Colombia

Iglesia Católica hizo fuerte llamado al Gobierno Petro por crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander: “El diálogo es el camino”

Monseñor Héctor Fabio Henao sostuvo que es necesario que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos

ELN y disidencias de las
ELN y disidencias de las Farc ejercen permanente control territorial en varios municipios de Norte de Santander - crédito TVEFE y AFP

El acelerado deterioro de la situación de seguridad en el Catatumbo generó preocupación tras reportarse que desde el 24 de diciembre de 2025 se desplazaron cerca de 250 personas, con una amenaza adicional de confinamiento para unas 6.000 personas más como consecuencia de los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Según advirtió el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), la persistencia de las hostilidades, en particular en el municipio de Tibú, podría agravar de manera significativa la crisis humanitaria en la región, llevando a un número aún mayor de desplazados y personas en riesgo de confinamiento, si no se adoptan medidas eficaces de protección y asistencia por parte del Estado colombiano.

En palabras de Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, la urgencia de la situación es palpable: “Personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan de asistencia humanitaria urgente: un techo seguro para albergarse, alimentos, agua segura y protección. En los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil”, declaró.

La población afectada solicitó al
La población afectada solicitó al Gobierno nacional hacer presencia para reforzar la seguridad en la región - crédito Ana Inés Vega/EFE

El impacto acumulado de la violencia armada en la zona se refleja en los cálculos de organizaciones humanitarias, que estiman que al menos 200.000 personas habrían sido afectadas en 2025 por el escalamiento de las confrontaciones en municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Esta cifra alcanza a ser más de la mitad de la población de la subregión del Catatumbo, lo que dimensiona la severidad del fenómeno.

El mensaje de la Iglesia Católica por oleada de violencia en Norte de Santander

Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, se refirió a la crisis humanitaria en el Catatumbo, Norte de Santander - crédito X

Frente al recrudecimiento del conflicto armado en Norte de Santander, el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, sostuvo que es necesario que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y se garantice el acceso humanitario.

“Con profunda preocupación se recibió, durante la noche de la Navidad y el día siguiente, las noticias graves provenientes del Catatumbo. Unas noticias que nos hablan de una nueva crisis humanitaria en desarrollo. Es urgente que allí se respeten todos los principios humanitarios, la protección de la población civil, la protección también de las misiones humanitarias, de las escuelas, de los sitios de reunión como son los templos”.

Así mismo, sostuvo que es fundamental que se permita la entrada brigadas que brinden ayuda humanitaria a la población afectada por la oleada de violencia. Por ello, instó al Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, el ELN y las disidencias de las Farc dialogar para resolver el conflicto de manera pacífica.

“Y, por otra parte, que se garantice el acceso humanitario para toda la población, los recursos, las ayudas humanitarias, para el conjunto de toda la población del Catatumbo. Aquí se requiere enfatizar en que el diálogo es el camino, es la salida, para todos los conflictos y para todas las situaciones que se presentan, en las cuales hay divisiones. Y de otra parte, la solidaridad de todo el pueblo colombiano será la que ayude, anime, a buscar alternativas y soluciones”, expuso.

Monseñor Héctor Fabio Henao afirmó
Monseñor Héctor Fabio Henao afirmó que es urgente que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos - crédito caritascolombiana.org

Finalizando su mensaje, el monseñor Henao solicitó que se otorguen garantías en el territorio y los civiles puedan desarrollar una vida normal.

“Oramos por el Catatumbo, por las familias, por las personas que son víctimas en este momento de las situaciones que se están viviendo y pedimos que para ellas haya las condiciones, las garantías, para poder desarrollar su vida de manera armónica y llegar a un pleno desarrollo de esta región”, concluyó.

