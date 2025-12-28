Colombia

Cathy Juvinao recordó los proyectos aprobados por el Congreso al Gobierno Petro luego de la controversia de la constituyente: “¿De qué bloqueo habla usted? "

La representante puso en duda las afirmaciones del presidente sobre una presunta obstrucción en el Legislativo y señaló la aprobación de varias iniciativas clave durante el actual periodo gubernamental

La discusión surgió luego de
La discusión surgió luego de que el mandatario insistió en impulsar cambios a través de una asamblea ciudadana, mientras que parlamentarios recordaron la aprobación de iniciativas durante su mandato - crédito Presidencia - Germán Forero/Prensa

Gustavo Petro negó las afirmaciones que lo señalan de intentar mantenerse indefinidamente en la presidencia y volvió a descartar cualquier inclinación hacia un modelo de gobierno autoritario. Estas declaraciones surgen tras la controversia por la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Constituyente en la Registraduría, un proceso que ha sido puesto en duda por el aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo.

Catherine Juvinao intervino en el debate entre Gustavo Petro y Juan Daniel Oviedo, respondiendo directamente al presidente. Aludió a los proyectos que el Congreso ha aprobado durante su administración y planteó: “¿De qué bloqueo está hablando?” tras la polémica sobre la propuesta de la constituyente.

“No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, afirmó Petro, en respuesta a las críticas del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

Gustavo Petro respondió a las
Gustavo Petro respondió a las críticas de Juan Daniel Ovideo sobre la constituyente y rechazó cualquier intención autoritaria en su gobierno - crédito red social X

En otro apartado de su mensaje en X, Gustavo Petro expresó que considera imprescindible avanzar en cambios profundos para transformar el país.

Señaló que, a su juicio, solo mediante la participación directa de la ciudadanía será posible llevar a cabo las reformas que el Congreso no ha realizado en más de tres décadas.

“Hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en treinta y cuatro años para volver realidad su texto: el Estado Social de Derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos. Derechos de campesinos, de mujeres, de jóvenes y de trabajadores en general”, escribió el primer mandatario del país en su mensaje de X.

Catherine Juvinao respondió al mensaje de Gustavo Petro señalando que, a su entender, el Congreso sí ha dado trámite a varias de las propuestas impulsadas durante su gobierno. Juvinao enfatizó que el Legislativo aprobó una docena de leyes y reformas, además de haber respaldado la elección de altos funcionarios del Estado, por lo que cuestionó la idea de un supuesto bloqueo institucional planteado por el presidente.

Catherine Juvinao dijo que el
Catherine Juvinao dijo que el Congreso no ha bloqueado iniciativas del Gobierno Petro - crédito @CathyJuvinao

“Presidente @petrogustavo: el Congreso le aprobó DOCE leyes y reformas y le aprobó la elección de magistrados, procurador, defensora y Fiscal (esta última por la Corte Suprema). ¿De qué bloqueo habla usted?“, escribió la representante a la Cámara perteneciente al Partido Alianza Verde en respuesta al mandatario.

Juvinao sostuvo que el Congreso sí ha respaldado la agenda legislativa del gobierno de Gustavo Petro, detallando que varias de sus iniciativas más importantes han sido aprobadas. Entre ellas mencionó el “Plan Nacional de Desarrollo”, la “Reforma tributaria”, la ley que dio origen al “Ministerio de Igualdad”, la “Ley de Paz Total”, y la “Reforma al código electoral”.

También señaló la aprobación de la “Reforma pensional” en dos ocasiones, la “Reforma laboral”, la creación de la “Jurisdicción Agraria y rural”, la reforma que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, la modificación al “Sistema General de Participaciones”, la ley que prohíbe las corridas de toros y la reforma a la ley 30 que incrementa los recursos para la educación superior.

Además, Juvinao subrayó que el Congreso eligió a los magistrados postulados por Petro, así como a la defensora del Pueblo y al procurador general, y que la fiscal general —también ternada por el presidente— fue seleccionada por la Corte Suprema de Justicia. Según su argumentación, estos hechos demuestran que la rama legislativa no ha obstaculizado el avance de las políticas del actual Gobierno.

Juvinao cerró su respuesta sugiriendo
Juvinao cerró su respuesta sugiriendo al presidente que concentre sus esfuerzos en cumplir los compromisos asumidos durante su campaña - crédito Luisa González/Reuters y Prensa Catherine Juvinao

Juvinao cerró su respuesta sugiriendo al presidente que concentre sus esfuerzos en cumplir los compromisos asumidos durante su campaña. Señaló que, en su opinión, el gobierno muestra retrasos en el cumplimiento de sus metas y advirtió sobre el tiempo limitado que resta del mandato.

“Póngase a trabajar más bien a ver si llega a las metas que prometió. Va bastante atrasado y le quedan 6 meses”, escribió le legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de X.

