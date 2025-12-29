“Los nuevos Caín y Abel”: Claudia López arremetió contra los hermanos Carlos Fernando y Juan Manuel Galán por comentario sobre la candidatura presidencial

La candidata presidencial empleó una analogía bíblica para describir el escenario planteado por las recientes declaraciones públicas del alcalde capitalino acerca de la posibilidad de candidaturas simultáneas entre parientes - crédito montaje Infobae, Colprensa y Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que ve inapropiado que su hermano Juan Manuel Galán aspire a cargos de elección popular mientras él permanezca al frente de la administración distrital.

Así lo indicó en una entrevista concedida a Cambio, donde también habló sobre diferentes aspectos de su gestión tras dos años en el cargo. Las palabras del mandatario capitalino continúan generando comentarios y reacciones en la opinión pública.

En ese contexto, la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, se refirió al asunto a través de un mensaje en su cuenta de X, donde escribió sobre las declaraciones del alcalde: “Los nuevos Caín y Abel”.

En dicha entrevista el alcalde Galán admitió: “Él y yo hemos tenido diferencias políticas y no son nuevas. Yo fui elegido senador por un partido distinto, Cambio Radical, y él por el Partido Liberal. Entonces, hemos tenido diferencias durante muchos años”.

El alcalde consideró que no resulta adecuado que su hermano participe en elecciones mientras él ocupa el cargo y afirmó: “Lo único que yo he dicho en algunos espacios es que a mí me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá esté participando en un proceso electoral cuando ese alcalde está ejerciendo. No me parece conveniente, no es lo mejor, pero no puedo ir más allá de expresar esa opinión”.

Claudia López reaccionó de manera irónica a las declaraciones de Carlos Fernando Galán sobre la aspiración política de su hermano. En su respuesta, la exalcaldesa sugirió que el verdadero motivo detrás de las declaraciones del alcalde estaría relacionado con intereses políticos personales y de su movimiento.

“Traducción de los nuevos Caín y Abel: ‘No es conveniente que la candidatura de mi hermano en 2026 afecte la mía en 2030. Por eso distribuí el clientelismo de la Alcaldía hoy para no afectar la de él pero privilegiar la de mis candidatos del Nuevo Liberalismo al Congreso’”, escribió la excongresista en su cuenta de la red social X.

López añadió que sus comentarios no debían interpretarse como una broma, sino como una descripción de la situación política actual en Bogotá.

Criticó que mientras la ciudadanía espera resultados en seguridad y orden, según ella, los hermanos Galán estarían más enfocados en sus proyectos personales y alianzas políticas.

“No es una inocentada sino la descripción que explica la realidad bogotana hoy. Mientras la ciudadanía reclama que le cumplan que podría caminar más segura y ordenada, Carlos Fernando se dedica a proteger sus aspiraciones de las de su hermano, y Juan Manuel a ser telonero del uribismo”, aseveró la candidata presidencial.

Claudia López cerró su mensaje cuestionando la atención que recibe la ciudad por parte de la administración actual. Señaló que los esfuerzos parecen centrarse solo en exhibir avances del metro, dejando otros temas en segundo plano.

“¿Y Bogotá? Mal gracias, para Bogotá no alcanza el tiempo. A duras penas alcanza para que mostrar, mostrar y mostrar el avance del metro, tape todo lo demás”, concluyó la exalcaldesa de la capital del país.

El hermano del alcalde, Juan Manuel Galán, también respondió a las declaraciones y manifestó que respeta la posición de Carlos Fernando Galán, reconociendo la importancia de actuar con responsabilidad en la función pública.

Destacó que su carrera política, según sus palabras, ha estado marcada por la independencia y el respeto a la legalidad, reiterando que su prioridad es el debate de ideas y no los temas personales.

“Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán (mi hermano menor) y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público. Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley. Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares. En eso quiero concentrarme”, escribió el excongresista y actual precandidato presidencial por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.