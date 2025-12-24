Petro arremete contra Bruce Mac Master y culpa a la oposición y al Banco de la República por una crisis económica “sobreviniente”

El presidente Gustavo Petro defendió su gestión económica y cuestionó las críticas del líder empresarial Bruce Mac Master. - crédito Colprensa/REUTERS/Luisa González

El presidente Gustavo Petro, responsabilizó a la oposición política y a la Junta Directiva del Banco de la República por la aparición de una crisis económica “sobreviniente” en el país, defendiendo su decisión de decretar la emergencia económica.

La controversia se desató tras las críticas públicas de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien cuestionó la gestión del Gobierno y el cambio de discurso sobre la situación financiera nacional.

Un cruce de declaraciones en el centro del debate económico

En una serie de mensajes difundidos a través de sus redes sociales, Petro afirmó que la economía venía funcionando correctamente, impulsada por el consumo de los hogares y el gasto público. Según el mandatario, el crecimiento económico se sostuvo por el aumento de los salarios reales y el incremento en las inversiones estatales, especialmente en obras civiles y en sectores sociales como salud, educación y pensiones.

Sin embargo, el jefe de Estado sostuvo que la crisis actual no obedece a las acciones de su Gobierno, sino a hechos externos y recientes.

“He ahí el problema de diferenciar lo de hoy con lo que sobreviene, señor Bruce. Hemos logrado hacer crecer la economía desde la demanda con el crecimiento del consumo de los hogares y el consumo del gobierno”, expresó Petro. El presidente aseguró que el consumo privado se fortaleció gracias a la mejora en los ingresos familiares y que el gasto público creció debido a proyectos civiles y al aumento en los salarios de soldados y policías.

El presidente defendió la inversión estatal y responsabilizó a actores externos por el aumento del déficit fiscal. - crédito @petrogustavo/X

Emergencia económica y desacuerdos sobre las causas de la crisis

La controversia se intensificó cuando el presidente enfatizó que la crisis es resultado de decisiones tomadas por el Congreso de la República y la Junta del Banco de la República, las cuales (según su visión) impactaron negativamente la sostenibilidad financiera del Estado.

Petro señaló dos factores principales:

1. El Congreso aprobó el presupuesto de gastos pero no garantizó su financiamiento, al rechazar la ley de financiamiento y negarse a aplicar nuevos impuestos a los grandes patrimonios.

2. La Junta Directiva del Banco de la República elevó la tasa de interés real a niveles superiores al crecimiento económico, lo que encareció la deuda y puso en riesgo la estabilidad fiscal.

El mandatario defendió que estas acciones crearon un entorno adverso que incrementó la insostenibilidad de la deuda y el déficit primario, obligándolo a decretar la emergencia económica.

Según palabras de Petro, “la irresponsabilidad suya en su ejercicio político de oposición es que lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera propia del sectarismo y odio político”.

Críticas de Bruce Mac Master y respuesta presidencial

El economista Bruce Mac Master cuestionó la narrativa del Gobierno, sugiriendo que la crisis no es inesperada ni ajena a las decisiones presidenciales. “No Presidente, ninguno de esos es un ‘hecho sobreviniente’.

Hace poco usted decía que ni los medios de comunicación ni yo mismo le reconocíamos que Colombia era una de las mejores economías del mundo y hoy nos dice que nos encontramos en emergencia económica. Qué fue lo que le hizo cambiarse narrativa en menos de una semana?”, planteó Mac Master.

El presidente de la ANDI argumentó que varios de los problemas financieros actuales, como la crisis del sistema de salud y el manejo de la deuda, fueron generados por determinaciones del Gobierno. “Algunas de esas situaciones han sido creadas justamente por decisiones tomadas por usted, como por ejemplo la crisis del sistema de salud, el manejo de la deuda, o los inmensos intereses que se causan por la incertidumbre que usted le ha generado a los mercados”, afirmó Mac Master.

Las recientes decisiones legislativas y financieras generaron tensiones entre sectores oficiales y privados. - crédito Presidencia/Colprensa

El debate sobre recortes y gasto público

En su respuesta, Petro defendió su postura al recalcar la importancia de mantener la inversión pública y evitar recortes drásticos en áreas sociales y de seguridad. “El recorte del gasto no es la salida apropiada y sana, porque destruye la inversión y nos lleva igual a la crisis económica”, manifestó el presidente. De acuerdo con sus declaraciones, el recorte que propone la oposición afectaría directamente a la fuerza pública y a la infraestructura vial, sin resolver el problema de fondo.

El mandatario subrayó que, en la coyuntura actual, la reducción del gasto llevaría al país a una contracción de la inversión y a una profundización de la crisis. Como alternativa, propuso fortalecer el consumo de los hogares y aumentar los aranceles para impulsar la producción nacional, la cual –según su análisis– ha sido afectada por el alza de las tasas de interés.

Tensiones entre sectores empresariales y financieros

Petro también se refirió a la composición del empresariado colombiano y sus intereses. Sostuvo que en el gremio liderado por Mac Master predomina el Grupo Empresarial Antioqueño, que, a su juicio, ha orientado sus actividades hacia el sector financiero en detrimento de la industria. “Eso hace que usted, Bruce, esté en una especie de bipolaridad: defiende políticas que van contra el interés de la industria y apoyan es al mundo financiero”, sentenció el presidente en sus mensajes.

El jefe de Estado criticó que el gremio empresarial no se haya opuesto con fuerza al incremento de la tasa de interés, a pesar de que, según datos ofrecidos por el mandatario, las ganancias financieras crecieron un 59%. Además, insistió en que el sector financiero se ha beneficiado de subsidios estatales y que la oposición a mayores impuestos para la banca y el aumento del salario mínimo responde a intereses particulares.

El Ejecutivo reiteró su negativa a reducir recursos en salud, educación y fuerza pública. - crédito @petrogustavo/X

Perspectivas y próximos pasos

Petro concluyó señalando que la emergencia económica busca reducir el déficit primario y asegurar la sostenibilidad fiscal, mientras que los recortes propuestos por la oposición afectarían áreas sensibles sin resolver el desequilibrio financiero. El mandatario reiteró que no reducirá ni el número ni los salarios de la fuerza pública, pero sí revisará gastos considerados suntuarios en ese sector y en la inversión en concesiones viales.

La discusión entre el presidente, el líder empresarial y las instituciones responsables de la política monetaria y fiscal marca un nuevo episodio en la disputa sobre el rumbo económico del país. La implementación de la emergencia económica y las decisiones que tomen el Congreso y la Corte Constitucional definirán el alcance de las medidas y el impacto sobre la economía colombiana en los próximos meses.