Armando Benedetti llamó “loras mojadas” a quienes cuestionaron el aumento del salario mínimo: “Siempre son los mismos”

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

El anuncio del salario mínimo para 2026, que será de $1.746.880 y que, sumado al auxilio de transporte, alcanzará un total de $2.000.000, por parte del Gobierno nacional, sigue generando reacciones en diferentes sectores de Colombia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las numerosas críticas que recibió el incremento del salario mínimo.

A través de su cuenta de X, el funcionario se refirió a los analistas económicos que alertaron sobre posibles riesgos para la economía colombiana este aumento.

Aseguró que “parecen loras mojadas” al referirse a lo que, según él, son teorías económicas en contra de las decisiones que toma el Gobierno nacional.

“Los ‘analistas’ económicos, que aburridamente siempre son los mismos, parecen loras mojadas repitiendo teorías económicas contra las políticas implementadas por Gobierno”, señaló Benedetti.

El ministro del Interior aseguró en su publicación que la economía en Colombia “va muy bien”, cuestionando a quienes no reconozcan la “audacia” del presidente Gustavo Petro.

En otra publicación, Armando Benedetti señaló que ve “a los pichones políticos, opositores, llorando por la plata que le van a quitar a los ricos porque las ganancias de ellos es porque no pagaban el salario completo, ni horas extras, ni festivos”.

Asimismo, cuestionó a quienes “no tienen ningún empleado”, pero que supuestamente están llorando por el incremento del salario mínimo.

“Veo otros que lloran, y los conozco, y sé que no tienen un solo empleado, y sí las vísceras para hacer oposición porque sí”, afirmó el funcionario.

En entrevista con Caracol Radio, Armando Benedetti justificó la decisión del presidente Gustavo Petro, asegurando que “la inflación está controlada, la económica ha crecido, el desempleo ha disminuido, así como el dólar”.

Asimismo, precisó que en Colombia existen “una clase obrera y trabajadora que está de acuerdo con la decisión y que encontrará en el presidente Petro un líder”.

Detalles del anuncio

El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo salario mínimo familiar durante un acto oficial y detalló que el cálculo incluye tanto el sueldo básico como el subsidio de transporte. Aclaró que este beneficio adicional no está disponible en todo el territorio nacional. Para quienes no cuentan con el auxilio de transporte, el salario mínimo familiar se ubicará en $1.750.905, lo que representa un incremento del 22,7% frente al año anterior.

Petro hizo énfasis en la necesidad de diferenciar los aumentos nominales del incremento real, recomendado analizar el impacto de la inflación y del costo de la canasta básica. De acuerdo con sus estimaciones, el alza real del salario mínimo para 2026 llegará al 18,7%, superando los avances obtenidos durante los primeros tres años de su gobierno.

Durante su intervención, el mandatario recalcó que el beneficio alcanza a toda la familia y no solo al trabajador.

Anticipó críticas provenientes de sectores empresariales y de la oposición, que auguran posibles efectos negativos como la desaceleración económica y pérdida de empleos. Frente a estos señalamientos, el presidente expuso cifras oficiales que muestran los niveles de desempleo y pobreza más bajos en lo que va del siglo.

Petro expresó su confianza en que para 2026 los indicadores de desempleo y pobreza continúen descendiendo, atribuyendo esta tendencia al impacto de la política salarial. Argumentó que el aumento del salario mínimo fortalece el consumo interno, lo que favorece a los empresarios y estimula la generación de nuevos empleos. Considera que estas medidas contribuyen directamente a disminuir la pobreza y a mejorar el panorama laboral, pues el mayor consumo beneficia a todos los sectores de la economía.

Por último, el presidente resaltó que durante el último año de su administración el salario real creció más que en los tres años previos, sumando un alza de cerca del 36% en términos reales. Según su balance, ningún otro gobierno desde los años sesenta había obtenido un resultado similar.