Colombia

Cuántos salarios mínimos se necesitan para igualar el sueldo de Cristiano Ronaldo, Messi y otras estrellas del fútbol

Aunque ha generado debate a nivel nacional, el sueldo mensual de los colombianos representa un pequeño porcentaje de lo que ganan las figuras del fútbol mundial

Se necesitan miles de empleados
Se necesitan miles de empleados colombianos para igualar lo que ganan al mes estos reconocidos atletas - crédito Colprensa/Reuters

El 29 de diciembre se confirmó que el salario mínimo en Colombia para 2026 será de $2.000.000 (contando el auxilio de transporte), anuncio que ha generado debate nacional.

A nivel del Gobierno nacional, se ha argumentado esta decisión al indicar que la cifra es un mínimo vital con el que se garantiza que las familias colombianas tengan el dinero mínimo para comer y suplir sus necesidades básicas.

Por su parte, sectores empresariales han rechazado el incremento de más del 23% al asegurar que desencadenará en consecuencias graves para la economía del país.

De la misma forma, en redes este tema ha sido tendencia, principalmente por las comparaciones que se han hecho del salario mínimo en Colombia, en contraste con el sueldo que ganan actores, músicos y deportistas consagrados a nivel mundial.

Los salarios mínimos que se necesitan para pagarle a Messi, Cristiano Ronaldo y compañía

Cristiano Ronaldo recibe más de
Cristiano Ronaldo recibe más de 20 millones de dólares de manera mensual en Arabia - crédito AP

Para este ejemplo, Infobae Colombia comparó el salario mínimo de Colombia con los sueldos de futbolistas reconocidos debido a que Cristiano Ronaldo es el atleta con mejor salario en el mundo.

Anualmente, por disputar una temporada con el Al-Nassr, el delantero de 40 años recibe poco más de 244 millones de dólares, es decir, 20.3 millones de manera mensual.

Para suplir el salario de 30 días del portugués, se necesitarían 38,103 trabajadores que ganan el mínimo en Colombia, mientras que serían necesarios 457.000 empleados en un mes para generar el mismo dinero que gana Cristiano Ronaldo anualmente.

Debido a que se mantiene el debate sobre cuál es el mejor futbolista de la historia, comparando el salario mínimo de Colombia con el sueldo mensual de Lionel Messi, que es de 1.6 millones de dólares, se necesitarían 3.000 asalariados del país para equiparar lo que gana el argentino.

Messi tiene un sueldo anual
Messi tiene un sueldo anual de 20 millones de dólares - crédito Reuters

A nivel de las figuras actuales de clubes de primer nivel como el FC Barcelona o el Real Madrid, hemos tomado el salario del extremo español Lamine Yamal y el atacante francés Kylian Mbappé.

En el caso de Yamal, que es el “10″ del Barcelona, tiene un salario anual de 19 millones de dólares, que mensualmente es de 1.5 millones de dólares. En ese sentido, se necesitarían 2.971 empleados para igualar lo que recibe el joven de 18 años al mes.

Por su parte, Mbappé recibe aproximadamente 36 millones de dólares al año, siendo el jugador con mejor salario de Real Madrid, mientras que al mes tiene un salario de tres millones de dólares, es decir, más de 11.000 millones de pesos.

Para igualar lo que genera el francés mensualmente en el Real Madrid, sin contar contratos de patrocinadores, se necesitarían 5.631 empleados que ganan el salario mínimo en Colombia.

Mbappé y Yamal son las
Mbappé y Yamal son las figuras principales del Real Madrid y el FC Barcelona en la actualidad - crédito Reuters

El sueldo de Luis Díaz en comparación con el salario mínimo

Debido a que se trata de la estrella principal de la selección Colombia en la actualidad, la comparación de lo que devenga mensualmente Luis Díaz con el salario mínimo es inevitable.

Tras ser fichado por el Bayern Múnich, el guajiro firmó un acuerdo que le asegura un salario anual de 16 millones de dólares, es decir, más de 1.3 millones de dólares al mes. Para equiparar lo que gana el extremo formado en Junior de Barranquilla, se necesitarían 2.440 colombianos que ganan el salario mínimo.

Por último, en comparación con el salario que tenía en León de México, que era de cinco millones de dólares al año, un equipo colombiano debería ofrecerle alrededor de 416.000 dólares al mes a James Rodríguez para igualar lo que ganaba en la Liga MX, es decir, lo equivalente al trabajo de 780 asalariados.

El salario mensual de 780
El salario mensual de 780 colombianos es equivalente al sueldo que tenía James Rodríguez en México - crédito Reuters

