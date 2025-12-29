Colombia

Con video y canción, el Gobierno Petro está promocionando el nuevo salario mínimo: “Quien trabaja duro merece vivir con alegría”

Aunque Gustavo Petro aseguró que dará a conocer el incremento en la noche del 29 de diciembre, la cartera de Trabajo publicó la pieza audiovisual que auguraría un fuerte aumento salarial para el 2026

La pieza audiovisual fue publicada
La pieza audiovisual fue publicada por el Ministerio de Trabajo como antesala del anuncio del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia/X

Mientras el país se mantiene a la expectativa de cuánto será el incremento salarial para el 2026, después de que sindicatos de trabajadores y empresarios no lograran concertar el aumento en las mesas de negociación, el Gobierno nacional empezó a hacer campaña de expectativa para revelar la cifra.

A través de un video publicado en las cuentas oficiales del Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo auguró un duro incremento para los millones de trabajadores que devengan el salario mínimo.

Incluso, la pieza audiovisual cuenta con una canción en la que hacen alusión al “salario de vida”, además de reiterar que el Gobierno ha trabajado por la “dignidad” de los trabajadores.

La dignidad se levanta,

firme como cada día.

Porque quien trabaja duro merece vivir con alegría.

Hombres y mujeres que empujan el país con valentía

piden un salario de vida que alcance para el día.

Que el esfuerzo tenga fruto,

que el respeto sea garantía”, cuenta parte de la letra de la canción.

Ministerio del Trabajo publicó video celebrando el nuevo salario mínimo, pese a no conocerse cuál será el incremento real - crédito X

El mensaje del Ministerio de Trabajo sería una especie de celebración al incremento propuesto para el salario mínimo en Colombia en 2026, que podría llevar el ingreso mensual, sumando el auxilio de transporte, cerca de los $2 millones, según un borrador interno de esa cartera citado en el documento filtrado.

El ajuste planteado, que representaría un 23% de aumento respecto al salario vigente, busca reducir la distancia entre el salario mínimo legal actual y el denominado “salario vital”.

Este último concepto, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que la remuneración debe cubrir las necesidades básicas de una familia, incluyendo alimentación, vivienda, salud y educación, sin requerir ingresos adicionales.

Según los datos consignados en el documento, el salario mínimo mensual, sin considerar el auxilio de transporte, ascendería a $1.750.905 tras el aumento. Al sumarse el auxilio de transporte, el ingreso total alcanzaría $1.996.905, lo que implicaría un incremento de $327.405 sobre la cifra base actual.

El salario mínimo de 2026
El salario mínimo de 2026 se acercaría al $1.800.000 - crédito Redes Sociales

El texto aclara que el monto definitivo del auxilio de transporte será definido mediante un decreto independiente.

Actualmente, el salario mínimo legal en Colombia se sitúa en $1.423.500 y, junto con el auxilio de transporte, llega a $1.623.500. El análisis incluido en el borrador gubernamental estima que el salario mínimo debería superar los $1,8 millones mensuales para alinearse con el estándar del “salario vital”, aunque reconoce que un ajuste de tal envergadura no sería factible en un solo año fiscal.

La propuesta de incremento se enmarca en el objetivo de cerrar la brecha entre el salario mínimo y el salario vital, siguiendo lo establecido por la OIT. Este organismo sostiene que: “los ingresos laborales deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia”, según se detalla en el documento filtrado.

Por otro lado, la Presidencia de la República informó que la cifra definitiva del salario mínimo para 2026 se anunciará oficialmente este lunes 29 de diciembre a las 7:00 p. m., mediante una alocución presidencial pregrabada en la ciudad de Cartagena.

En redes, los internautas dividieron
En redes, los internautas dividieron sus opiniones sobre la decisión del Gobierno de incrementar el salario hasta un 23% en 2026 - crédito X

Entretanto, las críticas por la pieza audiovisual no se hicieron esperar y, mientras unos celebran el incremento, otro grupo aseguró que promoverá el cierre de pequeñas empresas, además de despidos masivos en todo el país ante los costos que representaría el nuevo salario.

Ya tenemos salario, ahora la lucha es conseguir un empleo que cumpla con los estándares del ministerio”; “Solo van a generar un caos, las medianas empresas van a despedir gente, las pequeñas cierran, no hay forma de sostener un salario a ese nivel”, y “Y porque no ponen una norma que a los que ganamos más del mínimo también nos suban ... Porque ya quedé ganando el salario mínimo... 5 años de universidad para esto?”, comentaron algunos de los internautas en redes.

Colombia canceló 119 cédulas de

Saray Robayo negó vínculos judiciales

Colombia tiene una nueva jueza

Gustavo Petro defendió fuerte aumento

Muerte de niña de cuatro
Madre envió súplica a Gustavo

Catalina Pérez, arquera de la

Colombia tiene una nueva jueza

