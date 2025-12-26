Colombia

⁠Lina María Garrido ‘estalló’ contra Petro por financiación del programa de becas de Colfuturo: “La está estrangulando”

A partir de 2026, el Gobierno nacional no aportará recursos para el programa Crédito Beca de la entidad

Guardar
La congresista Lina María Garrido
La congresista Lina María Garrido aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere empobrecer a la clase media de Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Cesar Carrion/Flickr/Presidencia

El Gobierno nacional está bajo el escrutinio de la opinión pública por tomar la decisión de dejar de aportar fondos al programa Crédito Beca de Colfuturo, tras más de dos décadas de apoyo estatal. La medida, que entrará en vigor en 2026, impactará directamente la financiación de posgrados en el exterior para profesionales colombianos.

La organización confirmó que la promoción de estudiantes seleccionados en 2025 será la última en recibir recursos estatales para respaldar sus estudios. En ese sentido, el director de Colfuturo, Jerónimo Castro, explicó que la entidad deberá adaptar su funcionamiento para garantizar la sostenibilidad del programa sin fondos públicos a partir de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación, indicando que la mayor cantidad de recursos estaban siendo utilizados para financiar las becas de estudiantes de los estratos más privilegiados del país: 4, 5 y 6.

Solo el 1% de los recursos ha llegado a jóvenes del estrato 1, y apenas el 26% ha beneficiado a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que representan cerca del 80% de la población joven del país; mientras el 74% de los recursos ha sido destinado a personas de estratos 4, 5 y 6″, detalló el primer mandatario en su cuenta de X.

La resolución afectará la continuidad
La resolución afectará la continuidad del principal esquema de apoyo educativo internacional, obligando a la fundación a replantear su sostenibilidad y a buscar alternativas tras el cese de la alianza estatal - crédito Gustavo Petro/X

Crítica de Lina María Garrido al presidente

La representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, rechazó la decisión del Gobierno de no aportar más recursos al programa Crédito Beca de Colfuturo, por el impacto que tiene en la educación de quienes aspiran a continuar con su formación profesional en el país.

A través de su cuenta de X dirigió críticas al jefe de Estado, asegurando que las consecuencias afectan, sobre todo, a la clase media colombiana. En sus declaraciones, Garrido expuso que mientras los sectores de mayores recursos económicos del país cuentan con alternativas para proteger su dinero, la clase media queda sin opciones y enfrenta una carga tributaria considerable.

“¿En qué momento se volvió pecado ser de estrato 3 o 4? ¿En qué momento la clase media se volvió rica? ¿En qué momento dejó de ser #Colombia? Se les olvida que es la #ClaseMedia la que más se la guerrea, la que trabaja, la que madruga y la que sostiene este país. ¿O de dónde creen que sale la mayor parte de los impuestos?”, cuestionó la congresista de la oposición en la red social.

El Gobierno Petro aseguró que
El Gobierno Petro aseguró que los recursos que aporta a Colfuturo están beneficiando a personas de estratos altos - crédito Luisa González/Reuters

La legisladora aseguró que los ciudadanos de los estratos más altos del país que son “verdaderamente ricos” no se ven afectados por las decisiones económicas que toma el Gobierno, en la medida en que tienen alternativas para proteger sus recursos, algo que no pueden hacer las personas con menores recursos económicos.

Un impuesto más o menos solo los empuja a sacar su plata del país e irse a vivir a Estocolmo, como lo hace la esposa y la familia de #Petro”, señaló la congresista, refiriéndose a Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, que, a pesar de estar incluida en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), se le vio teniendo una vida aparentemente de lujo en Suecia.

Así las cosas, Lina María Garrido señaló al presidente de Petro de asfixiar a la población de la clase media colombiana con las medidas que ha tomado en materia económica. “La clase media no puede irse, no puede esconderse, no puede evadir. A la clase media la está estrangulando @petrogustavo, los quiere empobrecer y eso sí es imperdonable”, aseveró.

La representante Lina María Garrido
La representante Lina María Garrido señaló al presidente Petro de estrangular a la clase media - crédito @linamariagarri1/X

La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, indicó a través de X que el Gobierno nacional no está quitando becas proporcionadas para hacer doctorados en Colombia. Por el contrario, informó que en 2026 la cartera abrirá una nueva convocatoria de doctorados; sin embargo, aclaró que se acabará la tercerización de los recursos públicos de la educación en manos de privados.

Hoy las becas tienen enfoque regional, de género y étnico. La inversión en formación doctoral continúa, con más transparencia, enfoque público y sentido estratégico para Colombia”, precisó.

La ministra Yesenia Olaya Requene
La ministra Yesenia Olaya Requene informó que en 2026 el Ministerio de Ciencias abrirá una nueva convocatoria de doctorados - crédito @YeseniaOlayaR/X

Temas Relacionados

Lina María GarridoGustavo PetroClase mediaColfuturoBecasEducación en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro inscribió el comité promotor de la polémica asamblea nacional constituyente: busca “desbloquear” reformas

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil

Gobierno Petro inscribió el comité

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente a través de estas historias

Top de películas imprescindibles para

Dólar: cotización de cierre hoy 26 de diciembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Euro: cotización de cierre hoy 26 de diciembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Resultados Sinuano Día 26 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 26 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Top de películas imprescindibles para

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Un ciudadano del común en el Área 51, así fue la caótica experiencia del colombiano

Cony Camelo reveló que recibió amenazas de muerte tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’: “La gente cree que la televisión es real”

Variel Sánchez reveló que estuvo a punto de ahogarse durante el rodaje de ‘El Paseo 8′: “Una experiencia horrible”

Karina García respondió a críticas por video con Westcol donde supuestamente consume drogas: “Es malo, no lo hagan”

Deportes

Estas serán las competencias deportivas

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre