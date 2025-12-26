Colombia

Gobierno Petro sigue firme con la Asamblea Nacional Constituyente: este viernes inscribirán el comité promotor ante la Registraduría

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que se realizará la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, un paso clave en la estrategia del presidente Gustavo Petro

Guardar
El ministro Antonio Sanguino afirmó
El ministro Antonio Sanguino afirmó que este viernes se realizará la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que este viernes a las 2:00 de la tarde se realizará la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con W Radio.

Este trámite representa un paso clave dentro de la estrategia política del Gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar este mecanismo, que el mandatario plantea como respuesta a lo que ha denominado un bloqueo institucional contra su administración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Quienes inscribirán el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente son: Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Lían Ghelly Herrera Montealegre, líder del Valle del Cauca; Armando Custodio Wouriyu, representante indígena; y Javier Eduardo García, periodista y comunicador.

La inscripción del Comité Promotor se da en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y otras ramas del poder público, particularmente el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Desde la Casa de Nariño, la Asamblea Constituyente ha sido presentada como una alternativa para destrabar reformas estructurales que, según el presidente, han sido sistemáticamente frenadas por decisiones legislativas y judiciales.

En su más reciente intervención pública, Petro dejó claro que la iniciativa no está pensada para ser debatida por el Congreso actual, sino por el que resulte de las próximas elecciones legislativas. En ese sentido, el mandatario trasladó el peso de la decisión a la ciudadanía, al afirmar que serán los votantes quienes definan si el nuevo Congreso permitirá que se consulte al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

El Gobierno Nacional ya ha
El Gobierno Nacional ya ha presentado el borrador de un proyecto para convocar a una constituyente - crédito AFP

“Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la asamblea constituyente, o la vota”, expresó el jefe de Estado, al tiempo que confirmó que el Gobierno ya tiene preparado el proyecto de ley que deberá ser presentado ante el Legislativo. Según Petro, la decisión final quedará en manos de los congresistas que sean elegidos en los próximos comicios.

El presidente insistió en que la conformación del próximo Congreso será determinante para el rumbo de su agenda política y llamó a emitir un “voto inteligente”. De acuerdo con su diagnóstico, el actual Legislativo ha frenado la mayoría de las reformas impulsadas por el Gobierno, lo que, a su juicio, ha impedido avanzar en cambios fiscales y sociales que considera prioritarios.

Uno de los principales argumentos del mandatario para justificar la propuesta de una Asamblea Constituyente ha sido la dificultad para alcanzar el superávit fiscal. Petro señaló que ni el Congreso ni la Corte Constitucional han facilitado las condiciones necesarias para lograr ese objetivo, que considera fundamental para la sostenibilidad de la deuda pública del país.

La Registraduría recibirá este viernes
La Registraduría recibirá este viernes la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente - crédito Registraduría Nacional /Sitio web

Recordó que las comisiones económicas del Congreso han hundido en dos oportunidades la ley fiscal presentada por el Gobierno.

“No nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, afirmó el presidente, al responsabilizar directamente al Legislativo de bloquear esa iniciativa. A la par, cuestionó a la Corte Constitucional por haber tumbado buena parte de la reforma tributaria impulsada durante la gestión de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda.

Petro también sostuvo que tanto el Congreso como la Corte han frenado reformas orientadas a aumentar la carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. Según el mandatario, estas decisiones han impedido avanzar en una política fiscal que grave a quienes más tienen y alivie a los sectores populares. “El Congreso se negó a subir los tributos en los más ricos de la población, no del pueblo”, aseguró en su intervención.

En octubre de 2025, el debate sobre la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente generó críticas desde distintos sectores del Congreso.

Senadores y representantes en el
Senadores y representantes en el Congreso de la República durante el debate sobre la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Angélica Lozano, de la Alianza Verde, cuestionó la intención del Gobierno, señalando que buscaba reformar por completo la Constitución de 1991 con fines políticos, persiguiendo la reelección de Petro en 2030, y advirtió sobre la incertidumbre que esto podría generar.

Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, alertó que una Constituyente controlada por el Ejecutivo sería un abuso y no un ejercicio democrático, mientras Efraín Cepeda destacó la dificultad de lograr consensos en la actual coyuntura política.

Paloma Valencia, del Centro Democrático, llamó al presidente a actuar con liderazgo integrador, subrayando que la construcción de una nueva Constitución requiere amplio consenso, algo que el Gobierno no ha alcanzado ni en reformas parciales.

El presidente del Congreso, Lidio García, insistió en apego a los mecanismos democráticos y en que forzar una Constituyente en este contexto pondría en riesgo la confianza ciudadana y la seguridad jurídica.

Temas Relacionados

Asamblea ConstituyenteAntonio SanguinoGustavo PetroConstituyenteRegistraduría NacionalCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Debate a la emergencia económica en el Congreso ya tiene fecha: Ariel Ávila reveló detalles

“La pregunta es si esa situación realmente es excepcional y merece un decreto de emergencia económica”, destacó el senador de la Alianza Verde

Debate a la emergencia económica

Así puede calcular cuánto le deben pagar por la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche con el nuevo recargo del 35%

El viceministro de Trabajo Iván Jaramillo, explicó con una breve fórmula cómo hacer el cálculo del incremento

Así puede calcular cuánto le

Exdirector regional de la Fiscalía fue acusado de fraude: aseguró que era padre soltero para evitar perder su puesto

Esto habría inducido a error al equipo del área administrativa de la Fiscalía General de la Nación, que apartó su cargo del proceso selectivo y le permitió obtener una ventaja a la que no tenía derecho

Exdirector regional de la Fiscalía

Mercenario colombiano desapareció en el Congo, África: el helicóptero en el que estaba cayó a un cuerpo de agua

El caso pone en evidencia la fuerza de los apoyos digitales y la presión social internacional cando las instituciones no brindan certezas

Mercenario colombiano desapareció en el

Asonada en medio de una operación por un caso de violencia intrafamiliar dejó un muerto y un policía herido

Durante la intervención de la patrulla de Policía, otra persona involucrada fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía Local del municipio, señalada por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada

Asonada en medio de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó

La ‘influencer’ Kika Nieto confirmó el final de su relación y reveló detalles de la ruptura: “Todavía no lo tengo resuelto”

Altafulla habría regresado con su exnovia Rochy tras su ruptura con Karina García: videos lo confirmarían

Ryan Castro sorprendió con el lujoso reloj que recibió en Navidad: costaría cientos de millones de pesos

Bizarrap y J Balvin confirmaron el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′

Estas fueron las peleas más virales de los famosos colombianos en el 2025: ‘La casa de los famosos Colombia’ el ring preferido

Deportes

Estas serán las competencias deportivas

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre