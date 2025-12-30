Estos son los cortes de la luz del 30 de diciembre en Santander

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este martes 30 de diciembre.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Nuevo Girón, Rivera Del Rio, Progreso, Villas De Los Caballeros, Mirador de Arenales, Arenales IV, Jardín de Arenales, Bado Hondo, Villa del Sol y sectores de Arenales y las veredas Llanadas, Llano Grande, Barbosa, Rio Frio y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tebaida, Palo Blanco, Llanadas, así como sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, Tubavita y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Bendición de Dios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Urbanización El Lago.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 6,7,8 y 9 con calles 4,5 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Enciso.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mosgua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Playa Real II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Barrio La Unión sectores de las calles 14,14A y 15 con carreras 8,9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Las Granjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:50

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Capellanía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Palermo sectores desde las calles 1A hasta la calle 6AN con carreras 2A y 2B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 13:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 4,4A y 5 con calles 11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo, Manchadores y Motoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Centro, Santa Barbara, Balzora, San Bernardo, Peña Morada, San José, El Placer y San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Muralla I e II, Centro en los sectores de la calle 31 con carreras 23 y 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanziación Villas de Don Juan I sectores de las Peatonales 15A,15B,15C y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bariri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda Caño Viejo y algunos sectores de Ciénaga del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:02

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Colombia sectores de las calles 50, 51 y 52 entre carreras 15 y 20. Uribe Uribe sectores de la calle 52 con carreras 17 y 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Puerto Wilches y Kilómetro 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:55

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Landázuri y Nacumales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centro poblado San Marcos, veredas Chorolo Medio, Chorolo Bajo y San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Merida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Tesoro del Cacique.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chaguaca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Salitre, El Centro y Santa Helena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Centros Poblados La Cidra y Altos del Oriente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores del Centro Poblado Vado Real.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Boquerón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 5 y 6 con calles 6,7,8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sardinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Gramalotico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chipatá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 4,5 y 6 con calle 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Merida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Nuevo Girón, Rivera Del Rio, Progreso, Villas De Los Caballeros, Mirador de Arenales, Arenales IV, Jardín de Arenales, Bado Hondo, Villa del Sol y sectores de Arenales y las veredas Llanadas, Llano Grande, Barbosa, Rio Frio y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Campo Alegre sectores de las carreras 34E y 34F con calle 52A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Villarelys III sector Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Helida, Gaital, Abisinia y sectores de Zarandas, Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tebaida, Palo Blanco, Llanadas, así como sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, Tubavita y El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.