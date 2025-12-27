Colombia

“Toda agresión contra la población civil debe ser condenada”: Gobierno expresa preocupación por desplazamientos en Catatumbo

La delegación de paz del Gobierno manifestó inquietud por los desplazamientos forzados en Tibú, Catatumbo, tras combates entre disidencias de las Farc y el ELN, pidió respeto por la población civil, respaldo humanitario y articulación institucional ante el aumento de familias afectadas en la región

La delegación de paz del Gobierno Nacional que participa en los diálogos con el Estado Mayor de Bloques y Frente de las FARC-EP (EMBF) emitió un pronunciamiento público en el que expresó su preocupación por la situación humanitaria que se presenta en el Catatumbo, especialmente por el desplazamiento forzado de comunidades campesinas en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

El mensaje incluyó un llamado directo a los actores armados y a las entidades estatales responsables de la atención a víctimas.

En el comunicado, divulgado tras conocerse nuevos movimientos de población en la zona, la delegación señaló que los hechos de violencia registrados en medio de los enfrentamientos generan impactos directos sobre civiles que no participan en el conflicto.

- crédito Catalina Olaya/Colprensa

En ese contexto, el documento afirmó: “Ningún hecho de violencia es aceptable. Toda agresión contra la población civil debe ser condenada con claridad y acompañada de solidaridad con las familias afectadas, así como de una exigencia firme de no repetición. La paz no la construye únicamente un Gobierno ni el diálogo particular con un grupo armado ilegal”.

La comunicación oficial también subrayó que la construcción de paz en el Catatumbo requiere la participación y el compromiso de todos los actores, tanto institucionales como sociales. Según la delegación, los procesos de diálogo buscan crear condiciones que permitan reducir las afectaciones a la población y avanzar hacia transformaciones territoriales, en un escenario marcado por la presencia de economías ilegales y disputas armadas.

En otro de los apartes del pronunciamiento, el equipo negociador indicó que el diálogo es una herramienta para fortalecer la democracia y reiteró que el uso de la violencia no tiene cabida en los esfuerzos colectivos por garantizar tranquilidad en las regiones afectadas. “El diálogo fortalece la democracia y deja claro que la violencia no puede tener lugar en el esfuerzo colectivo por vivir con tranquilidad”, señaló el texto difundido por la delegación.

ELN | Crédito: Colprensa

Respecto al proceso específico que se adelanta con el EMBF, el Gobierno recordó que este incluye al Frente 33, estructura con presencia en el Catatumbo. En ese sentido, el comunicado precisó: “El proceso de paz que se adelanta con el EMBF, del que hace parte el Frente 33 con presencia en el Catatumbo, está orientado a la finalización de las violencias y a la transformación de los territorios. Este propósito se ve seriamente obstaculizado cuando se desarrolla bajo la presión constante de quienes se benefician de la continuidad de las dinámicas de la violencia y de las economías ilegales”.

La delegación también formuló un llamado a los grupos armados para que respeten la acción humanitaria en los territorios y solicitó a las entidades públicas coordinar esfuerzos que permitan una atención integral y oportuna a las personas desplazadas. El mensaje incluyó el reconocimiento al acompañamiento de organismos nacionales e internacionales que hacen seguimiento a la situación.

En el mismo documento se destacó el respaldo de la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal de Colombia, la MAPP/OEA y la Misión de Verificación de la ONU, entidades que, según la delegación, contribuyen a la transparencia de los procesos y a la búsqueda de soluciones duraderas. “Su presencia es garantía para la transparencia y las soluciones duraderas. En momentos de alta tensión como el que atraviesa hoy el Catatumbo, el acompañamiento internacional es vital”, se lee en el comunicado.

Los pronunciamientos oficiales se conocieron mientras continúan los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN en distintos puntos del Catatumbo. De acuerdo con reportes humanitarios, estas confrontaciones han provocado nuevos desplazamientos masivos de población campesina hacia zonas urbanas del departamento.

El ELN y el Frente 33 de las disidencias de Farc intensifican el conflicto en el Catatumbo, dejando miles de desplazados y comunidades confinadas - crédito redes sociales

En las últimas horas, al menos 11 núcleos familiares, conformados por 30 personas, llegaron a la ciudad de Cúcuta procedentes de la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú. La información fue confirmada por la Defensoría del Pueblo a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que se indicó: “El día de hoy han llegado a Cúcuta 11 familias desplazadas, compuestas por al menos 30 personas, procedentes de la vereda Mineiro, de Tibú, Norte de Santander”.

En esa misma comunicación, la entidad señaló que el desplazamiento estaría relacionado con enfrentamientos armados entre el ELN y el Frente 33 de las Farc, y solicitó a la administración municipal de Cúcuta atención humanitaria inmediata para las familias afectadas. La Defensoría reiteró además su llamado a los grupos armados para que reduzcan las confrontaciones en la región.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a los anuncios de ceses al fuego realizados por estructuras armadas durante la temporada navideña y señaló limitaciones en su alcance. En su pronunciamiento afirmó: “Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN, así como por las disidencias del Frente 33, son muy insuficientes”.

De acuerdo con cifras del Puesto de Mando Unificado (PMU) Catatumbo, desde el 16 de enero de 2025 hasta la fecha, 87.438 personas han salido desplazadas de esta región del país, en medio de una situación de orden público que continúa generando afectaciones humanitarias, según información divulgada por W Radio.

