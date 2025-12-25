Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Lo favorito de los escuchas

1. Cariñito (w Los Hispanos)

Rodolfo Aicardi

Esta es la canción que se ubica en el primer lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 293.525, lo que marca un hito en la carrera musical de Rodolfo Aicardi.

2. El Hijo Ausente

Pastor Lopez

«El Hijo Ausente» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la segunda posición, con 288.553 reproducciones.

3. Loquito por Ti (w El Combo Caribe)

Armando Hernandez

«Loquito por Ti (w El Combo Caribe)» de Armando Hernandez sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 273.590 reproducciones.

4. La Plena

W Sound

La melodía de W Sound va en descenso: ya llega a la cuarta posición. Sus 272.258 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

5. quédate

Beéle

«quédate» de Beéle pierde fuerza. Hoy solo cosecha 242.014 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la quinta posición, lo que apunta a que va de salida.

6. Los Sabanales (w Calixto Ochoa)

Los Corraleros De Majagual

«Los Sabanales (w Calixto Ochoa)» de Los Corraleros De Majagual se vende como pan caliente. Ya lleva 238.739 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

Un número tan favorable como 220.143 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Ryan Castro va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo lugar.

8. Mi Fortuna (w SOG)

Ryan Castro

Tras haberse reproducido 209.239 veces, «Mi Fortuna (w SOG)» de Ryan Castro se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

Esta es la canción de Grupo Firme que se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 202.420 reproducciones.

10. Se Vá la Vida (w Los Hermanos Aicardi)

Rodolfo Aicardi

«Se Vá la Vida (w Los Hermanos Aicardi)» de Rodolfo Aicardi sigue abriéndose camino en las listas. Con 195.618 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición décima.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.