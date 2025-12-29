Colombia

Vicky Dávila afirmó que Gustavo Petro quiere “perpetuarse en el poder” con la Constituyente

La precandidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia volvió a cuestionar la propuesta de una constituyente por el Gobierno nacional

La periodista y candidata Vicky Dávila
La periodista y candidata Vicky Dávila aseguró que no necesitará de "dineros oscuros en bolsas" para ganar las elecciones - crédito @VickyDavilaH/X/Andrea Puentes/Presidencia

Vicky Dávila, precandidata presidencial, se refirió nuevamente a la inscripción del comité promotor de la asamblea nacional constituyente por parte del Gobierno nacional y afirmó que este mecanismo busca, según ella, que el presidente Gustavo Petro permanezca en el poder.

“La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno pretende cambiar las reglas de juego, es porque no quiere someterse a ellas”, afirmó Dávila.

En sus declaraciones, la periodista aseguró que así iniciaron otros regímenes en la región, tomando como ejemplo a Venezuela, donde, según ella, iniciaron “debilitando los controles, concentrando el poder y silenciando a quienes piensan distinto, a la oposición”, señaló Dávila.

Por tal motivo, aseveró que en Colombia no puede suceder ese tipo de cosas, explicando que “la Constitución se respeta, no se manosea para satisfacer ambiciones personales”.

Declaraciones de Vicky Dávila sobre una posible asamblea nacional constituyente - crédito @VickyDavilaH/X

“Defender la Constitución y hacerla cumplir es nuestro compromiso, no cambiar las reglas, sino fortalecer las instituciones, exigir resultados, corregir lo que no funciona con leyes y reformas puntuales dentro del marco constitucional”, aseveró la precandidata presidencial.

En otra publicación, Vicky Dávila señaló que la constituyente promovida por el Gobierno nacional es una “venganza” contra el Banco de la República y la Corte Constitucional.

“¡Peligro! Petro y Cepeda, contra la Corte Constitucional y el Banco de la República. Y, obvio, a favor de los bandidos”, afirmó la periodista.

Y agregó: “La constituyente de este gobierno corrupto y del heredero es una venganza contra el Banco de la República. Le quieren quitar su independencia. Para manejar la economía como les dé la gana”.

Vicky Dávila señaló que
Vicky Dávila señaló que la constituyente promovida por el Gobierno nacional es una “venganza” contra el Banco de la República y la Corte Constitucional.

La precandidata presidencial aseguró que el Gobierno quiere supuestamente cambiar la Corte Constitucional por “un tribunal constitucional autónomo”.

Qué dijo Gustavo Petro

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro entregó detalles de la asamblea nacional constituyente y afirmó que no se realizará en época electoral.

El mandatario colombiano aseguró que hasta ahora se está dando inicio a la recolección de firmas y que durará tres meses.

El jefe de Estado señaló que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.

“La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva Presidencia de la República (sic)”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: "Se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después (sic)“.

En su publicación, el presidente Gustavo Petro insistió en que la constituyente, sus reuniones y su elección no se llevarán a cabo durante las “actuales elecciones”.

Gustavo Petro señaló que la
Gustavo Petro señaló que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026 - crédito @petrogustavo/X

“Propongo que se reúna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses (sic)”, afirmó el presidente Petro.

Además, explicó que unos de los objetivos de la constituyente es realizar las reformas que se han hundido en el Congreso. Estas incluyen la reforma pensional, la modificación del sistema de salud, ajustes al código minero y cambios en los servicios públicos para garantizar su universalidad, eficiencia y tarifas basadas en costos reales.

