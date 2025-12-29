Fico Gutiérrez dijo que Gustavo Petro “actúa como lo hacen los dictadores” e Isabel Zuleta le contestó: “El verdadero dictador es usted”

Las afirmaciones del mandatario local en relación con la reforma tributaria, así como sus llamados a defender las instituciones, llevaron a la legisladora del oficialismo a rechazar sus planteamientos a través de un mensaje en la red social X - crédito Colprensa

Las discusiones en la escena política de Colombia adquirieron mayor fuerza después de que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, alertara sobre las implicancias de una eventual convocatoria a una asamblea constituyente, iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“Petro actúa, como lo hacen los dictadores”, aseveró el mandatario paisa en una publicación de X.

En ese contexto, la senadora perteneciente a la coalición de Gobierno Isabel Zuleta respondió a los cuestionamientos del mandatario paisa a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde le expresó: “El verdadero dictador es usted”.

En su mensaje, Federico Gutiérrez cuestionó al presidente Gustavo Petro, señalando que sus acciones ponen en riesgo la estabilidad institucional del país, según su opinión.

El alcalde de Medellín acusó al mandatario de actuar por desesperación y de promover una reforma tributaria a través de decretos, además de insistir en la convocatoria a una asamblea constituyente en un momento en que la Corte Constitucional no está en funciones. Gutiérrez hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad para defender las instituciones.

“Petro actúa, como lo hacen los dictadores. Muestra su desespero en sus últimos meses de desgobierno. Una reforma tributaria vía decreto que afecta gravemente al país y nuevamente vuelve con la constituyente, y lo hace cuando la Corte Constitucional se encuentra en sus días de descanso. Convoco a todos los ciudadanos, gremios, asociaciones, alcaldes, gobernadores y academia a unirnos para proteger las instituciones”, comentó en su mensaje de X el alcalde de la capital de Antioquia.

Y concluyó diciendo: “Si lo logra perdemos el país. Depende de todo un país impedirlo”.

Isabel Zuleta respondió a Federico Gutiérrez desde su cuenta de X, acusándolo de defender los intereses de los sectores financieros y de oponerse a una mayor carga impositiva para los más ricos. La senadora cuestionó el papel del alcalde en el debate tributario, sugiriendo que su postura no representa un acto de justicia social.

“El verdadero dictador es usted, se disfraza pero ya todos lo conocemos ¿Desde cuándo la labor de un alcalde es proteger a los bancos y sector financiero para que no paguen más impuestos? Claro usted prefiere que el pobre sea el que siga pagando y no estas entidades, aumentar los impuestos a los ricos no es de dictadores sino de justicia esa de la que usted no tiene ni la mejor idea”, escribió en su publicación de X la legisladora afín con el Gobierno nacional perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

En relación con la constituyente mencionada por Gutiérrez, el Ejecutivo manifestó apoyo a la conformación de un grupo ciudadano que busca impulsar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Nueve integrantes de este comité acudieron a la Registraduría Nacional del Estado Civil para formalizar su solicitud, acompañados por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien asistió al acto de registro.

“El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional que frena a Colombia y de avanzar en las transformaciones que abrió la Constitución de 1991″, señaló el jefe de la cartera en su cuenta de X.

Este proceso exige la recolección de más de tres millones de firmas y la revisión por parte del Congreso, con el objetivo de impulsar cambios en la Constitución de Colombia.

Distintas figuras del ámbito político expresaron su desaprobación ante la inscripción del comité y el apoyo brindado por el gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas, la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia llamó a la sociedad a proteger la Carta Magna.

Sanguino informó que se requiere de un respaldo de más de tres millones de firmas, por lo cual, según explicó, la asamblea será impulsada por líderes sociales del país.