⁠Lina María Garrido ‘estalló’ contra Petro por financiación del programa de becas de Colfuturo: “La está estrangulando”

La congresista Lina María Garrido aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere empobrecer a la clase media de Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Cesar Carrion/Flickr/Presidencia

El Gobierno nacional está bajo el escrutinio de la opinión pública por tomar la decisión de dejar de aportar fondos al programa Crédito Beca de Colfuturo, tras más de dos décadas de apoyo estatal. La medida, que entrará en vigor en 2026, impactará directamente la financiación de posgrados en el exterior para profesionales colombianos.

La organización confirmó que la promoción de estudiantes seleccionados en 2025 será la última en recibir recursos estatales para respaldar sus estudios. En ese sentido, el director de Colfuturo, Jerónimo Castro, explicó que la entidad deberá adaptar su funcionamiento para garantizar la sostenibilidad del programa sin fondos públicos a partir de 2026.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación, indicando que la mayor cantidad de recursos estaban siendo utilizados para financiar las becas de estudiantes de los estratos más privilegiados del país: 4, 5 y 6.

“Solo el 1% de los recursos ha llegado a jóvenes del estrato 1, y apenas el 26% ha beneficiado a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que representan cerca del 80% de la población joven del país; mientras el 74% de los recursos ha sido destinado a personas de estratos 4, 5 y 6″, detalló el primer mandatario en su cuenta de X.

La resolución afectará la continuidad del principal esquema de apoyo educativo internacional, obligando a la fundación a replantear su sostenibilidad y a buscar alternativas tras el cese de la alianza estatal - crédito Gustavo Petro/X

Crítica de Lina María Garrido al presidente

La representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, rechazó la decisión del Gobierno de no aportar más recursos al programa Crédito Beca de Colfuturo, por el impacto que tiene en la educación de quienes aspiran a continuar con su formación profesional en el país.

A través de su cuenta de X dirigió críticas al jefe de Estado, asegurando que las consecuencias afectan, sobre todo, a la clase media colombiana. En sus declaraciones, Garrido expuso que mientras los sectores de mayores recursos económicos del país cuentan con alternativas para proteger su dinero, la clase media queda sin opciones y enfrenta una carga tributaria considerable.

“¿En qué momento se volvió pecado ser de estrato 3 o 4? ¿En qué momento la clase media se volvió rica? ¿En qué momento dejó de ser #Colombia? Se les olvida que es la #ClaseMedia la que más se la guerrea, la que trabaja, la que madruga y la que sostiene este país. ¿O de dónde creen que sale la mayor parte de los impuestos?”, cuestionó la congresista de la oposición en la red social.

El Gobierno Petro aseguró que los recursos que aporta a Colfuturo están beneficiando a personas de estratos altos - crédito Luisa González/Reuters

La legisladora aseguró que los ciudadanos de los estratos más altos del país que son “verdaderamente ricos” no se ven afectados por las decisiones económicas que toma el Gobierno, en la medida en que tienen alternativas para proteger sus recursos, algo que no pueden hacer las personas con menores recursos económicos.

“Un impuesto más o menos solo los empuja a sacar su plata del país e irse a vivir a Estocolmo, como lo hace la esposa y la familia de #Petro”, señaló la congresista, refiriéndose a Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, que, a pesar de estar incluida en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), se le vio teniendo una vida aparentemente de lujo en Suecia.

Así las cosas, Lina María Garrido señaló al presidente de Petro de asfixiar a la población de la clase media colombiana con las medidas que ha tomado en materia económica. “La clase media no puede irse, no puede esconderse, no puede evadir. A la clase media la está estrangulando @petrogustavo, los quiere empobrecer y eso sí es imperdonable”, aseveró.

La representante Lina María Garrido señaló al presidente Petro de estrangular a la clase media - crédito @linamariagarri1/X

La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, indicó a través de X que el Gobierno nacional no está quitando becas proporcionadas para hacer doctorados en Colombia. Por el contrario, informó que en 2026 la cartera abrirá una nueva convocatoria de doctorados; sin embargo, aclaró que se acabará la tercerización de los recursos públicos de la educación en manos de privados.

“Hoy las becas tienen enfoque regional, de género y étnico. La inversión en formación doctoral continúa, con más transparencia, enfoque público y sentido estratégico para Colombia”, precisó.

La ministra Yesenia Olaya Requene informó que en 2026 el Ministerio de Ciencias abrirá una nueva convocatoria de doctorados - crédito @YeseniaOlayaR/X