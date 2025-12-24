Colombia

Petro arremete contra Bruce Mac Master y culpa a la oposición y al Banco de la República por una crisis económica “sobreviniente”

El presidente descartó recortes en gasto social y fuerza pública, insistiendo en que la emergencia económica busca proteger la inversión y la estabilidad fiscal

Guardar
El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió su gestión económica y cuestionó las críticas del líder empresarial Bruce Mac Master. - crédito Colprensa/REUTERS/Luisa González

El presidente Gustavo Petro, responsabilizó a la oposición política y a la Junta Directiva del Banco de la República por la aparición de una crisis económica “sobreviniente” en el país, defendiendo su decisión de decretar la emergencia económica.

La controversia se desató tras las críticas públicas de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien cuestionó la gestión del Gobierno y el cambio de discurso sobre la situación financiera nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un cruce de declaraciones en el centro del debate económico

En una serie de mensajes difundidos a través de sus redes sociales, Petro afirmó que la economía venía funcionando correctamente, impulsada por el consumo de los hogares y el gasto público. Según el mandatario, el crecimiento económico se sostuvo por el aumento de los salarios reales y el incremento en las inversiones estatales, especialmente en obras civiles y en sectores sociales como salud, educación y pensiones.

Sin embargo, el jefe de Estado sostuvo que la crisis actual no obedece a las acciones de su Gobierno, sino a hechos externos y recientes.

He ahí el problema de diferenciar lo de hoy con lo que sobreviene, señor Bruce. Hemos logrado hacer crecer la economía desde la demanda con el crecimiento del consumo de los hogares y el consumo del gobierno”, expresó Petro. El presidente aseguró que el consumo privado se fortaleció gracias a la mejora en los ingresos familiares y que el gasto público creció debido a proyectos civiles y al aumento en los salarios de soldados y policías.

El presidente defendió la inversión
El presidente defendió la inversión estatal y responsabilizó a actores externos por el aumento del déficit fiscal. - crédito @petrogustavo/X

Emergencia económica y desacuerdos sobre las causas de la crisis

La controversia se intensificó cuando el presidente enfatizó que la crisis es resultado de decisiones tomadas por el Congreso de la República y la Junta del Banco de la República, las cuales (según su visión) impactaron negativamente la sostenibilidad financiera del Estado.

Petro señaló dos factores principales:

1. El Congreso aprobó el presupuesto de gastos pero no garantizó su financiamiento, al rechazar la ley de financiamiento y negarse a aplicar nuevos impuestos a los grandes patrimonios.

2. La Junta Directiva del Banco de la República elevó la tasa de interés real a niveles superiores al crecimiento económico, lo que encareció la deuda y puso en riesgo la estabilidad fiscal.

El mandatario defendió que estas acciones crearon un entorno adverso que incrementó la insostenibilidad de la deuda y el déficit primario, obligándolo a decretar la emergencia económica.

Según palabras de Petro, “la irresponsabilidad suya en su ejercicio político de oposición es que lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera propia del sectarismo y odio político”.

Críticas de Bruce Mac Master y respuesta presidencial

El economista Bruce Mac Master cuestionó la narrativa del Gobierno, sugiriendo que la crisis no es inesperada ni ajena a las decisiones presidenciales. “No Presidente, ninguno de esos es un ‘hecho sobreviniente’.

Hace poco usted decía que ni los medios de comunicación ni yo mismo le reconocíamos que Colombia era una de las mejores economías del mundo y hoy nos dice que nos encontramos en emergencia económica. Qué fue lo que le hizo cambiarse narrativa en menos de una semana?”, planteó Mac Master.

El presidente de la ANDI argumentó que varios de los problemas financieros actuales, como la crisis del sistema de salud y el manejo de la deuda, fueron generados por determinaciones del Gobierno. “Algunas de esas situaciones han sido creadas justamente por decisiones tomadas por usted, como por ejemplo la crisis del sistema de salud, el manejo de la deuda, o los inmensos intereses que se causan por la incertidumbre que usted le ha generado a los mercados”, afirmó Mac Master.

Las recientes decisiones legislativas y
Las recientes decisiones legislativas y financieras generaron tensiones entre sectores oficiales y privados. - crédito Presidencia/Colprensa

El debate sobre recortes y gasto público

En su respuesta, Petro defendió su postura al recalcar la importancia de mantener la inversión pública y evitar recortes drásticos en áreas sociales y de seguridad. “El recorte del gasto no es la salida apropiada y sana, porque destruye la inversión y nos lleva igual a la crisis económica”, manifestó el presidente. De acuerdo con sus declaraciones, el recorte que propone la oposición afectaría directamente a la fuerza pública y a la infraestructura vial, sin resolver el problema de fondo.

El mandatario subrayó que, en la coyuntura actual, la reducción del gasto llevaría al país a una contracción de la inversión y a una profundización de la crisis. Como alternativa, propuso fortalecer el consumo de los hogares y aumentar los aranceles para impulsar la producción nacional, la cual –según su análisis– ha sido afectada por el alza de las tasas de interés.

Tensiones entre sectores empresariales y financieros

Petro también se refirió a la composición del empresariado colombiano y sus intereses. Sostuvo que en el gremio liderado por Mac Master predomina el Grupo Empresarial Antioqueño, que, a su juicio, ha orientado sus actividades hacia el sector financiero en detrimento de la industria. “Eso hace que usted, Bruce, esté en una especie de bipolaridad: defiende políticas que van contra el interés de la industria y apoyan es al mundo financiero”, sentenció el presidente en sus mensajes.

El jefe de Estado criticó que el gremio empresarial no se haya opuesto con fuerza al incremento de la tasa de interés, a pesar de que, según datos ofrecidos por el mandatario, las ganancias financieras crecieron un 59%. Además, insistió en que el sector financiero se ha beneficiado de subsidios estatales y que la oposición a mayores impuestos para la banca y el aumento del salario mínimo responde a intereses particulares.

El Ejecutivo reiteró su negativa
El Ejecutivo reiteró su negativa a reducir recursos en salud, educación y fuerza pública. - crédito @petrogustavo/X

Perspectivas y próximos pasos

Petro concluyó señalando que la emergencia económica busca reducir el déficit primario y asegurar la sostenibilidad fiscal, mientras que los recortes propuestos por la oposición afectarían áreas sensibles sin resolver el desequilibrio financiero. El mandatario reiteró que no reducirá ni el número ni los salarios de la fuerza pública, pero sí revisará gastos considerados suntuarios en ese sector y en la inversión en concesiones viales.

La discusión entre el presidente, el líder empresarial y las instituciones responsables de la política monetaria y fiscal marca un nuevo episodio en la disputa sobre el rumbo económico del país. La implementación de la emergencia económica y las decisiones que tomen el Congreso y la Corte Constitucional definirán el alcance de las medidas y el impacto sobre la economía colombiana en los próximos meses.

Temas Relacionados

crisis económicaemergencia económicaGustavo PetroBruce Mac Masteroposicióndéficit fiscalgasto públicoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja martes 23 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de

Sinuano Noche: resultado de los números triunfadores del 23 de diciembre

No se pierda los resultados del sorteo de esta lotería que está por cambiar la vida de alguno de sus jugadores

Sinuano Noche: resultado de los

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 24 de diciembre

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde se llevarán a cabo los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este 24 de diciembre

La restricción vehicular en Cartagena cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa Villavicencio evita multas este miércoles 24 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy miércoles

Pico y Placa Villavicencio evita
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Caterin Escobar habría sorprendido con

Caterin Escobar habría sorprendido con regalo a Mario Alberto Yepes por su partido de despedida

Aida Victoria Merlano se refirió a sus rupturas y le lanzó pulla a WestCol: “Nuestra relación era brutal”

Giovanny Ayala y su hijo fueron a la despedida de fin de año de la Policía: “Los héroes que hicieron posible el rescate de Miguel”

Westcol reveló qué busca en su próxima pareja y aclaró si estaría con una mujer como Karina García: “Es bonita”

Las 10 películas más exitosas de la semana en Disney+ Colombia para disfrutar en familia

Deportes

El futuro de Jhon Durán

El futuro de Jhon Durán se complica en Fenerbahce: le buscarían reemplazo mientras sale a vacaciones

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los clubes colombianos el 23 de diciembre

Universitario de Perú despidió a Catalina Usme: es incierto el futuro de la atacante en 2026

Carlos Bacca tomaría radical decisión en el Junior de Barranquilla para 2026: se define su futuro

Julio Comesaña se peleó con el dueño del Unión Magdalena: “Le llenó la cabeza de cucarachas a Fuad Char”