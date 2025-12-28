En redes recordaron publicaciones de políticos cercanos al Gobierno Petro que en el pasado rechazaron una constituyente: “¡Feliz día de los inocentes!”

Las redes sociales se convirtieron en escenario para que detractores del Gobierno expongan declaraciones pasadas de dirigentes aliados a Gustavo Petro - crédito EFE

El Ejecutivo manifestó su apoyo al registro de un grupo impulsor de la asamblea nacional constituyente. Esta propuesta partió de un grupo de ciudadanos, compuesto por nueve individuos, que acudieron a la Registraduría Nacional del Estado Civil para formalizar el procedimiento. Antonio Sanguino, titular de la cartera laboral, acompañó la inscripción.

Dicha inscripción continúa generando reacciones y comentarios en distintos sectores. Las críticas se intensificaron especialmente entre los opositores al Gobierno, quienes aprovecharon el debate para recordar mensajes previos de figuras políticas afines al presidente Gustavo Petro. En redes sociales, circulan publicaciones antiguas en las que estos dirigentes se mostraban en contra de una constituyente.

En ese contexto, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, trajo a colación una publicación de María José Pizarro.

Dicho mensaje de la senadora estaba acompañada de una imagen de Pizarro durante un debate de candidatos al Senado en 2022, acompañada de una cita textual en la que la congresista expresó: “No apoyamos una asamblea constituyente. Cumplamos la CPC del 91″.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también intervino en la discusión. Cabal compartió varias publicaciones de figuras como Iván Cepeda, Cielo Rusinque y Armando Benedetti.

“Antes rechazaban una constituyente, hoy la impulsan. Así opera la izquierda, por conveniencia, no por convicción”, escribió en su mensaje la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Una de las publicaciones que compartió fue una del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti quien en 2018 con respecto a una constituyente escribió lo siguiente: “Cuidado y mañana el presidente electo se posesióna anunciando una Constituyente. Sería una amenaza velada para el Congreso y las Cortes. Antes andaban en referéndum. ¿Por qué el desespero? ¿Muy dictatoriales?“.

El exministro de Justicia durante el Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, también se sumó a las críticas recordando una antigua publicación de Iván Cepeda. Ruiz cuestionó el impulso de la asamblea constituyente y advirtió sobre los riesgos que, según él, representa la izquierda para la democracia en Colombia. En su mensaje expresó:

“La constituyente que impulsa Petro será continuada por @IvanCepedaCast. Antes lo negaban y hoy buscan aferrarse al poder, poniendo en riesgo a Colombia. La izquierda representa un peligro real para la democracia y no lo vamos a permitir. Colombia no se arrodilla ni acepta autoritarismos. ¡Firmes por la patria!“, escribió el exfuncionario público en su mensaje de X.

En dicho mensaje del año 2019 el senador Iván Cepeda comentó: “Que nadie se engañe: la extrema derecha, encabezada por Uribe, sigue presionando para la conmoción interior y una constituyente golpista. Un ‘fujimorazo’, producto del desespero por su crisis de legitimidad y el afianzamiento del proceso de paz”.

Con respecto a la iniciativa de una constituyente, el ministro Sanguino en su cuenta de X comentó esto: “El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional que frena a Colombia y de avanzar en las transformaciones que abrió la Constitución de 1991″.

A través de este mecanismo, para el cual se deberá hacer una recolección de más de tres millones de firmas y que tendrá que pasar por el Congreso de la República, el Gobierno espera que se hagan modificaciones en la Constitución Política de Colombia.

En redes sociales, el país político colombiano rechazó la inscripción del comité y el respaldo de la administración del presidente Gustavo Petro. Así lo expuso la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que instó a la ciudadanía a defender la Constitución.