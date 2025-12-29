Colombia

Accidente en Bucaramanga: fue hallado el vehículo que atropelló a ciclista, mientras el conductor sigue prófugo

Las autoridades investigan el incidente ocurrido el 25 de diciembre, en el que un hombre sufrió graves lesiones tras ser embestido por un carro cuyo propietario fue identificado

El accidente vial en Bucaramanga
El accidente vial en Bucaramanga deja a un ciclista herido grave tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga - crédito Captura video

El grave accidente vial ocurrido en Bucaramanga el pasado jueves 25 de diciembre, donde un ciclista fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, mantiene en vilo a la comunidad.

John Alberto Buitrago, ciclista aficionado, circulaba por la vía entre el puente El Bueno y el sector de La Salle, a escasos metros de los semáforos de San Luis, cuando fue embestido de manera violenta por un Chevrolet Spark Go gris, placas CCN-073, cuyo conductor no detuvo su marcha y abandonó la escena.

Los primeros en socorrer a Buitrago fueron testigos del hecho, quienes notificaron a los organismos de emergencia y facilitaron su traslado urgente a un centro asistencial.

En ese lugar, los médicos confirmaron que el ciclista presentaba fractura de mandíbula y una fractura en uno de los brazos, lesiones que obligaron a su inmediata intervención quirúrgica.

John Alberto Buitrago, aficionado al ciclismo, sufrió fractura de mandíbula y brazo por el impacto de un Chevrolet Spark Go gris - crédito Redes sociales

Mientras tanto, la búsqueda del vehículo involucrado fue coordinada entre la Policía, la Fiscalía y los organismos de tránsito, quienes, apoyándose en registros de cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales, lograron dar con el automóvil.

El alcalde Cristian Portilla detalló que fueron los familiares de la víctima quienes, gracias a ese material, identificaron al propietario del vehículo y aportaron elementos clave para el avance de la investigación.

“Las autoridades ya encontraron el vehículo involucrado, pero seguimos buscando al conductor. Le hago un llamado directo para que se presente ante las autoridades. En Bucaramanga no hay tolerancia con la irresponsabilidad”, enfatizó Portilla al medio regional Vanguardia.

El estado de salud del ciclista continúa siendo delicado, mientras su familia intenta contactar al conductor que causó el accidente.

El alcalde Cristian Portilla confirmó
El alcalde Cristian Portilla confirmó el hallazgo del automóvil pero el responsable del atropello sigue prófugo, pese al llamado a entregarse ante las autoridades - crédito Cristian Portilla

Por el momento, los allegados del afectado tienen la identificación del vehículo y datos del propietario: “Tenemos el número de cédula y direcciones antiguas, pero no aparece. Queremos que dé la cara y responda por lo que hizo”, indicó un familiar al diario local.

A pesar de que el automóvil ya fue localizado, el responsable no ha comparecido ante las autoridades. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se ha hecho cargo del caso, centrando sus esfuerzos en establecer las responsabilidades penales y reconstruir de manera precisa las circunstancias del siniestro.

Otro siniestro en la ciudad

Residentes y personal de emergencias intentaron salvar a Jonatan Castañeda tras el accidente ocurrido en la mañana del jueves 25 de diciembre, cuando el joven de 24 años perdió la vida luego de impactar su motocicleta contra el separador en la vía que conecta Bucaramanga con Girón, según información confirmada por las autoridades locales.

A pesar de los esfuerzos realizados en el lugar, Castañeda falleció debido a un trauma craneoencefálico severo y lesiones en pelvis y tórax, hecho que fue constatado en el sitio del incidente.

Autoridades investigan posible exceso de
Autoridades investigan posible exceso de velocidad en el siniestro vial - crédito Movilidad Bucaramanga

El accidente, registrado alrededor de las 7:10 a. m., involucró a una motocicleta Pulsar N200, de color rojo con negro. Testigos indicaron que, tras el choque, el conductor salió despedido del vehículo, lo que agravó la gravedad de sus heridas, tal como informaron fuentes policiales y de socorro.

Un allegado de la víctima relató a Vanguardia que la noticia resultó completamente inesperada para su círculo cercano: “es algo impensado. Él es un joven oriundo de San Vicente de Chucurí, Santander. Lleva ya algún tiempo acá en la ciudad, vivía en Girón y trabajaba en unas bodegas donde se empacan productos de mecato”, detalló la persona consultada por el medio.

Además, se supo que Castañeda era hijo de pastores cristianos y cursaba estudios en las Unidades Técnicas de Colombia (UTC).

Sobre las posibles causas del siniestro, las autoridades señalaron a Vanguardia que se encuentran revisando el material de las cámaras de seguridad del sector para establecer si el accidente se debió a un microsueño o a la pérdida de control por exceso de velocidad. La investigación continúa en curso, orientada a esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron el fatal desenlace.

