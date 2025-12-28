María Fernanda Cabal recordó una publicación de Antonio Sanguino en la que criticaba una constituyente: “¿Qué cambió?”

María Fernanda Cabal, senadora de la república lanzó duros cuestionamientos en contra del ministro de Trabajo en su cuenta de la red social X - crédito Prensa María Fernanda Cabal

El Ejecutivo manifestó su apoyo a la conformación de un grupo impulsor para la asamblea nacional constituyente. Esta propuesta partió de un grupo de ciudadanos, integrado por nueve personas, que realizaron el procedimiento correspondiente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Antonio Sanguino, titular de la cartera de Trabajo, acompañó el acto de inscripción.

Debido a lo anterior el jefe de cartera Sanguino ha sido objeto de diversas críticas y cuestionamientos. Entre las voces que se pronunciaron se encuentra la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien desde su cuenta de X hizo referencia a una publicación del 2019 en la que Sanguino había expresado reparos sobre la convocatoria a una constituyente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la postura actual de Antonio Sanguino frente a la asamblea nacional constituyente, recordando que en el año 2019 el hoy ministro de Trabajo consideró “inconveniente” la convocatoria y la calificó como un “fetichismo constitucional”. Cabal le reprochó el aparente cambio de posición y puso en duda la coherencia del Gobierno.

“Sanguino, en 2019 usted mismo calificó como ‘inconveniente’ el aspaviento de una constituyente, señalando que era un ‘fetichismo constitucional’. Hoy, es usted quien promueve esa misma idea. ¿Qué cambió? ¿La coherencia también es negociable en el ‘gobierno del cambio’?”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal recordó una vieja publicación de Antonio Sanguino sobre una constituyente - crédito @MariaFdaCabal

En relación con la publicación de 2019 que la senadora María Fernanda Cabal trajo a colación, Antonio Sanguino expresó en ese momento su rechazo a la idea de convocar una constituyente.

El actual ministro de Trabajo consideró que dicha propuesta era innecesaria y defendió la vigencia de la Constitución de 1991, junto con el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

“El aspaviento de una constituyente es inconveniente! En un aparente derroche de ingenio acude al fetichismo constitucional! Cumplamos la del 91, incluyendo el Acuerdo de Paz!”, comentó en aquel entonces el hoy funcionario público de la administración liderada por el presidente Gustavo Petro.

Recientemente, en su cuenta de X, el ministro Antonio Sanguino se refirió a la inscripción del comité promotor de la asamblea nacional constituyente.

En su mensaje, manifestó el respaldo del Gobierno a la iniciativa, destacando que surge de la ciudadanía y de representantes de varios sectores sociales, y subrayó la necesidad de superar los obstáculos institucionales para avanzar con los cambios planteados desde la Constitución de 1991.

“El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional que frena a Colombia y de avanzar en las transformaciones que abrió la Constitución de 1991”, escribió en su cuenta de X el jefe de la cartera de trabajo.

El ministro Antonio Sanguino respaldó la inscripción del comité promotor de la asamblea constituyente - crédito @AntonioSanguino/X

Por otro lado, en una de sus publicaciones sobre la constituyente, la senadora María Fernanda Cabal advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría la propuesta impulsada por el Gobierno. Señaló que se busca crear un Tribunal Constitucional con facultades legislativas para actuar en caso de desacuerdo con el Congreso y ampliar tanto la jurisdicción como el periodo de funcionamiento de la JEP. Según Cabal, esto representaría una amenaza al equilibrio de poderes.

“#LaConstituyenteDePetro Pretenden crear un Tribunal Constitucional que legisle cuando el Congreso no obedezca, y que amplíe la jurisdicción como el tiempo de operación de la JEP. Es una vía directa para eliminar el equilibrio de poderes”, escribió Cabal en dicho mensaje.

María Fernanda Cabal criticó la constituyente que defiende el Gobierno Petro - crédito @MariaFdaCabal

El proceso previsto contempla la recolección de más de tres millones de firmas y requerirá la aprobación del Congreso de la República. A través de este procedimiento, el Ejecutivo busca introducir cambios en la Constitución Política de Colombia.

En el ámbito digital, diversas figuras políticas expresaron su rechazo tanto a la inscripción del comité como al apoyo brindado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellas, la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia hizo un llamado a la población para proteger la actual Carta Magna.