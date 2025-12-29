Colombia

“Los nuevos Caín y Abel”: Claudia López arremetió contra los hermanos Carlos Fernando y Juan Manuel Galán por comentario sobre la candidatura presidencial

En un mensaje en redes sociales, la aspirante presidencial se refirió a las diferencias entre el mandatario de Bogotá y su hermano sobre las aspiraciones políticas dentro de la misma familia

Guardar
La candidata presidencial empleó una
La candidata presidencial empleó una analogía bíblica para describir el escenario planteado por las recientes declaraciones públicas del alcalde capitalino acerca de la posibilidad de candidaturas simultáneas entre parientes - crédito montaje Infobae, Colprensa y Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que ve inapropiado que su hermano Juan Manuel Galán aspire a cargos de elección popular mientras él permanezca al frente de la administración distrital.

Así lo indicó en una entrevista concedida a Cambio, donde también habló sobre diferentes aspectos de su gestión tras dos años en el cargo. Las palabras del mandatario capitalino continúan generando comentarios y reacciones en la opinión pública.

En ese contexto, la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, se refirió al asunto a través de un mensaje en su cuenta de X, donde escribió sobre las declaraciones del alcalde: “Los nuevos Caín y Abel”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En dicha entrevista el alcalde Galán admitió: “Él y yo hemos tenido diferencias políticas y no son nuevas. Yo fui elegido senador por un partido distinto, Cambio Radical, y él por el Partido Liberal. Entonces, hemos tenido diferencias durante muchos años”.

El alcalde consideró que no resulta adecuado que su hermano participe en elecciones mientras él ocupa el cargo y afirmó: “Lo único que yo he dicho en algunos espacios es que a mí me parece que no es conveniente que el hermano del alcalde de Bogotá esté participando en un proceso electoral cuando ese alcalde está ejerciendo. No me parece conveniente, no es lo mejor, pero no puedo ir más allá de expresar esa opinión”.

Claudia López habló de las
Claudia López habló de las recientes declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito @ClaudiaLopez

Claudia López reaccionó de manera irónica a las declaraciones de Carlos Fernando Galán sobre la aspiración política de su hermano. En su respuesta, la exalcaldesa sugirió que el verdadero motivo detrás de las declaraciones del alcalde estaría relacionado con intereses políticos personales y de su movimiento.

“Traducción de los nuevos Caín y Abel: ‘No es conveniente que la candidatura de mi hermano en 2026 afecte la mía en 2030. Por eso distribuí el clientelismo de la Alcaldía hoy para no afectar la de él pero privilegiar la de mis candidatos del Nuevo Liberalismo al Congreso’”, escribió la excongresista en su cuenta de la red social X.

López añadió que sus comentarios no debían interpretarse como una broma, sino como una descripción de la situación política actual en Bogotá.

Criticó que mientras la ciudadanía espera resultados en seguridad y orden, según ella, los hermanos Galán estarían más enfocados en sus proyectos personales y alianzas políticas.

Claudia López reaccionó de manera
Claudia López reaccionó de manera irónica a las declaraciones de Carlos Fernando Galán sobre la aspiración política de su hermano - crédito John Paz/Colprensa

“No es una inocentada sino la descripción que explica la realidad bogotana hoy. Mientras la ciudadanía reclama que le cumplan que podría caminar más segura y ordenada, Carlos Fernando se dedica a proteger sus aspiraciones de las de su hermano, y Juan Manuel a ser telonero del uribismo”, aseveró la candidata presidencial.

Claudia López cerró su mensaje cuestionando la atención que recibe la ciudad por parte de la administración actual. Señaló que los esfuerzos parecen centrarse solo en exhibir avances del metro, dejando otros temas en segundo plano.

“¿Y Bogotá? Mal gracias, para Bogotá no alcanza el tiempo. A duras penas alcanza para que mostrar, mostrar y mostrar el avance del metro, tape todo lo demás”, concluyó la exalcaldesa de la capital del país.

El hermano del alcalde, Juan Manuel Galán, también respondió a las declaraciones y manifestó que respeta la posición de Carlos Fernando Galán, reconociendo la importancia de actuar con responsabilidad en la función pública.

Destacó que su carrera política, según sus palabras, ha estado marcada por la independencia y el respeto a la legalidad, reiterando que su prioridad es el debate de ideas y no los temas personales.

Juan Manuel Galán contestó a
Juan Manuel Galán contestó a las declaraciones de su hermano sobre sus aspiraciones presidenciales - crédito @juanmanuelgalan

“Respeto la opinión de Carlos Fernando Galán (mi hermano menor) y entiendo el cuidado que debe tener quien ejerce un cargo público. Mi actuación política ha sido y seguirá siendo independiente, transparente y dentro de la ley. Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares. En eso quiero concentrarme”, escribió el excongresista y actual precandidato presidencial por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Temas Relacionados

Claudia LópezCarlos Fernando GalánJuan Manuel GalánElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Cayó banda criminal que secuestraba, robaba y agredía a turistas extranjeros en Cartagena: así fue el operativo

El grupo delictivo que usaba plataformas digitales para citar a los visitantes internacionales fue identificado como responsable de violentos ataques y robos en la ciudad

Cayó banda criminal que secuestraba,

Senador que citó debate por emergencia económica llamó cobarde al Gobierno por inasistencia de ministros: “Dejen de evadir”

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, aseguró que no permitirá que los ministros del Gobierno Petro no asistan al debate de conotrol político

Senador que citó debate por

Giovanny Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla y robaron joyas y objetos de valor

El pelotero colombiano, que en 2025 estuvo con Athletics de Oakland, aseguró que no estaban en la vivienda al momento del hurto, lo que agradeció para evitar un mayor susto con su familia

Giovanny Urshela denunció que se

Habló la madre de colombiano pedido en extradición por Lituania: “Mi hijo no estuvo haciendo ninguna inteligencia”

La mujer hizo un llamado al presidente Petro para verificar la situación del joven ya que, según sus declaraciones, no hay pruebas que lo vinculen con actividades terroristas

Habló la madre de colombiano

Arriendos en Colombia: IPC definirá el ajuste anual y fija el tope legal para los contratos de vivienda urbana

Con el inicio del año, los contratos de arrendamiento en Colombia entran en etapa de ajuste. El IPC que publicará el Dane definirá el aumento máximo permitido, conforme a la Ley 820 de 2003, que regula plazos, topes y notificaciones

Arriendos en Colombia: IPC definirá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

Tania Valencia reapareció en redes: reveló que su pequeño hijo tuvo un delicado problema de salud

‘Beba’, la polémica ex participante del ‘Desafío XX’, es la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Silvestre Dangond suspende su concierto en la Feria de Cali: “La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”

En video: Ana del Castillo fue acosada por un fan en pleno concierto y reaccionó de inmediato

Deportes

Giovanny Urshela denunció que se

Giovanny Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla y robaron joyas y objetos de valor

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Miguel Borja llegó a México para firmar con el Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga entre Junior y Santa Fe

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas