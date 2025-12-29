Colombia

María José Pizarro le aseguró a la derecha que la izquierda ganará la Presidencia en el 2026: “Colombia avanza”

La senadora subrayó avances en representación política, reducción de la pobreza y mejoras económicas como argumentos que refuerzan la confianza de la izquierda en lograr una victoria electoral el próximo año

María José Pizarro destacó la masiva participación en la consulta interna del progresismo y la unificación del Pacto Histórico como bases para consolidar la candidatura de Iván Cepeda Castro en las presidenciales de 2026 - crédito María José Pizarro/Prensa

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro afirmó que el progresismo colombiano se perfila como favorito para las elecciones de 2026.

En una declaración difundida a través de su cuenta oficial en X, la congresista presentó tres argumentos centrales que, según dijo, sustentan el optimismo del sector liderado por el candidato del petrismo, Iván Cepeda Castro.

En su mensaje, Pizarro resaltó que durante 2025, “dos millones setecientas mil personas participaron en la consulta progresista más grande que se haya realizado en tiempo no electoral”.

De acuerdo con la senadora, esta cifra permitió consolidar la candidatura única de Cepeda Castro como representante de las fuerzas progresistas.

María José Pizarro llamó a la movilización de los sectores progresistas y aseguró que la organización partidista y los logros gubernamentales permitirán al Pacto Histórico disputar con fuerza la presidencia - crédito @PizarroMariaJo

La elección, considerada inédita por la magnitud de la participación ciudadana, fue definida por la dirigente como “democracia pura”.

El segundo eje de la intervención se centró en la transformación estructural de la plataforma política.

El Pacto Histórico se unificó como un partido unitario y eso nos convierte en la fuerza política más importante de toda Colombia”, declaró Pizarro. La congresista subrayó que la integración formal de los sectores progresistas al movimiento requirió un proceso prolongado y complejo.

Nos costó muchísimo poder entrar al Pacto Histórico”, expresó. Según la dirigente, la coalición cuenta ahora con la mayor representación política en el país, lo que, en su opinión, fortalece sus posibilidades de cara a los próximos comicios.

La senadora también argumentó que los resultados en materia de gobierno constituyen un tercer pilar del optimismo electoral. “Gobernar para la gente sí funciona y sí es posible”, sostuvo.

Entre los logros enumerados por la congresista, citó que “la economía colombiana está hoy en el top cinco de las economías con mejor desempeño, según The Economist”. Además, Pizarro destacó la reducción del desempleo, la estabilidad de la inflación y el incremento del salario mínimo.

María José Pizarro señala al progresismo como favorito para 2026 tras consulta histórica y unidad del Pacto Histórico - crédito @PizarroMariaJo

La aprobación de la reforma laboral y de la financiación para la educación superior también fue señalada como parte de los avances alcanzados. “Hemos reducido la pobreza como no pasaba hace décadas y además estamos entregando más tierra que nunca”, añadió la parlamentaria.

En su intervención, Pizarro enfatizó la importancia de la participación ciudadana en el proceso político que culminará en las urnas en 2026. “En las encuestas vamos bien, pero ojo, nada está ganado”, advirtió.

La senadora llamó a los simpatizantes del progresismo a organizarse y movilizarse para “lograr la bancada progresista más grande que haya tenido Colombia en su historia”. Según la dirigente, la candidatura de Iván Cepeda Castro apunta a triunfar en la primera vuelta electoral.

La legisladora mencionó que las listas del movimiento para las elecciones del 8 de marzo de 2026 fueron configuradas en modalidad “cremallera”, es decir, con alternancia de género y cerradas, lo que consideró como un avance en términos de representación democrática. “Esto es democracia pura”, insistió.

La expectativa de un triunfo progresista en 2026 se sostiene, según la parlamentaria, sobre la base de la unificación partidista, la movilización social y los resultados de gestión.

La senadora concluyó su intervención con una invitación a “convencer, seducir y ganar” bajo el liderazgo de Cepeda Castro.

María José Pizarro aseguró que con Iván Cepeda ganan las elecciones presidenciales en el 2026 - crédito @SenadoGovCo/X - Prensa María José Pizarro

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda igualan en intención de voto para la presidencia de Colombia en 2026

El escenario electoral colombiano para 2026 muestra una contienda cerrada, con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda empatados en la cima de las proyecciones, según datos de Polymarket.

Ambos candidatos registran un 36% de probabilidades de ganar la presidencia, lo que anticipa una campaña marcada por la competencia.

El sistema electoral nacional prevé una segunda vuelta si ningún contendiente supera el 50% de los votos el 31 de mayo de 2026.

La eventual definición se realizaría el 21 de junio de 2026 y el nuevo mandatario asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026. En la misma medición, Sergio Fajardo ocupa la tercera posición con un 14%, seguido por Roy Barreras con un 6,9%.

El anuncio del Pacto Amplio, que agrupa a diversas fuerzas de izquierda, confirmó la participación de Cepeda y Barreras en la consulta interna programada para marzo, lo que podría modificar el panorama en las próximas semanas.

