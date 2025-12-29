El precandidato Santiago Botero criticó cambio en la cúpula de las Fuerzas Militares: “El problema no es de Generales”

Las declaraciones del precandidato reflejan un señalamiento hacia la administración nacional, pues Botero sostiene que la problemática no radica en las jerarquías castrenses sino en las directrices definidas por el Ejecutivo - crédito Suministrada a Infobae

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, informó sobre relevos en la dirección de las Fuerzas Militares.

Mediante un mensaje publicado en X, el presidente comunicó la integración modificada del comando militar, señalando que esta decisión busca preparar a la institución ante los retos previstos para el próximo año.

La decisión de renovar la cúpula de las Fuerzas Militares continúa provocando diversas opiniones y reacciones públicas.

En ese contexto, el precandidato presidencial Santiago Botero se refirió al tema a través de sus redes sociales y expresó: “El problema no es de Generales”.

En su perfil de X, Santiago Botero amplió su postura frente a los recientes cambios en el alto mando militar. Botero sostuvo que la raíz de la situación no está en los oficiales, sino en la conducción del Ejecutivo, y puntualizó: “El problema no es de Generales, el problema es de @petrogustavo que no da órdenes de hacer lo que se debe hacer”.

Santiago Botero criticó a Gustavo Petro por el cambio en cúpula militar

Junto con su publicación en X, Santiago Botero compartió un video donde profundizó en sus críticas sobre la reciente reestructuración militar.

En las imágenes, Botero cuestionó la motivación detrás de los cambios y responsabilizó al presidente Petro por no tomar decisiones que, según él, corresponden al mando civil sobre las Fuerzas Militares y la Policía. En su intervención, subrayó que la situación va más allá de los nombres de los generales y recae en la gestión presidencial.

Botero en el material audiovisual manifestó: “Los noto asustados. ¿Que por qué Petro acaba de hacer un remezón de generales? Este problema no es de generales, es de comandante en jefe. ¿Escuchó, Petro? Usted es el que no le da la orden a las fuerzas militares, a la policía y a la justicia para que se haga lo que se tiene que hacer. En el 2026 va a haber una sola orden: ba-- para los co-- platica para los colombianos. Botero presidente y al Senado coalicional más número setenta”.

La publicación de Santiago Botero provocó numerosas respuestas y reacciones en la red social X. Entre los comentarios, una usuaria identificada como @PauloGarmatt sostuvo una postura diferente y señaló la necesidad de atender problemas internos en la cúpula militar.

En un enérgico video, el candidato Botero critica directamente al presidente Gustavo Petro por los cambios en la cúpula militar, afirmando que el verdadero problema es la falta de órdenes desde la presidencia.

“Claro que hay problemas de Generales, si precisamente la cúpula está corrompida. De debe limpiar la casa”, contestó la internauta en la publicación del aspirante presidencial.

Otra de las respuestas al mensaje de Botero provino del usuario @fonsecabarrios, quien cuestionó el papel de los generales en la gestión de la seguridad. En su comentario, apuntó a la responsabilidad que tienen en la toma de decisiones y criticó su desempeño.

“Los generales se supone preparan las operaciones... e incluso ejecutan algunas sin necesidad de esperar visto bueno de mindefensa o presidencia ..... Asi que, los generales no hacen nada por que no quieren, por que solo cuidan sus soles y su pensión.... no les preocupa el pueblo”, comentó el usuario de X en la publicación de Botero.

Usuarios de X comentaron la publicación de Santiago Botero

En la nueva estructura de mando de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto asumirá la jefatura del Comando General, sucediendo al almirante Francisco Cubides. Por su parte, el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño ocupará la posición de jefe de Estado Mayor Conjunto, función que antes estaba a cargo del general López.

El presidente definió que el mayor general Royer Gómez Herrera se convertirá en el nuevo comandante del Ejército Nacional, mientras que el mayor general Jaime Alonso Galindo ocupará la subcomandancia. Este ajuste implica la salida del general Luis Emilio Cardozo y del general Erick Rodríguez de sus cargos actuales.

El almirante Juan Ricardo Rozo Obregón continuará al frente de la Armada Nacional, acompañado por el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi, quien ejercerá como segundo comandante y jefe del Estado Mayor Naval.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda tomará la dirección, mientras que el mayor general Alfonso Lozano Ariza será el segundo al mando y jefe del Estado Mayor. El general Luis Carlos Córdoba dejará su puesto en la cúpula.