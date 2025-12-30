Colombia

Director de la Ungrd, Carlos Carrillo, criticó a quienes cuestionaron aumento del salario mínimo: “Increíble ver a congresistas que ganan 25 veces eso revolcándose”

La declaración del funcionario evidenció el respaldo de algunos funcionarios del Gobierno a la decisión presidencial, al tiempo que cuestionó los argumentos utilizados por los opositores

Guardar
La decisión del presidente Gustavo
La decisión del presidente Gustavo Petro sobre el ajuste salarial generó opiniones divididas en sectores oficiales y privados, mientras que portavoces de la administración resaltaron la importancia de mejorar las condiciones laborales en el país

El presidente Gustavo Petro informó su decisión de elevar el salario mínimo en Colombia en un 23,7 % para el año 2026, lo que provocó una variedad de respuestas entre líderes políticos y representantes del sector privado.

Algunos sectores ven en la medida una oportunidad para fortalecer los derechos laborales, mientras que otros expresan preocupación por las posibles consecuencias económicas que podría acarrear este ajuste.

Varios funcionarios del Gobierno Petro han respaldado públicamente la decisión. A través de su cuenta de X, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, cuestionó a quienes se oponen al incremento del salario mínimo. “Increíble ver a congresistas que ganan 25 veces eso revolcándose”, escribió Carrillo, en alusión a las críticas recibidas por el anuncio presidencial.

Carlos Carrillo utilizó su cuenta de X para rechazar las críticas provenientes de quienes se oponen al aumento del salario mínimo. Carrillo argumentó que las ideas neoliberales han servido como justificación para mantener políticas que perjudican a la mayoría de la población y defendió la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores.

Señaló que el nuevo salario mínimo no representa un ingreso privilegiado, sino que apenas cubre las necesidades básicas.

“La tesis del neoliberalismo son propaganda ideologizada no verdades científicas. Por décadas han disfrazado de técnica medidas antipopulares que sólo buscan mantener a las mayorías en la miseria. Bienvenido el aumento del salario mínimo, dos millones de pesos, un poco más de 500 dólares no son para una vida de lujo, apenas alcanzan para sobrevivir”, escribió el director de la Ungrd en su mensaje de la red social antes mencionada.

Carlos Carrillo criticó a quienes
Carlos Carrillo criticó a quienes cuestionaron el reciente aumento del salario mínimo

Carrillo finalizó su mensaje cuestionando la reacción de algunos congresistas frente al aumento salarial. Señaló la diferencia entre los ingresos de los legisladores y el salario mínimo, y consideró que la medida representa un avance positivo.

“Increíble ver a congresistas que ganan 25 veces eso revolcándose de dolor por algo que es estructuralmente una buena noticia”, concluyó el funcionario de la actual administración pública del país liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Carrillo finalizó su mensaje cuestionando
Carrillo finalizó su mensaje cuestionando la reacción de algunos congresistas frente al aumento salarial. Señaló la diferencia entre los ingresos de los legisladores y el salario mínimo, y consideró que la medida representa un avance positivo

Y es que el presidente Petro detalló que el incremento del salario mínimo será del 23,7 %, lo que llevará la remuneración mensual, sumando el auxilio de transporte, a $2.000.000 para el próximo año. Según explicó, esta decisión toma como referencia el concepto de salario mínimo vital de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de que los trabajadores puedan cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y salud.

Según lo planteado por el presidente, la cifra total se distribuye entre un salario mínimo de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095. La intención es aumentar el poder adquisitivo y favorecer las condiciones de vida de los hogares que dependen de este ingreso en el país.

De esta manera, el Gobierno Petro optó por fijar un incremento que supera tanto el índice de inflación como los márgenes de productividad sugeridos por especialistas. Esta decisión genera expectativas de repercusiones significativas en la economía y en el mercado laboral, debido al aumento de los gastos para las empresas.

En el anuncio oficial, Petro
En el anuncio oficial, Petro detalló que el monto anunciado incluye tanto el salario básico como el auxilio de transporte, aunque especificó que este último no se otorga en todo el territorio nacional

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, utilizó su cuenta de X para manifestar que la defensa del trabajo digno se demuestra a través de acciones concretas. Destacó que el nuevo salario vital previsto para 2026 permitirá mejorar la situación de los empleados. “Un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias”, expresó Sanguino.

En el anuncio oficial, Petro detalló que el monto anunciado incluye tanto el salario básico como el auxilio de transporte, aunque especificó que este último no se otorga en todo el territorio nacional. Si se excluye el subsidio de transporte, el salario mínimo vital familiar quedará en $1.750.905, lo que representa una variación del 22,7 % frente al año previo.

El presidente subrayó que los porcentajes informados corresponden a valores nominales y remarcó la necesidad de observar el crecimiento real, considerando el impacto de la inflación y el costo de vida. Según sus propios cálculos, el ajuste real para 2026 alcanzará el 18,7 %, superando los incrementos registrados en los tres primeros años de su gestión.

