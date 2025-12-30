Exministro de Hacienda de Petro criticó aumento del salario mínimo: “El gobierno debe explicar cómo va a manejar los efectos negativos”

Un análisis realizado por el anterior jefe de Hacienda advierte sobre posibles impactos adversos tras el incremento del ingreso legal, lo que genera solicitudes de explicación por parte de las autoridades nacionales - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

El salario mínimo en Colombia para 2026 se fijó en $1.750.905 pesos, según anunció Gustavo Petro el 29 de diciembre en una alocución presidencial. Al agregar el auxilio de transporte, que asciende a $249.095, el total será de $2.000.000 pesos.

Este ajuste representa un aumento del 23,7 % frente al salario mínimo del año anterior, establecido en $1.423.500 pesos, o $1.623.500 sumando el subsidio de transporte.

El aumento del salario mínimo para 2026 continúa generando reacciones y comentarios desde distintos sectores. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda durante el gobierno de Petro, expresó en su cuenta de X que el Ejecutivo “debe aclarar cómo afrontará las consecuencias negativas de esta medida”.

En su mensaje Ocampo advirtió que, aunque el incremento sorpresivo y alto del salario mínimo beneficiará a una parte de los trabajadores y dinamizará el consumo, también traerá consecuencias que no serán fáciles de controlar para la economía.

“A pesar de que el inesperado y elevado aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos para una décima parte de los trabajadores colombianos y aumentará la demanda agregada, sus efectos negativos serán complejos de manejar”, argumentó el exfuncionario público en su publicación.

Ocampo también señaló que el incremento del salario mínimo, sumado a los cambios introducidos por la reforma laboral, impactará en el empleo formal en un país donde la informalidad laboral es alta, tanto en zonas urbanas como rurales. Según el exministro, este aumento en los costos laborales afectará a todas las empresas, pero resultará especialmente difícil para las micro y pequeñas.

“En primer término, se agrega a los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal, en un contexto en el cual casi la mitad de los trabajadores urbanos colombianos y más del 80% de los rurales son informales. A través de los aumentos de costos laborales se verán afectadas todas las empresas, pero especialmente las micro y pequeñas”, opinó el exministro del Gobierno Petro en su publicación.

De igual manera, advirtió que la inflación se verá presionada al alza, ya que “un amplio grupo de bienes y servicios están indexados al salario mínimo” y los costos de producción, incluidos varios productos de la canasta familiar, también se incrementarán. Señaló que esta situación “podría obligar al Banco de la República a aumentar las tasas de interés para controlar la inflación”.

Además, Ocampo enfatizó que “habrá aumentos adicionales sobre los ya elevados gastos públicos, incluyendo el costo de las pensiones”, lo que podría generar más presiones sobre las finanzas estatales.

Finalmente, cerró su mensaje solicitando al gobierno mayor claridad sobre las razones detrás del aumento y la forma en que planea enfrentar las consecuencias que genera. Además, cuestionó la oportunidad de la medida, aludiendo a que la responsabilidad de afrontar sus impactos recaerá en la próxima administración.

“El gobierno debe explicar públicamente cómo va a manejar estos efectos negativos y además por qué, si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo gobierno”, comentó José Antonio Ocampo por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Por otro lado, unas horas antes de que se anunciara oficialmente el nuevo salario mínimo para 2026, Gustavo Petro argumentó que un incremento significativo no provoca un aumento en la informalidad laboral, en respuesta a las advertencias de distintos especialistas que sostienen lo contrario.

El presidente respaldó la decisión del Gobierno, insistiendo en que este tipo de medidas no genera el efecto negativo que se le atribuye en materia de empleo informal.

“En mi Gobierno, la tasa de informalidad laboral ha descendido respecto al gobierno de Duque, así que la tesis de que si se aumenta el salario mínimo crece la informalidad simplemente no es cierta”, escribió Petro en su cuenta de la red social X.

