Katherine Miranda sacó pecho por logro que, según ella, se adjudicó Jaramillo: “No fue un regalo del Gobierno, sino una proposición de mi autoría”

La representante a la Cámara, por el partido Alianza Verde, se desahogó en redes sociales frente al más reciente anuncio del Ministerio de Salud, que confirmó que a partir de 2026 empezarán a recibir un salario mínimo los residentes

La representante Katherine Miranda le
La representante Katherine Miranda le salió al paso a las afirmaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el salario a residentes - crédito Colprensa

A partir de 2026, el Gobierno nacional entregará un salario mínimo mensual y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) a más de 8.000 estudiantes de Medicina que cursan el internado médico obligatorio. Sin embargo, el anuncio del Ministerio de Salud, que señaló que la medida busca mejorar las condiciones laborales y sociales de los futuros médicos durante su etapa de formación, causó una fuerte reacción en la representante Katherine Miranda.

Para garantizar este beneficio, el Ejecutivo destinará más de $200.000 millones a lo largo de la vigencia que se avecina. Los recursos serán girados directamente a los estudiantes beneficiados, que prestan servicios de salud en hospitales y centros asistenciales, y en diferentes ocasiones trabajan bajo jornadas extensas y en entornos de alta exigencia. Pese al logro, la congresista expresó su molestia no por este avance, sino por los créditos frente al mismo.

En un mensaje en la red social X, Miranda recalcó que fue ella, en su ejercicio legislativo, la que sacó adelante este punto en la reforma laboral, y no la administración de Gustavo Petro. Un reclamo que generó toda clase de comentarios en las redes sociales, en el que se especifica que el salario de los internados, según quedó plasmado en la referida reforma, será cubierto por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Con este mensaje en las
Con este mensaje en las redes sociales, la representantes Katherine Miranda hizo una fuerte defensa por la implementación del sueldo de internistas, que según ella surgió por su iniciativa - crédito @KatheMirandaP/X

“Mentirosos, mentirosos. El pago a los internos de Medicina no fue un regalo del Gobierno. Fue una proposición de mi autoría, presentada y defendida en el Congreso, con el respaldo de todas las bancadas. El Gobierno hoy solo cumple la ley", expresó Miranda en su publicación en la red social X, frente a este asunto. Para ello, adjuntó copia de la proposición, radicada el 15 de octubre de 2024 y que fue acogida por la plenaria de la Cámara de Representantes.

No es la primera vez que Miranda hace este tipo de observaciones al Gobierno, frente a decisiones tomadas en el Congreso que, de manera indirecta, han traído éxito a Petro: pues a este aspecto podría sumarse, si se quiere, la reforma parcial a la Ley 30 de 1992, y que fue impulsada por la representante Jennifer Pedraza, que dio vía libre a nuevas formas de financiación, el aumento de la base presupuestal y la inclusión de las instituciones técnicas y tecnológicas.

Los internos recibirán un salario
Los internos recibirán un salario mínimo a partir del 2026, de acuerdo con el cumplimiento de la reforma laboral - crédito Colegio Médico Colombiano

¿Qué contempla el beneficio a los residentes de medicina?

La iniciativa respondió, según explicó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, a un compromiso del presidente de Gustavo Petro, pese a la versión de Miranda, y se implementa como parte de la Ley 2466 de 2025, que surgió tras la aprobación de la reforma laboral. Esta norma modificó disposiciones laborales y adoptó medidas para promover el trabajo decente y digno en Colombia, incluyendo la remuneración y afiliación a la seguridad social de los internos de Medicina.

El Gobierno destacó que la puesta en marcha de este programa representa un avance para los estudiantes de último año de Medicina, que durante años solicitaron reconocimiento económico y protección social sin recibir respuesta. El pago y la afiliación al Sgsss buscan, de acuerdo con la argumentación entregada por el ministerio, dignificar su labor y brindarles garantías durante su práctica profesional, como una especie de estímulo para la etapa final de su formación.

La reforma laboral fue promulgada
La reforma laboral fue promulgada como ley por parte del presidente Gustavo Petro el 25 de junio de 2025 - crédito Luisa González/REUTERS

Con esta decisión, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con el sector salud y con la formación médica en Colombia. El reconocimiento económico y la protección social de los internos subrayan el papel esencial que cumplen en la atención de millones de personas en el país. Todo esto, en medio de los cuestionamientos de la representante Miranda, que quiere dar el salto al Senado, y medio de la campaña que avanza en el espectro político sacó pecho por este logro en el Legilsativo.

Petro acusó a la Fiscalía

"El alcalde Galán acabó la

Colombia: cotización de cierre del

Madre envió súplica a Gustavo

Luis Díaz tendrá estatua en

Colombia tiene una nueva jueza

