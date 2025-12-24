Colombia

Nicolás Arrieta se sometió a procedimiento estético antes de entrar a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Tuvimos un ligero accidente”

El ‘influencer’ Nicolás Arrieta compartió con su audiencia detalles sobre un reciente accidente y las transformaciones que vivió en los días previos a su ingreso al ‘reality’ del Canal RCN

El creador de contenido se
El creador de contenido se sometió a un procedimiento estético días antes de iniciar su participación en La casa de los famosos - crédito Instagram

El creador de contenido Nicolás Arrieta anunció que se someterá a un procedimiento estético antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

La decisión fue compartida con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde explicó que realizará un diseño de sonrisa en los próximos días, intervención con la que busca mejorar su apariencia y sorprender durante su participación en el reality.

El anuncio se produjo luego de un accidente en el que Arrieta perdió parte de un diente, lo que lo llevó a consultar de inmediato a su odontólogo de confianza. “Tuvimos un ligero accidente de nuevo, ya no voy a probar más mazorcas, toca es picada, puro maíz pira”, relató el creador de contenido en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores.

Durante la grabación, mostró el estado de su diente y explicó la necesidad de la intervención estética.

Su odontólogo intervino en la transmisión para confirmar que el procedimiento consistirá en un diseño de sonrisa, el cual esperan completar antes de que el influencer ingrese oficialmente a La casa de los famosos Colombia.

El propio Arrieta manifestó su expectativa de lucir un nuevo aspecto en el reality, resaltando la importancia que le da a su imagen en el contexto del programa.

El creador de contenido se sometió a un procedimiento estético para reparar su sonrisa días antes de La casa de los famosos 3 - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

Nicolás Arrieta fue seleccionado como el primer participante del reality, tras una votación en la que el público decidió su ingreso por encima de otros aspirantes.

El creador de contenido se ha convertido en una figura reconocida en el entorno digital y su entrada al programa ha generado expectativas entre los seguidores, quienes han seguido de cerca cada paso previo a su debut televisivo.

Arrieta mostró el resultado de la intervención poco después del accidente, permitiendo a sus seguidores observar los cambios en su sonrisa.

El creador de contenido presumió
El creador de contenido presumió el resultado tras arreglar de nuevo su sonrisa - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

Manuela Gómez desafía a Lorena Altamirano y Nicolás Arrieta antes del inicio de ‘La casa de los famosos Colombia’

La expectativa por el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia crece con fuerza, en parte impulsada por las declaraciones de los propios participantes. En este contexto, la influencer Manuela Gómez se ubicó en el centro de la atención tras enviar una advertencia directa a Lorena Altamirano, prometida del actor Fernando Solórzano, y también contra Nicolás Arrieta antes de ingresar al reality.

Durante una entrevista con Radio Uno, Gómez expuso sus diferencias con Altamirano, quien llegó a la competencia gracias a la elección del público. “Lorena Altamirano, no creas que me vas a opacar porque yo vengo más preparada que un yogurt”, señaló Gómez, anticipando el ambiente competitivo que podría imperar en el programa.

La empresaria se fue en
La empresaria se fue en contra de Nicolás Arrieta y el 'influencer' le respondió - crédito @manugomezfranco1/ Instagram

La empresaria y generadora de contenido no limitó sus comentarios a Altamirano y también se refirió a Nicolás Arrieta, otro de los favoritos del público: “Nicolás Arrieta, te quiero decir que a cada chicle se le pasa el sabor”. El mensaje no pasó inadvertido y Arrieta respondió con su característico humor: “Esta gente qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui”, comentario que evidenció el interés y la atención que genera su figura antes del estreno.

Manuela Gómez cerró su intervención con un mensaje dirigido a sus seguidores, a quienes invitó a acompañarla a lo largo de la transmisión. “Espero contar con su apoyo hasta el final”, afirmó la antioqueña, quien anticipó que la nueva temporada estará especialmente “candente”. La polémica previa al inicio del reality ha marcado el tono entre los competidores y alimenta la expectativa sobre el desarrollo del programa, que se perfila como uno de los más comentados del año gracias a la interacción pública de los protagonistas.

Alejandro Estrada fue uno de
Alejandro Estrada fue uno de los últimos confirmados para el reality - crédito Canal RCN

La lista de concursantes incluye a figuras seleccionadas por el público como Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Maiker Smith, Tebi Bernal, Eidevin López, Lorena Altamirano y Yuli Rúiz. Además, celebridades como Campanita, Alejandro Estrada, Juanse Laverde, Johanna Fadul, Marilyn Patiño y la propia Manuela Gómez ingresarán al reality por designación directa de la producción.

Mientras la producción de RCN mantiene en reserva otros nombres del elenco, fans y seguidores esperan conocer la lista definitiva y anticipan el tipo de interacción que ocurrirá entre los habitantes del reality, que promete ser uno de los puntos más altos del entretenimiento en Colombia.

