Andrés Forero lanzó dura crítica al Gobierno Petro por aumento del salario mínimo: “Populismo irresponsable”

Gustavo Petro afirmó que los argumentos de Andrés Forero eran "infantiles" - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro tiene previsto comunicar la cifra correspondiente al ajuste del salario mínimo para 2026 este lunes 29 de diciembre a las 7 de la noche.

La Casa de Nariño confirmó que el anuncio se realizará a través de una alocución transmitida por medios públicos y privados.

Petro ha mencionado la importancia de establecer lo que denomina “un salario vital” en sus recientes intervenciones.

De acuerdo con la periodista Diana Saray Giraldo, de Caracol Radio, el salario mínimo establecido para 2026 ascenderá a $1.750.905.

Esta cifra representa un aumento del 23 % respecto al monto determinado para 2025, que se ubicó en $1.423.500.

Ante las especulaciones sobre el monto del incremento del salario mínimo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, expresó en su cuenta de X una fuerte crítica al Gobierno Petro al calificar la medida como “populismo irresponsable”.

En medio de las versiones que circulan sobre un posible incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se refirió al tema en su cuenta de X.

Forero señaló que, mientras los sindicatos solicitaron un aumento del 16 %, el Gobierno estaría considerando una subida mayor, lo que, según él, responde a intereses electorales.

El congresista advirtió que, de concretarse ese porcentaje, podrían presentarse consecuencias como un repunte en la inflación, el desempleo y la informalidad.

“Populismo irresponsable. Mientras los sindicatos pidieron alza del salario mínimo del 16% el gobierno de @petrogustavo piensa subirlo 23% con fines estrictamente electorales. Un aumento de esa magnitud subirá la inflación y disparará el desempleo y la informalidad”, escribió el legislador opositor perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.