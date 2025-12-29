Colombia

Privado de la libertad murió en centro de reclusión: allegados alegan negligencia y la Policía se defiende

Ante las versiones encontradas se anunciaron averiguaciones para determinar las circunstancias del deceso

El sujeto murió en extrañas
El sujeto murió en extrañas circunstancias - crédito Freepik

Un hombre, identificado como Norberto Parra García, murió en la madrugada del domingo 28 de diciembre de 2025 en la Unidad Transitoria de Personas Privadas de la Libertad en Manizales, Caldas, después de permanecer detenido por un mes y medio porque presuntamente habría cometido los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, según información de las autoridades.

El caso desató inquietud en la ciudad luego de que allegados aseguraran que la víctima había manifestado sentirse enfermo en días previos, insistiendo sin recibir asistencia médica, y que incluso se les negó el ingreso de alimentos, argumentando que “no era el día para la entrega de estos”.

Sin embargo, la Policía de Manizales tiene otra versión, teniendo en cuenta que aseguraron que Parra García no solicitó atención médica antes del suceso y que solo se evidenció un deterioro repentino en su salud durante la madrugada del último domingo del año, momento en el que fue trasladado por los bomberos a la Clínica La Presentación.

Las versiones encontradas sobre la
Las versiones encontradas sobre la muerte tienen en alerta a la comunidad - crédito Colprensa

En el reporte oficial, los encargados del cuidado del privado de la libertad aseguraron que al no ser atendido en ese centro, lo llevaron a la Clínica Avidanti, donde se reportó el deceso. En la declaración se indicó que el ciudadano llegó a subir caminando a la ambulancia antes del traslado, hecho que está siendo investigado por las autoridades que tomaron el caso.

Ante esta situación, diarios locales como La Patria recordaron que el Consejo de Estado ha reiterado que las autoridades son responsables por los daños sufridos por las personas bajo custodia, teniendo en cuenta que el Estado debe proteger a aquellos que se encuentran recluidos en estos centros.

A raíz de la controversia y las versiones encontradas sobre el caso, las autoridades de Manizales anunciaron una investigación para establecer las causas del fallecimiento y determinar si existieron irregularidades en el protocolo de atención médica en la unidad de detención.

Datos destacados en el caso

  • Norberto Parra García falleció tras más de un mes detenido.
  • La muerte ocurrió en la madrugada del domingo 28 de diciembre.
  • Allegados denuncian que manifestó malestar días antes y no recibió atención.
  • La Policía de Manizales sostiene que el deterioro fue repentino.
  • El detenido fue rechazado inicialmente en una clínica antes de ser reportado su deceso en Avidanti.
  • El Consejo de Estado establece que las autoridades deben responder por los daños a personas privadas de la libertad.

El caso de Norberto Parra García sigue generando interrogantes sobre la actuación de las autoridades en centros de detención, especialmente en lo que se relaciona con la atención médica oportuna y el respeto de las garantías mínimas para los privados de libertad en Manizales por lo que la comunidad está a la espera del desenlace de este caso.

Los casos de este tipo
Los casos de este tipo preocupan a los familiares de presos -crédito Mariano Vimos/Colprensa

Joven asesinado en celebración decembrina

La madrugada del jueves 25 de diciembre en Manizales se presentó el asesinato de Juan Pablo López Gallego, un joven de 20 años, conocido como “Chuga”, que recibió un disparo en el abdomen mientras compartía con un familiar en el barrio Solferino.

La víctima y su acompañante se encontraban en el sector, cuando un individuo se aproximó y abrió fuego. El ataque se produjo cerca de la 1:30 a. m. Las autoridades lograron la captura del presunto responsable del hecho y confirmaron que tanto la víctima como el capturado no registran antecedentes recientes en el Rama Judicial.

El señalado responsable fue capturado
El señalado responsable fue capturado - crédito Colprensa

Del mismo modo, se indicó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la inspección técnica del cuerpo. Este caso se suma al homicidio ocurrido en Chipre el martes anterior, donde sicarios mataron a un comerciante con 8 disparos delante de su hija, que también resultó herida en una pierna.

