial que eleva
La decisión presidencial que eleva el salario mínimo a más de 23 por ciento para 2026 suscitó reacciones en el Congreso, donde Pizarro destacó un pronunciamiento anterior de la parlamentaria opositora Cabal sobre incrementos salariales - crédito Colprensa

El ajuste del salario mínimo en Colombia, que para 2026 subirá más de un 23 % tras la decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro, generó amplios debates entre especialistas.

El valor quedó establecido por decreto presidencial en $1.746.882, cifra que aumenta a $2.000.000 al incluir el auxilio de transporte.

El anuncio también motivó numerosas críticas por parte de congresistas de la oposición. En ese contexto, la senadora María José Pizarro trajo a colación un mensaje anterior de María Fernanda Cabal, donde la legisladora afirmaba que “subir 10 puntos al salario mínimo no generaría inflación”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En dicha publicación realizada el 4 de febrero de 2014 que Pizarro recordó tras la coyuntura del actual aumento del salario mínimo, Cabal afirmó que “subir 10 puntos al salario mínimo no generaría inflación. Además, habría una reducción de impuestos a empleadores”.

Cabal es una de las más duras opositoras del Gobierno de Gustavo Petro y fue una de las voces que salieron a cuestionar el incremento antes mencionado.

María José Pizarro reaccionó a la publicación de hace más de una década de María Fernanda Cabal, manifestando su coincidencia con la postura expresada entonces por la legisladora opositora.

María José Pizarro recordó
María José Pizarro recordó una vieja publicación de María Fernanda Cabal - crédito @PizarroMariaJo

Al citar el mensaje, Pizarro escribió: “De acuerdo con usted, senadora @MariaFdaCabal”.

En relación con el reciente incremento del salario mínimo en Colombia, María Fernanda Cabal ha difundido diversas opiniones a través de sus redes sociales.

En una de sus publicaciones, la senadora comparó la situación actual del país con la vivida en Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez y cuestionó la política económica del presidente Gustavo Petro.

Cabal sostuvo que los aumentos salariales bajo un enfoque populista pueden desencadenar efectos negativos en indicadores como la inflación y el empleo.

“Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza. Un economista que no entendió cómo se maneja la economía”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República en un mensaje en su cuenta de la red social X.

María Fernanda Cabal cuestionó
María Fernanda Cabal cuestionó el aumento del salario mínimo del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal

Por su parte, María José Pizarro, a través de un video difundido en redes sociales, respondió a las críticas sobre el aumento del salario mínimo. La senadora rechazó los argumentos que advierten sobre posibles efectos negativos en el empleo, asegurando que esas afirmaciones no corresponden a la realidad.

“Dirán, como lo han hecho los últimos tres años, que se avecina la destrucción del empleo en Colombia. Y le repetimos con todas las letras: mentira”, afirmó la senadora.

Pizarro resaltó, en su declaración, que los resultados económicos reflejan una evolución favorable y anticipó que esta dinámica continuará. La senadora señaló que el desempleo continuará disminuyendo, el consumo de la población incrementará y las condiciones de vida mejorarán, reafirmando su confianza en el impacto positivo del aumento salarial.

“Seguirá bajando el desempleo, seguirá aumentando el consumo de la gente y seguirá aumentando su bienestar. Porque si la gente está bien, Colombia avanza”, comentó la legisladora perteneciente a la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo tendrá un alza de 23,7 %, lo que situará el ingreso mensual total en $2.000.000 para el año siguiente, al sumar el auxilio de transporte. Según explicó, esta medida se fundamenta en el principio del salario mínimo vital establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la finalidad de que los trabajadores puedan solventar necesidades esenciales como alimentación, vivienda y salud.

María José Pizarro sobre el incremento del salario mínimo en Colombia - crédito redes sociales/X

La distribución de la nueva cifra corresponde a un salario mínimo de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095. Con este ajuste, el Gobierno busca fortalecer el poder de compra y mejorar las condiciones de los hogares que dependen de este ingreso.

La administración de Petro decidió establecer un aumento por encima de la inflación y de los parámetros de productividad señalados por expertos. Esta determinación plantea posibles impactos relevantes en la economía nacional y en el empleo, debido a los mayores costos que enfrentarán las empresas.

Temas Relacionados

María José PizarroMaría Fernanda CabalSalario mínimoAumento salario minimoColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los narcovenados de Pablo Escobar que amenazan la fauna local de Puerto Triunfo, Antioquia

Al igual que los hipopótamos, esta especie nativa de Asia deambula libre por el municipio sin ningún tipo de control por parte de las autoridades ambientales

Estos son los narcovenados de

Influencer y profesor de idiomas español contó por qué eligió Colombia para radicarse luego de recibir comentarios con críticas: “En busca de una vida de mejor

Víctor Babiloni Carmona es conocido en su cuenta de Instagram como @victor_poliglota: “Colombia, al igual que el resto de la mayoría de países, está lleno de oportunidades y de dificultades”

Influencer y profesor de idiomas

Petro ordenó levantar la reserva y desclasificar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS

Más de 57.000 cajas con documentos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad quedarán disponibles en el Archivo General de la Nación

Petro ordenó levantar la reserva

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón habló sin filtros sobre su percepción de la pareja de Epa Colombia, destacando la lealtad de Karol Samantha y aclarando por qué no ha visitado a su amiga en prisión

Yina Calderón lanzó contundente mensaje

Hombre fue asesinado frente a su esposa e hijos mientras trabajaba: familia denuncia extorsiones de Los Satanás

La familia de la víctima asegura que en varias oportunidades se presentaron denuncias ante el Gaula y la Fiscalía, pero no recibieron respuesta

Hombre fue asesinado frente a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de los ascensos militares

Luego de los ascensos militares y salida de altos mandos, estos serán los desafíos de la nueva cúpula militar para el último periodo del Gobierno Petro

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanzó contundente mensaje

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

Deportes

Luis Díaz, nominado por partida

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino