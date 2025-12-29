Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 29 de diciembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este lunes 29 de diciembre. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental.Lugar: De la Avenida Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 70B a la Avenida Carrera 72.Inicio del corte: 07:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates red acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: La Igualdad, Hipotecho Sur, Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 3 a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B.Inicio del corte: 07:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates red acueducto

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.