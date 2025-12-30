Colombia

Dólar en Colombia hoy 30 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Conozca cuáles fueron los últimos
Conozca cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar en el mercado cambiario de Colombia (REUTERS/Nathalia Angarita)

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 3.724,40 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,29% si se compara con la cifra de la jornada previa de 3.735,15 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,35%, por ello en términos interanuales aún acumula una disminución del 13,21%.

Con respecto a días pasados, gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó un ascenso del 0,03%, sin lograr fijar una clara tendencia. La volatilidad de esta semana es algo superior a la acumulada en el último año, de manera que está pasando por una fase de inestabilidad.

El principal foco del mercado está en el reciente anuncio del salario mínimo para 2026, que subió 23 %, decisión que fortalece el ingreso de trabajadores y pensionados y podría impulsar el consumo a corto plazo, aunque también eleva los costos laborales y presiona los precios de servicios regulados y no regulados, reavivando riesgos inflacionarios.

El dato de desempleo urbano de mañana será clave para medir la capacidad del mercado laboral de absorber el alza de costos sin deteriorarse. Para la jornada, se espera que el peso se mantenga en rango, sensible a posibles cambios en expectativas inflacionarias y de política monetaria tras el incremento salarial.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Santoral del 30 de diciembre: quién fue Santa Judit, la heroína bíblica que defendió la libertad de su pueblo

Venerada desde la antigüedad, es reconocida por su valentía y entrega

Santoral del 30 de diciembre:

Armando Benedetti llamó “loras mojadas” a quienes cuestionaron el aumento del salario mínimo para 2026: “Siempre son los mismos”

El ministro del Interior aseguró en sus redes sociales que la economía de Colombia “va muy bien”, defendiendo el incremento del 23 % del salario mínimo en 2026

Armando Benedetti llamó “loras mojadas”

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Deportivo Cali es el equipo que ha anunciado fichajes más sonoros con el portero de la selección de Perú Pedro Gallese y el volante Emmanuel Reynoso

Mercado de jugadores - EN

Arriendos, peajes y servicios públicos subirán o no con el salario mínimo: esto dice la ley

Mientras algunos sectores actualizan tarifas según la inflación, otros se desligan de los aumentos salariales, aunque puede incidir en sectores dependientes de personal cuyo salario se determine bajo este parámetro

Arriendos, peajes y servicios públicos

Iván Cepeda defendió el aumento del salario mínimo y respaldó a Gobierno Petro: “Para derrotar la pobreza”

El senador aseguró que el incremento del 23,7 % responde a criterios éticos y económicos, dinamiza la economía y fortalece la vida digna de los trabajadores

Iván Cepeda defendió el aumento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Quince años de prisión para

Quince años de prisión para la conductora implicada en la muerte del hermano del cantante Arcángel: “No hay excusa para lo que hice”

‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó el primer invitado extranjero: este es el cantante urbano que entrará al ‘reality’

Estas famosas fueron mamás o anunciaron su embarazo en 2025

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Figura de la selección peruana jugará con el Deportivo Cali en el 2026

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 29 de diciembre